Vil overraske konkurrentene

Landslagssjef Stig Kristiansen sier til NRK før start at laget har hatt «et veldig godt møte i går (lørdag)». Her ble oppgavene klarlagt, men landslagssjefen holder kortene tett til brystet. – Vi ønsker at det skal være en overraskelse. Vi lurer på hva de andre gjør, så det er det samme spillet. Vi har to kapteiner, og målet er å få dem billigst og lengst til finalen, gjerne med flere rundt seg, sier Kristiansen.