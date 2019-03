Det skulle ikke være mulig – det sa de også i 1999

Det skulle ikke være mulig, men det sa de også i 1999.

Ingen lag vinner finaler i mesterligaen etter å ha ligget under etter 90 minutter. Ingen lag går videre fra utslagsrunde etter å ha tapt hjemmekampen med to mål eller mer.

Hele 106 ganger i turneringens historie har lag gått på en slik smell hjemme. Antallet som har gått videre er nøyaktig null.

Og det burde ha blitt 107 da Manchester United møtte Paris Saint-Germain i Frankrike i kveld. United hadde 10 spillere ute med skade; de skulle ikke ha en sjanse.

Men rare ting skjer når Ole Gunnar Solskjær og United spiller i denne mytiske turneringen.

Bragden

La det ikke være tvil om størrelsen på denne bragden. Denne triumfen var like dramatisk som enhver United-kveld i Europa siden Solskjær selv pirket inn vinnermålet på overtid i finalen mot Bayern München i 1999.

Da som nå trodde Solskjær til siste slutt at et usannsynlig sent vinnermål kunne komme. I 1999 var det han som kom inn som innbytter og ble helten. I kveld forble han på andre siden av krittet, men med innbyttervest over jakken.

SATTE STRAFFEN: Marcus Rashford var iskald fra straffemerket. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Og da som nå scoret United det avgjørende målet på overtid, denne gangen gjennom den sikre straffen til unggutten Marcus Rashford.

Kritikere kan peke på at PSG burde ha punktert kampen lenge før. De vil ha rett. Men la oss ikke glemme hvor usannsynlig det var at United i det hele tatt var i posisjon til å vinne dette oppgjøret idet det gikk inn i overtiden.

Dyster trekning

United ble tross alt gitt små sjanser selv da trekningen ble gjort. Solskjær selv har innrømmet at han så mørkt på det da PSG ble satt opp mot de røde, som da vaklet under José Mourinho.

At optimismen var tilbake før det første oppgjøret på Old Trafford, viste hvilken jobb Solskjær har gjort i å løfte klubben.

Men så kom 2–0-tapet, et resultat som historisk sett var umulig å komme tilbake fra. United virket utspilte, ferdige, knust.

Kampen i kveld var ment å være en formalitet.

Ikke bare fordi PSG har bladd opp enorme summer for verdens beste spillere i en årrekke, men også fordi United selv hadde et helt mannskap skadet, blant andre de tre førstevalgene på midtbanen – Paul Pogba, Nemanja Matic og Ander Herrera.

På papiret sto kampen i fare for å bli kattens lek med musen. Og på en måte ble den jo det.

SKULLE VIDERE: Etter seieren på Old Trafford lå alt til rette for at det skulle bli PSG som avanserte til den neste runden. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Store feil

PSG hadde tross alt ballen 68 % av tiden og skapte en rekke sjanser, spesielt før pause. Slik var det nesten dømt til å bli, noe Solskjær nok godtok før kampen.

Vanligvis er han bestemt på at United skal styre banespillet og angrip selv. Her var solid forsvarsspill eneste måte å overleve på.

Samtidig hadde United en plan fremover. De la igjen spissene Rashford og Romelu Lukaku på topp, og begge var våkne da PSG gjorde sine feil. Lukaku snappet opp en horribel pasning, rundet Gianluigi Buffon og scoret åpningsmålet.

Så var Lukaku på returen da Buffon ikke klarte å holde et langskudd fra Rashford.

Fem skudd, tre mål

Sammen med straffen var det alt United trengte. De hadde fem skudd totalt: Tre gikk i mål, et var skuddet fra Rashford som ga retur til Lukaku, og det siste var det fra Diogo Dalot som skaffet straffe.

TO: Romelu Lukaku noterte seg for to mål. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Dyktighet, flaks og effektivitet. Alle ingrediensene i en sjokkseier var til stede.

Hva så med PSG? Kollapsen var uforklarlig. At de ikke skapte mer, at de ikke avgjorde kampen før, er spørsmål som vil stilles i Frankrike. Det er kanskje ikke tilfeldig at dette laget også vant 4–0 hjemme mot Barcelona i fjor, men tapte 6–1 i bortekampen.

Men ta ingenting bort fra United og Solskjær, som nå er i kvartfinalen i mesterligaen. Dette var en demonstrasjon av mentaliteten United hadde under Sir Alex Ferguson; den om å aldri gi opp, om å kjempe til siste slutt.

Mon tro hva Ferguson tenkte selv oppe på tribunen. Det som er sikkert, er at Solskjær ble ansett som storfavoritt til jobben før kampen.

Hva statusen er nå, er ikke godt å si, men det ser mildt sagt godt ut.

Bedre enn dette kan det i praksis ikke gjøres.