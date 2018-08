Detaljen får kommentatoren til å spå nytt Jakob-gull: – Det var ekstremt

– Jeg synes det Jakob gjorde var så imponerende at jeg faktisk ser på ham som favoritt også på 5000 meter i EM, sier Jann Post.

Fredag kveld fikk man se at 17 år gamle Jakob Ingebrigtsen var i stand til regelrett å knuse de eldre og mer rutinerte konkurrentene på 1500 meter.

Jann Post, selv en god maratonløper, har høye forventninger til kveldens 5000 meter. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Allerede lørdag kveld skal han løpe 5000 meter, og der mener Post at stortalentet i utgangspunktet har enda bedre gullsjanser.

EM-finalen starter kl. 20.55 lørdag kveld. Du kan se den på NRK1 eller NRK.no

Verdensklasse

Helt konkret sikter friidrettskommentatoren til tiden Jakob Ingebrigtsen brukte på de siste 1000 meterene under 5000 meteren i junior-VM i sommer. Etter å ha løpt 4000 meter leverte nemlig 17-åringen en avslutning det luktet svidd av.

– Jeg tror ingen er i Europa har den kapasiteten på slutten som Jakob har akkurat nå. Han løper de siste tusen meterne på 2.24 i junior-VM, og har en sisterunde på 54 sekunder. Om han løper tilsvarende i EM, tror jeg ingen kan henge på, sier Post.

For de som ikke er like kjent med løpetider som Post, kan vi si det enkelt: Det var verdensklasse-tider.

Se bare selv:

Jakob Ingebrigtsen - 5000m - junior VM Du trenger javascript for å se video.

Ingebrigtsen tok bronse i dette løpet, men de som tok medaljene foran er regnet som noen av verdens beste løpere, og de var begge fra Kenya. I Europa tror ikke Post noen kan greie å henge med dersom det norske stortalentet setter i gang tilsvarende tempo.

– Der er han så god at dersom han gjentar det, tror jeg han kan vinne 5000 meter her. For meg var det helt ekstremt, og bedre enn man hadde forventet at ham. Og det sier ikke rent lite, for vi forventer ganske mye av ham, sier Post, og understreker:

– Du kan være så gammel du bare vil. Det er verdensklasse uansett alder, og det sier litt om hvor langt han er kommet.

Det var stort oppmøte da Ingebrigtsen mottok sin medalje i sentrum av Berlin lørdag ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Jakob: – Gir selvtillit

Jakob Ingebrigtsen selv medgir at nettopp den avslutningen har gitt ham selvtillit inn mot EM.

– Man får en veldig god følelse når du merker at du mestrer å løpe fort på slutten av et løp, og det er helt klart at det ga meg selvtillit. Jeg fikk en god testing der. Hvis alt går bra, skal jeg ikke være noe dårligere enn jeg var der. Kanskje er det også litt bedre, sier han.

17 år gamle Jakob Ingebrigtsen er nå familiens tredje EM-vinner på 1500 meter. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Post sier han ikke har sett mange løpere levere en like god avslutning. Det spesielle her var nemlig at løpet i forkant hadde gått ganske raskt.

– Jeg har sett Mo Farah på det aller beste løpe 2.19 på siste 1000 meteren, men da i et løp som har gått saktere enn det gjorde på den 5000 meteren Jakob løp. Vebjørn Rodal har den norske rekorden på 1000 meter med 2.16. Det sier litt om hvor sterkt 2.24 er på slutten av en 5000 meter, forklarer Post, som selv er en habil maratonløper.

Ingebrigtsen legger ikke skjul på at han håper på medalje også på 5000 meter.

– Det er veldig åpent på øvelsene. Jeg har ikke noe mål om å ta medalje, men det er klart, står man på startstreken så er det det som er i hodet, uansett om det er realistisk eller urealistisk, sier den nyslåtte europamesteren.