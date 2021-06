Dette er dansken som scora 26 mål mot Norge

Poul Nielsen blir rekna som den første danske superstjerna i fotball. Men for det store fotballpublikum er han likevel nokså ukjend. Det burde han ikkje vere, iallfall i Norge.

Hundre år etter at han var på sitt beste, har han framleis scoringsrekorden for det danske landslaget med 52 mål. Nøyaktig halvparten av dei – 26 – scora han mot Norge.

Rekorden blei rett nok tangert av Jon Dahl Tomasson under VM i 2010. Men aldri slått.

Der Tomasson brukte 112 kampar på sine landslagsmål, greidde Nielsen det på berre 38.

FART OG TEKNIKK: Finter og raske skot var Poul Nielsens fremste varemerke

Det gir 1,37 mål per kamp i snitt. Av alle i verda som har scora meir enn 50 offisielle landskampmål, er dette ein knusande rekord. Faktisk har berre Sandor Kocsis (Ungarn) og Gerd Müller (Vest-Tyskland) eit snitt på over eitt. Begge dei to står med 1,1.

Gratistilskodaren som blei «Tist»

Poul Nielsen var fødd i København første juledag i 1891. Det blir fortalt at foreldra hans desperat ønskte seg ein son, og fekk det i julegåve.

Han var ikkje gamle karen før han blei så interessert i fotball at han gjorde det til ein kunst å snike seg inn på banene for å sjå kampar, og hjelpte også mange av kameratane sine til å lure seg inn gratis.

Han var ein «gratist», som det heiter på dansk. Derfor hadde han heile livet tilnamnet «Tist».

Leik med ball var blitt svært populært også i Danmark rundt førre hundreårsskifte, og Poul og dei andre gutane leika i Københavns gater kvar einaste dag.

Poul blei raskt den beste når det gjaldt ballbehandling. Det måtte han for å hevde seg. Liten og spinkel som han var. Han blei aldri meir enn 172 centimeter høg, skriv nettstaden demivolee.com.

Fekk prøvespele etter timars venting

Målet for den talentfulle guten var å få spele for Købehavns Boldklub (KB). Då han var 15, stilte han seg opp utanfor klubbkontoret og venta i fleire timar, i håp om å få prøvespele.

Det fekk han. I ein treningskamp for B-laget nokre dagar seinare blei han prøvd som spiss.

KB såg straks at dei hadde funne gull. Vegen til A-laget blei kort, og der skulle han spele og score i bøtter og spann i dei neste 20 åra.

Karrierens høgdepunkt med landslaget nådde han allereie som 20-åring i 1912. Han var på laget som sikra dansk sølvmedalje i OL.

Han fekk ikkje vere med i kvartfinalen mot Norge, men Danmark vann 7-0 likevel.

I semifinalen mot Nederland scora han det første av sine landslagsmål, og Danmark vann 4-1.

Likevel blei han sett ut av laget til finalen, og der tapte Danmark 2-4 for Storbritannia. OL var den største turneringa i ei tid utan både EM og VM.

OL: Poul Nielsen (nr. 5 frå venstre) scora sitt første landslagsmål under OL i 1912, der Danmark tok sølv Foto: Ukjent fotograf, 1912

Yngste landslagsdebutant

Så god var han at han blei den tids yngste landslagsdebutant mot Englands amatørlandslag i 1910, då han var 18 år og 131 dagar.

Sjølvsagt blei han publikumsfavoritt. Der han som smågut hadde snike seg inn for å sjå kampane, var det no han som trekte folk til tribunane.

Den tynne spelaren var ein artist ute på bana. Han utvikla kroppsfintar som ingen forsvarar forstod før det var for seint, og Nielsen dansa seg til mål etter mål både på klubb og landslag.

Men det var i 1913 karrieren for alvor skaut fart. I oktober banka Danmark Sverige med 10-0, og Nielsen scora seks av måla. Tre veker seinare smelte han inn alle Danmarks mål i 4-1-sigeren over Tyskland.

Fem mål på 11 minutt mot Norge

Så langt hadde han enno ikkje scora mot Norge, men det skulle også endre seg med eit brak. I tre haustkampar på rad scora han totalt 12 gonger mot Norge.

19. september 1915 banka han inn tre då Norge blei slått 8-1.

15. oktober 1916 scora han fire i Danmarks 8-0-siger.

7. oktober 1917 sette han inn fem, og siffera blei til slutt 12-0. Dei fem scora han i løpet av 11 minutt, og tapet er Norges største nokosinne.

Etter den kampen hadde han også ein utruleg statistikk: 32 mål på dei siste 16 kampane gav nøyaktig to mål i gjennomsnitt.

Sommaren 1916 hadde han scora i ti kampar på rad, og til saman 23 mål.

Scoringsflyten mot Norge heldt fram også seinare. Frå 15. oktober 1916 til 6. oktober 1918 scora han ni landslagsmål, alle mot Norge. Etter eit mellomspel med scoringar også mot Sverige, gjentok han ni scoringar på rad mot Norge frå 12. juni 1919 til 10. september 1922.

Men superstjerna kom ikkje

Alle scoringane mot Norge gav Poul Nielsen stjernestatus også for det norske publikummet og i avisene. Ikkje rart det var Tist-feber framfor kampen mot Danmark i Kristiania i 1917.

GRATIST: Poul Nielsen blei først kjend for å snike seg gratis inn på kampane. Seinare fylte han sjølv tribunane

Nielsen hadde nemleg enno ikkje spela på norsk jord. Men 17. juni 1917 skulle det skje. Danmark skulle møte Norge på Frogner stadion.

«For første gang vil vort sportspublikum få anledning til å bivåne det danske fotballvidunderet, den berømte centerforwarden Poul Nielsen. Fleire gonger har hans miltærtjeneste hindret denne celebre spiller i å besøke oss. Nielsen udmerker seg ved en fabelaktig ballbehandling, sin eineståande driblingsevne og sine lynraske skud», skreiv Morgenbladet i juni 1917.

«Det som mest gjør søndagens kamp til en begivenhet, er den omstende at danskanes centerforward Poul Nielsen for første gang gjester Kristiania. Vi spår at det blir folkevandring til Frogner stadion», skreiv Social-Demokraten.

Publikum fylte tribunane, men blei sørgjeleg skuffa. Då laga stilte opp, viste det seg at superstjerna ikkje var med. Til alt overmål tapte Norge 1-2.

Det skulle gå to år til før det norske publikum fekk sjå Nielsen.

I september 1919 møttest Norge og Danmark på Holmen gressbane i Kristiania, med Nielsen på plass. Han scora to gonger, men det var Norge som vann 3-2.

Publikum gjekk amok: Ikkje berre hadde dei fått oppleve superstjerna live, dei hadde også slått Danmark.

– Vi gir opp å skildre det som vidare hende, skreiv Aftenposten. Jubelen blei for stor.

Også i Danmark var interessa for kampen stor. Berlingske Tidende melde at hundrevis av menneske hadde møtt opp utanfor avishuset for å få vite resultatet. «Alle gik skuffede heim».

Jubilerte mot Sverige

Etter at han passerte 30 år, blei det lenger mellom scoringane. Ein av grunnane var at han trekte litt lenger tilbake på bana. Ei anna årsak var at fotballen utvikla seg, og forsvarsformasjonane blei meir effektive, og dermed vanskelegare også for gode teknikarar som «Tist».

Han rakk tre kampar i den nordiske landskampserien som tok til i 1924, og var sterkt medverkande til at Danmark vann den første.

På dei tre kampane scora han fire mål – tre av dei mot Norge.

Men det var det målet han ikkje scora mot Norge, som var hans femtiande. Det scora han mot Sverige i Stockholm 14. juni 1925. Han scora i alt 15 mål mot svenskane også.

«Tist» var den andre spelaren i historia som nådde 50 landslagsmål. Ungarske Imre Schlosser nådde dit nesten åtte år tidlegare.

Heller ikkje hans 52. siste landslagsmål kom mot Norge. Det sette han inn i 3-3-kampen mot Finland 27. september 1925. Målet han scora i mellomtida, det 51., blei hans siste mot Norge.

3-3-kampen mot Finland skulle også bli den siste landskampen han spela.

Bøtta inn mål også for klubben

Målteften hans gav også suksess på klubbplan. Med Københavns Boldklub (KB), der han debuterte som 15-åring i 1907, blei han dansk meister seks gonger mellom 1913 og 1925.

SCORINGSORGIAR: Poul Nielsen scora halvparten av sine 52 landslagsmål mot Norge Foto: Ukjent fotograf (fra 1910-tallet)

I løpet av 20 år spela han 201 klubbkampar og scora 276 mål. Det gir eit snitt på 1,37 mål per kamp, utruleg nok nøyaktig det same han hadde for landslaget.

Poul Nielsen var langt føre si tid i å ta ansvar også utanfor si tildelte rolle heilt på topp. Han gjekk tilbake for å organisere på midten, og han trekte opp angrep på flankane. Likevel var han nesten alltid på plass i straffefeltet når angrepet skulle avsluttast.

Han la offisielt opp i 1927, men spela ein sesong for CNR Montreal og fekk kanadisk meisterskapsmedalje i 1929.

Poul Nielsen døydde i København i 1962, 70 år gammal.

«Den falske Tist»

Poul Nielsen er ikkje noko uvanleg dansk namn. Tvert imot.

Samstundes med «Tist» sine bravadar, var det ein annan toppspelar med det same namnet. Han spela for Østerbro Boldklub og fekk ein landskamp – mot Sverige i 1920.

I motsetnad til sin namnebror var denne Nielsen både stor og fysisk sterk, og hausta krass kritikk i svenske aviser for sitt brutale spel.

«Tist» spela ikkje den kampen, men den andre Poul Nielsen pådrog seg tilnamnet «den falske Tist» etterpå.