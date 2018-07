– Dette er jo viktig trening for Magnus fram mot VM i november. Det gir han ikkje akkurat ei godkjensle å tape mot Mamedyarov i dag, seier NRK sin sjakkekspert Torstein Bae.

Magnus Carlsen fekk ei god opning på den tradisjonsrike turneringa i Sveits, som han vann både i 2011 og 2017.

VINNAR AV BIEL CHESS: Shakhriyar Mamedyarov slo Magnus Carlsen i Sveits i dag og er dermed vinnar av den tradisjonsrike turneringa. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Overraskande tap

At Carlsen opna med to strake sigrar i Biel Chess var faktisk hans beste start i ei superturnering sidan 2014. Men sidan har det gått verre. Carlsen følgde opp med seks strake remis.

Så tapte han altså mot Shakhriyar Mamedyarov i dag. Lenge såg det ut som Carlsen skulle redde remis, men i det 56. trekket gjorde han ein skjebnesvanger feil.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Magnus tabba seg ut og tapte. Det er overraskande, trass i at Mamedyarov leia med eitt poeng før kampen. Det såg ut som Magnus skulle redde remis i dag etter ei vanskeleg opning, men for ein gongs skuld bukka han under for presset, seier Torstein Bae.

Tapet betyr at Mamedyarov er oppe i sju poeng før siste runde, medan Carlsen har fem poeng på ni kampar. Carlsen derfor altså ikkje ta igjen aserbajdsjanaren.

– Eg vil gratulere Shakhriyar med ein fantastisk turneringssiger. Eg kunne ha redda remis, men klarte det ikkje, sa Magnus Carlsen til arrangørane si nettsending.

Tredje best i verda

Sjakkekspert Torstein Bae meiner Shakhriyar Mamedyarov vann fortent og kan bli ein farleg utfordrar for Magnus Carlsen i tida som kjem.

– Mamedyarov spelte rett og slett betre i dag. Han vann også utan å ta særlege sjansar. Hugs at Shakhriyar Mamedyarov er ranka som den tredje beste i verda. Det er berre dei som skal spele i VM i november som er ranka høgare, seier Bae – og siktar til duellen mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana i London.

Caruana, som forresten fyller 26 år i dag, deltok ikkje i Biel Chess.