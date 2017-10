Lørdag cirka klokken 23.00: Følg VM-kampen mellom Laurén og Brækhus her.

GJØR OPP I RINGEN: Cecilia Brækhus og Mikaela Laurén møtes i Stokke lørdag kveld. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den norske verdensmesteren er skyhøy favoritt før møtet med 41 år gamle Laurén i Stokke lørdag kveld.

Men der «ingen» ser noen spenning ved kampen, påpeker våre naboer i øst at det har skjedd større overraskelser i bokseringen.

Langt større.

«Alt kan skje i en boksering»

Mike Tyson sto med 37 strake seire og var verdens ubestridte ener da han møtte James «Buster» Douglas i Tokyo i 1990. Siden kampen ble vurdert som en ren formalitet, ville ingen arrangører i USA ta ansvar for den.

Tyson var så stor favoritt at selv mange bookmakere meldte pass.

«Det der med at ett eneste slag kan avgjøre en kamp er riktig. Det er derfor jeg fremdeles kjenner på en pirrende følelse, et håp om en kjempeskrell», skriver Expressens Kent Hansson før han trekker frem Tokyo-kampen.

Også Aftonbladets Stefan Alfelt spiller på Douglas-sjokket i sin forhåndskommentar om kampen.

«Noen motstandere har av og til hatt sitt livs store kveld og skapt historie», skriver Alfelt.

«Alt kan skje i en boksering. Problemet er å få det til å skje. Det er der kysset kan bli mer enn bare et kyss», skriver kommentatoren med klar adresse til Lauréns stunt på pressekonferansen.

Mikaela Laurén kliner til mot Cecilia Brækhus Du trenger javascript for å se video.

– Fascinerende

Både Hansson og Alfelt påpeker at Laurén kan ha lyktes med å komme under huden til Brækhus med sin «trash talk» i oppkjøringen.

Hansson trekker blant annet frem at Brækhus har lovet å slå Laurén på knock out.

Den garantien er ikke nødvendigvis et styrketegn, mener NRKs bokseekspert Anders Werner Øfsti.

– Hun er ingen «puncher» eller knock out-bokser. Hun vinner på god teknikk og taktikk, og hvis hun nå skal være sint og ha fokus på knock out, er det noe som jevner ut oddsen ørlite grann. Det (knock out) kan skje, men det gjelder ikke å ha fokus på det. Det må komme som et resultat av måten du bokser på, sier Øfsti, som også stiller spørsmål ved om bråket og den lave interessen for kampen kan ha vært forstyrrende.

Eksperten understreker imidlertid at Brækhus er en langt bedre bokser når det gjelder både teknikk, taktikk og erfaring.

Brækhus har gått 21 kamper som verdensmester.

– Boksehistorien er full av overraskelser, og det er noe som gjør sporten fascinerende. Hvis du får en fulltreffer midt på hakespissen, spiller det ingen rolle om du heter Ali, Tyson eller Brækhus. Men sjansen er mye mindre for det i kvinneboksing, fordi slagkraften ikke er like stor, sier Øfsti.