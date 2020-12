En revansjelysten Halvor Egner Granerud så frem til at Norge skulle ta brodden på tyskerne etter 0,5-tapet lørdag, og for en dramatikk det ble til siste slutt!

En taktisk genistrek fra trener Aleksander Stöckl fintet ut tyskerne, og dermed var det en særdeles glad og imponert Granerud som stilte opp til intervju etter seieren.

– For det første – jeg hoppa mye lenger enn han (Geiger). Veldig kult at Aleksander slo Horngacher (den tyske treneren) i sjakk oppe på trenertribunen der også. Jeg kommer ikke på noe lignende. Aleks spilte ut to bommer ned. Horngacher syna. Det går ikke an å skrive manuset på konkurransen her, sier Granerud.

– Tror du Geiger ble satt ut av det taktiske spillet på toppen?

– Jeg snakka raskt med han. Han sa rett etter hoppet hans så pep apparatet hvor bommen skal være. Da fikk han fikk beskjed om opp på tolv. Så elleve så ti. Det er klart at Horngacher ikke turte å følge helt. Det kan ha vært med på å sette Geiger litt ut, sier Granerud.

SIKRET SEIEREN: Se Granerud sitt siste hopp. Du trenger javascript for å se video. SIKRET SEIEREN: Se Granerud sitt siste hopp.

Gulldrama

I siste hopp tok nemlig trener Aleksander Stöckl et valg som viste seg å være avgjørende for seieren. Han valgte å gå ned på farten til Granerud for å få ekstra poeng og bomkompensasjon.

Og Granerud leverte. Hoppet ble 234 meter langt, og nå blir Stöckl hyllet for den taktiske avgjørelsen.

– Jeg har hørt snakk om coaching i verdensklasse før, men dette er en ny dimensjon etter det Alex gjorde nå. Det har vært en berg-og-dal-bane av følelser. Det er helt rått å klare å ta gull slik som dette ble, sier Clas Brede Bråthen etter seieren.

– Halvor er i superform. Det er stort å hente inn en gullmedalje som nesten er tapt, sier Stöckl etter seieren.

Den tyske treneren gjorde det samme som Stöckl, men Geiger klarte ikke å hoppe langt nok for å få uttelling for å gå ned på fart. I tillegg tok heller ikke grafikken høyde for at Geiger måtte ha en viss lengde fra få innfridd ekstrapoengene.

Dermed ble Stöckls trekk et genistrek og den tyske trenerens avgjørelse en fiasko.

– De gikk for gull

NRKs hoppekspert Anders Jackobsen tror ikke Norge kunne tatt gull uten Stöckls taktiske vri, som sørget for nok kompensasjonspoeng.

– Kunne Norge tatt gull, uten den taktiske vrien til Stöckl?

– Jeg tror at hvis Halvor skulle hoppet fra avsats 12, så hadde han ikke kunnet hoppe langt nok til å distansere Geiger. Så nei, det tror jeg ikke, sier Jackobsen.

Han legger til at Graneruds form var en viktig brikke i den taktiske avgjørelsen.

– Han har sett at Halvor hopper langt i hvert eneste hopp. Han er i sitt livs form. Det var en veldig liten prosent for at Halvor skulle hoppe kortere enn 228 meter. Også må vi huske at de gikk for gull. Ikke sølv, og uten denne avgjørelsen hadde ikke gull vært mulig, sier Jackobsen.

Spesielt i lagkonkurranse

Jackobsen er klar på at avgjørelsen til Stöckl sammen med Graneruds kjempehopp sørget for VM-gull til Norge. Men han forteller videre at det er spesielt å ta en slik avgjørelse i en slik situasjon.

– Det er litt skummelt, spesielt i lagkonkurranser. Man tar avgjørelsen på vegne av støtteapparatet, laget, utøverne og det norske folk. Historien kunne fort blitt en helt annen om ikke Halvor hadde hoppet så godt som han gjør, sier Jackobsen.

Hoppeksperten forteller også at usikkerheten rundt bomsatsen før Geiger skulle hoppe, kan ha vært med på å sette tyskeren ut av spill.

– Etter at Halvor har hoppet, så kjøres bommen fra avsats ti, til tolv, før den går ned på elleve også ti igjen. Det virker som treneren ikke her helt sikker på avgjørelsen. Hadde jeg vært utøver, så hadde jeg blitt litt usikker, sier Jackobsen.

IKKE LANGT NOK: Karl Geiger misser seieren. Du trenger javascript for å se video. IKKE LANGT NOK: Karl Geiger misser seieren.

Favoritter

Norge var i forkant regjerende verdensmestere i lagkonkurransen, og derfor naturlige favoritter i kampen om gullet. Ett gull til ville sikre det sjette i historien.

Likevel var det ikke tvil om at det kom til å bli en tett kamp mellom Polen, Tyskland og Norge.

Etter en bra første omgang, der Tande endelig viste at han nærmer seg tidligere verdensmesterform, en Granerud og Johansson som var like solide som de har vært denne sesongen, og en Forfang som var litt sein ut av hoppkanten, lå de seg 11,1 poeng bak tyskerne.

Polen var gode i prøveomgangen tidligere i dag, men Kamil Stoch fikk det ikke helt til å stemme med sine 205 meter. Dermed lå de seg på en tredjeplass, som også ble det endelige resultatet til slutt.

JUBEL: De norske herrene etter seieren. Foto: SRDJAN ZIVULOVIC / Reuters

