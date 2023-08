Det store tronskiftet 

Skuffet over Norge i VM? Vel, det kunne vært verre.

Du kunne heiet på USA.

De var favoritter som alltid, laget med fire VM-titler og 330 millioner innbyggere, som aldri hadde røket ut før semifinalen, som ikke engang hadde ligget under i en VM-kamp siden 2011. Og så tapte de i åttedelsfinalen mot svenskene.

Få hadde forventet en så tidlig hjemreise. Tar man med at verken Spania eller England før har nådd finalen, får man et VM preget av overraskelser.

Men egentlig har USAs fall vært spådd i flere år. Det samme har Europas fremgang.

Da Norge var best i verden

En del av grunnen er at noen land tjuvstartet. Da startskuddet gikk for VM for kvinner i 1991, var bare 12 nasjoner med. De fem fra Europa – Tyskland, Italia, Norge, Sverige, Danmark – kjempet mot land som USA, Japan, Kina og Brasil.

Denne gjengen fikk et forsprang. Før i sommer hadde fire av dem vunnet alle VM-titlene:

1991 – USA

1995 – Norge

1999 – USA

2003 – Tyskland

2007 – Tyskland

2011 – Japan

2015 – USA

2019 – USA

Hvorfor akkurat disse fire? En blanding av kultur, likestilling og lover, som for eksempel USAs Title IX i 1972, som sier at om institusjoner som driver med utdannelse skal få økonomisk støtte fra staten, må de gi kvinner og menn like rettigheter til å drive med idrett. Men jo mer kvinnefotballen har vokst, desto flere giganter har våknet.

Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP

Ingen har merket dette mer enn Norge, som sist nådde semifinalen i 2007. Tyskland har ikke vunnet en stor turnering siden 2013. Og Japan tapte i åttedelsfinalen mot Nederland i 2019.

Bare USA har holdt seg på toppen. Men da de møtte Nederland i gruppespillet i sommer, var Nederlands trener Andries Jonker spent på avstanden mellom USA og resten av verden.

– Hele kvinnefotballen er veldig interessert i å få vite svaret på spørsmålet: Begynner vi å nærme oss? sa Jonker, før han ga svaret selv:

– Følelsen er «ja».

Mer enn en glipp

Jonker hadde rett. Nederland spilte 1–1 mot USA, før Portugal var centimeter fra å sende amerikanerne ut av gruppen med et skudd på overtid som traff stolpen. USA haltet videre til åttedelsfinalen, hvor de tapte mot Sverige på straffer.

Blant de fire stormaktene har bare Japan, som tapte mot Sverige i kvartfinalen, reist hjem med æren i behold. Norge slo kun Filippinene, og tyskerne røk ut av gruppen for første gang.

Semifinalistene ble Spania, England, Sverige og vertene Australia. Europa har tatt igjen USA.

Så er spørsmålet: Kan USA slå tilbake?

Foto: WILLIAM WEST / AFP

Noen ting tyder på det. De står midt i et generasjonsskifte; 14 av de 23 medlemmene av stallen spilte sitt første VM. Flere stjerner sto over med skade, og dessuten kunne laget fint slått Sverige: Den avgjørende straffen til svenskene krysset streken med noen få millimeter.

Samtidig har denne smellen ligget i luften lenge. USA ble knust 3–0 av nettopp Sverige i OL for to år siden. I fjor tapte de tre strake kamper for første gang på 30 år. Alle var mot europeiske storlag: England, Spania og Tyskland.

Amerikanerne håper at en ny generasjon skal ta over, men U20-laget har røket ut av gruppespillet i to VM på rad. I fjor røk U17-laget ut i åttedelsfinalen mot Nigeria.

I USA trener de fleste stortalentene ved universitetene, hvor de kombinerer fotball med skole, før de blir signert av klubbene. Sesongen varer i mindre enn åtte måneder, og det koster så mye for unge spillere å være med på de beste lagene at mange familier ikke har råd. I 2019 sa USAs stjernespiss Alex Morgan at hele systemet var skadelig for landets fotball.

Systemet har fungert godt nok så lenge deler av europeisk fotball har sovet. Men de siste årene har alle våknet opp.

Finalistenes fremgang

Alle de store klubbene har nå kvinnelag. Mens lagene i USA trenger økonomisk støtte fra fotballforbundet, tjener Europas storheter flere milliarder i året. Talenter trener på fulltid i verdens beste akademier, i land hvor fotballkulturen er bygget opp over mer enn 100 år.

Kort sagt: De samme kreftene som har gjort europeisk herrefotball til den beste i verden, er nå satt i gang på kvinnesiden.

I Spania er veksten blitt drevet av Barcelona, som gjorde damelaget profesjonelt i 2015. De har pøst penger inn i laget og blitt best i Europa. Mange av stjernene er de samme som har styrket Spania, blant dem Aitana Bonmatí og Alexia Putellas. I fjor satte Barça verdensrekord ved å spille foran 91.648 tilskuere på herrenes stadion, Camp Nou. Interessen – og nivået – har aldri vært høyere.

Foto: ALBERT GEA / Reuters

I England ble toppligaen profesjonell i 2018, med krav om at alle lag skulle drive egne akademier. Verdien av TV- og sponsoravtalene har skutt i været. Samtidig har fotballforbundet jobbet hardt for å øke antallet kvinnelige spillere over hele landet.

Totalt er dette en fremgang som USA ikke kan nærme seg.

Og dette er bare finalistene. Land som Nederland, Portugal og Italia stormer etter.

– Før har de amerikanske kvinnene vært mye bedre trent enn resten av verden. Jeg tror den tiden er over, sa Jonker i løpet av VM.

Igjen hadde han rett.

Fotballen vinner

Det er ikke bare snakk om Europas fremgang heller. Da spillerorganisasjonen FIFPRO ba FIFA om å sette av premiepenger til spillerne før VM, var argumentet at det ville løfte standarden blant de antatt svakere nasjonene som Filippinene og Jamaica.

Dette bør skje nå som FIFA har bedt forbundene om å gi minst 320.000 kroner til hver spiller som har deltatt. Men vi har sett i VM at de små har blitt sterkere allerede.

Filippinene har slått New Zealand, Marokko har overlevd gruppen, Jamaica har tatt poeng mot Frankrike og Brasil, og Colombia har nådd kvartfinalen. Vertene Australia har vunnet folkets hjerter med en eventyrlig ferd til semifinalen.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

Tiden da bare et knippe land kunne hevde seg i VM, er forbi.

For USA kan dette gi blandede følelser. Rent sportslig er det trist, men samtidig er det dette landets største stjerner har kjempet for: At andre land skal få ressurser og bli bedre. Og la det ikke være tvil: Det er bra for kvinnefotballen at land som USA og Norge sliter.

Det betyr at nivået øker, at konkurransen blir tøffere, og at flere land har ressursene – og viljen – til å gi kvinnene den respekten de fortjener.