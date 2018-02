Dette dokumentet kan avgjøre Ustjugovs OL-skjebne

– Hvis CAS bestemmer at disse utøverne er utelukket på feilaktig grunnlag så vil det være en avgjørelse IOC er nødt til å respektere.

Det mener Bård Racin Meltvedt. Meltvedt er tidligere CAS-dommer og kjenner idrettens regelverk bedre enn de fleste.

Onsdag starter høringen av Ustjugov og de 31 andre utøvernes sak i CAS' ad hoc-divisjon. Ad hoc-divisjonen er en egen del av CAS med en særskilt oppgave om å behandle saker så hurtig som mulig.

– Fra de hører saken skal de avgjøre den innen 24 timer etter at den ble brakt inn, forklarer Meltvedt.

Er sent ute

For Ustjugov og de 31 andre russerne som har gått til sak mot IOC haster det om de skal rekke OL. Allerede søndag er mennenes 30 km skibytte.

Ifølge CAS' ad hoc-regler skal en OL-tvist kun vurderes om den forekommer under lekene, eller innen en periode av ti dager før åpningsseremonien.

I og med at IOCs liste over russere som var invitert til OL kom allerede for to uker siden er russernes sak nå på overtid.

CAS-DOMMER: Tidligere CAS-dommer Bård Racin Meltvedt

– Det er noen andre unntak som gjør at man likevel kan bli tatt i betraktning, forklarer Meltvedt.

CAS har nå satt ned et panel bestående av tre dommere. Avgjørelsen fattes ved alminnelig flertall.

CAS har siste ord

Det er disse tre som har Ustjugovs OL-skjebne i sine hender, ifølge Meltvedt.

HASTER: Det haster om Sergej Ustjugov skal rekke søndagens 30 km skibytte. En avgjørelse kan komme allerede torsdag.

– Det fremgår av både regelverket for CAS og ad hoc-divisjonen deres, og det fremgår også av den olympiske charter §61 som fastslår at IOC i forbindelse med OL er nødt til å følge de beslutninger som CAS eventuelt treffer, selv om det går i IOC sin disfavør, sier Meltvedt.

Den olympiske charter Meltvedt referer til er IOCs eget regelverk. Der står det blant annet følgende:

«IOCs beslutninger er endelige. Uenigheter kan løses av IOC-styret, og i noen saker av megling med CAS».

Tror ikke på Ustjugov i OL

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen er derimot av en annen oppfatning enn Meltvedt.

– Hvis man skal tvinge noen til å bli invitert må man gå på grunnlaget for at ingen er invitert, og det er suspensjonen av den nasjonale russiske komiteen, sier hun til NRK.

CAS-ekspert og ABC nyheters dopingekspert Robin Mackenzie-Robinson tror utestengelsen av Russland som nasjon vil fungere som en fallskjerm for IOC om russerne skulle få medhold i CAS.

USIKKER: CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson

– Ettersom den russiske olympiske komité er suspendert har ikke Russland selv anledning til å invitere utøvere. Det er IOC som bestemmer hvilke russiske utøvere som får delta etter egendefinerte kriterier. Det er igjen fare for at IOC ikke har planer om å bry seg om hva den øverste rettsinstans i idretten skulle mene om saken, noe som er mildt sagt meget spesielt, sier han.