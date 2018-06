Det er faktisk to islendinger som har lurt seg inn på laget med de mest valgte spillerne på det populære VM-spillet, kun dager før mesterskapet sparkes i gang.

Laget preges i stor grad av superstjerner, men det finnes også flere billige kandidater på listen.

Dette er folkets fantasy-lag:

FOLKETS LAG: Dette er de 11 mest valgte spillerne. Foto: VM-manager / NRK

KEEPER:

Hannes Halldorsson, Island, valgt av 43,28 %.

Allerede i mål kommer den første lille overraskelsen. Islendingen er ikke bare valgt foran kanoner som Spanias David de Gea og tyske Manuel Neuer. Han er nemlig spillets mest kjøpte spiller, og finnes på nesten halvparten av lagene. Det er trolig fordi han er blant de billigste keeperne som er forventet å spille fast på sitt lag, man kanskje også et lite vink fra folket til våre islandske venner. Halldorsson har nemlig keeper i både Sandnes Ulf og Bodø Glimt.

FORSVAR:

Jonas Hector, Tyskland, valgt av 33,16 %

Joshua Kimmich, Tyskland, valgt av 22,92 %

Marcelo, Brasil, valgt av 22,78 %

Hordur Magnusson, Island, valgt av 22,21 %

ØVERST: Hannes Halldorsson rager øverst på lista. Foto: Str / AFP

Tyskland er en av de største favorittene før mesterskapet, og representeres her av backene Kimmich og Hector. Sistnevnte er soleklart den mest populære spilleren i forsvarsrekka, mye grunnet hans lave pris. Men Kimmich har vist seg som mer målfarlig, og kan være et godt alternativ for dem som vil investere litt mer penger i forsvaret.

Brasil er en annen favoritt, og de har også en av verdens beste backer, nemlig Marcelo. Kjent som en offensiv back, kan han skaffe mange poeng for dem som kjøper ham på VM-manager. Til slutt på listen finner vi en ny islending, nemlig Hordur Magnusson. Han er et billig alternativ i forsvarsrekka, og er ventet å spille fast på det islandske laget.

MIDTBANE:

Mbark Boussoufa, Marokko, valgt av 37,26 %

James Rodríguez, Colombia, valgt av 23,57 %

Eden Hazard, Belgia, valgt av 18,11 %

To veldig kjente navn, og et mer ukjent. Den mer ukjente i gjengen, Mbark Boussoufa, er i særklasse mest populær på midtbanen. Det er trolig av samme grunn som islendingene vi har vært innom allerede, nemlig en lav pris, og en forventet startplass hos Marokko.

Bak han lurer en sovende gigant, nemlig James Rodríguez. Colombianeren ble superstjerne etter forrige VM, hvor han leverte seks mål og to målgivende pasninger på fem kamper. Etter det har han ikke helt klart å gjenskape suksessen, men mange ser ut til å ha troen på at VM i Russland kan bli vendepunktet.

VM-ERFARING: James Rodríguez herjet i VM i 2014. Nå har mange valgt han på sitt VM-lag i 2018. Foto: DANIEL GARCIA / Afp

Til slutt finner vi Eden Hazard, mannen som har vært sterk for et Belgia som scoret mest mål i kvalifiseringen. Kan han leve opp til forventningene til det norske folk? Det vil tiden vise.

ANGREP:

Neymar, Brasil, valgt av 35,92 %

Lionel Messi, Argentina, valgt av 28,23 %

Timo Werner, Tyskland, valgt av 23,68 %

Blant de mest populære spissene finner vi to av de tre dyreste spillerne på spillet. Neymar og Lionel Messi er bærebjelker på hvert sitt landslag, og folket tror disse skal produsere nok scoringer til å ta dem hele veien til topps på VM-manager.

Bak dem lurer Timo Werner, som i denne sammenhengen må regnes som det billige alternativet. Han er forventet å starte for den regjerende mesteren, Tyskland, og sender dermed giganter som Romelu Lukaku og Antoine Griezmann ut av folkets lag.

