Søndag oppsto det uvirkelige scener mellom russiske Aleksandr Bolsjunov og finske Joni Mäki da sistnevnte presset seg foran russeren på oppløpet og sikret andreplassen til Finland på stafetten.

Det falt ikke i god jord hos russeren, som slo med stavene i retning finnen, før han valgte å sklitakle Mäki etter målgang. Bolsjunov nektet å stoppe, og dermed kjørte han over finnen, som i støtet falt sammen i snøen. Angrepet gjorde at Mäki skadet hånden.

Den svulmet kraftig opp, og TV-bildene viste en skadd finne med ispose rundt hånden. Røntgenundersøkelse måtte til, men heldigvis ble det ikke påvist skade eller brudd i hånden.

Hendelsen var så opphetet at juryen valgte å diske Russlands førstelag i konkurransen.

ANGREPET: Mäki på bakken etter at Bolsjunov kjørte på finnen med vilje. Foto: Markku Ulander / NTB

Nå har det finske forbundet også valgt å etterforske saken.

– Vi har forberedt en offisiell henvendelse til FIS, og nå er det opp til dem hva de vil gjøre, sier pressesjef Soili Hirvonen til NRK og fortsetter:

– Vi vil vite hva FIS tenker om dette. Er dette OK og vil de gjøre noe? Det er ikke greit for oss at slike ting skjer.

Direktøren i det finske forbundet følger opp:

– Vi vil ha et trygt idrettsmiljø, sier Ismo Hämäläinen til NRK.

Betent tema

På grunn av at hånden er ikke er skadet på noe som helst måte, ønsker ikke Mäki å sende en rapport til forbundet. Han fortsetter forberedelsene til Falun og neste verdenscup.

For det finske forbundet sin del, er det nå opp til FIS om det vil komme ytterligere sanksjoner i retning russeren.

– Vårt mål er å forhindre slike situasjoner i framtiden, og det må bli tatt hånd om av FIS. Samtidig må sanksjonene være relatert til FIS' regler og handlinger, fortsetter Hämäläinen.

Bolsjunov og Russland har allerede fått den strengeste straffen som kan bli dømt av juryen i et skirenn, og det er disk.

Etter at offisiell resultatliste foreligger, er det ikke noe mer juryen kan gjøre. Jobben er fullført.

UVIRKELIGE SCENER: – Man skulle tro det var en ishockeykamp mellom Russland og Finland der, sier Bjørn. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Juryen vurderer det som usportslig oppførsel, rett og slett. Men jeg ser det ikke som urimelig om Bolsjunov hadde mistet et renn eller to, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

Han er derimot usikker på om FIS vil følge saken opp ytterligere.

– Det skal mye til for at man tør å røre stormaktene Russland og Norge. Det ville fort bli en evig føljetong etterpå, og skapt alt annet enn husfred i langrennsverdenen. Så jeg tror ikke at FIS council kommer til å gjøre noe med det, sier Bjørn.

Det han derimot er klar på, er at uansett utfall av denne saken vil påvirke langrennssporten i framtiden.

– Situasjoner som dette kommer til å aktualisere hvordan man skal ha reglementet framover, og hva slags reaksjoner som bør gis, sier han.

OPPHETET DRAMA: Se situasjonen her. Du trenger javascript for å se video. OPPHETET DRAMA: Se situasjonen her.

To muligheter for utestengelse

Vegard Ulvang er leder i langrennskomiteen til FIS. Han opplyser om at det er to veier å gå hvis Bolsjunov eventuelt skal ilegges en strengere straff.

– Juryens arbeid er ferdig etter at de offisielle resultatlistene er publisert. En mulighet nå er at det blir anket til vårt appellutvalg. De kan gi en strengere straff å for eksempel utestenge utøveren over en viss periode. Eller så kan FIS Council, det øverste styret i FIS, agere på egen hånd, forklarer Ulvang.

FIS-direktør Pierre Mignerey var heller ikke imponert over Bolsjunovs oppførsel. Han sier til NRK at han hadde en god prat med russeren etter søndagens hendelser.

– Han forsto veldig godt at oppførselen hans ikke var akseptabel. Langrennssporten er en liten familie og det er viktig at vi har en fredfull atmosfære. Jeg opplevde det som en god diskusjon, sier Mignerey.

Hevder å ha blitt politianmeldt

Tidligere mandag meldte finske Yle og TV-kanalen MTV 3 at Häme politiavdeling i Lahti har mottatt en elektronisk klage på Bolsjunov, fra to ikke-navngitte borgere, etter situasjonen som oppstod på herrestafetten i Lahti søndag.

Seinere mandag bekrefter politiinspektør Martti Hirvonen anmeldelsen, ifølge Yle. Pressesjef Hirvonen avkrefter til NRK at det finske forbundet har noe med anmeldelsen å gjøre.

– Mediene melder at Bolsjunov er anmeldt, men det er ikke fra oss og heller ikke fra Mäki. Vi vil ikke anmelde dette.

– Vet du hvem som har gjort det?

– Nei, sier Hirvonen.

Direktør Hämäläinen bekrefter også at det finske forbundet ikke har noe med anmeldelsen å gjøre.

– Vi har ingen kontakt med politiet, og heller ikke noe informasjon om det problemet, sier han.