NRK og TV 2 skal samarbeide om å sende skiskyting helt frem til 2030. Ingen er vel overrasket over at vi i NRK ser med positive øyne på en slik avtale.

TV-seerne bryr seg nok ikke like mye som vi gjør selv. Så lenge tilgjengeligheten er god og økonomisk akseptabel.

Men det finnes argumenter for at den nye avtalen er et håp.

Sportsrettigheter som dette er med på å legitimere statskanalens tilstedeværelse. Og denne avtalen gir åpenbart en følelse av revansj, etter at NENT-gruppen i fjor sikret seg en omfattende del av NRKs rettigheter til vintersport fra 2021.

De utenlandske mediekonsernene har finansielle muskler de norske kanalene ikke lenger er i nærheten av å konkurrere med, når de først ønsker å markere seg.

FOLKEFEST: Fra 2022 og frem til 2030 vil skiskyting vises på NRK og TV 2. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vi så det nylig, da NENT sikret seg de attraktive rettighetene til Premier League. Og vi kommer til å få se det igjen i nærmeste fremtid når rettighetene til mesterligaen for en ny periode kommer ut for salg.

Og om man ikke liker at de norske allmennkringkasterne skal fortsette å sende den tidvis mest populære tv-idretten for oss nordmenn, så skal man i hvert fall verdsette at det fører til økt konkurranse i et særdeles presset marked.

Og det er flere elementer som gjør at det faktisk er mulig å se positive trekk i dette, også utenfra.

God investering i politisk «goodwill»

For de to allmennkringkasterne viser at de kan samarbeide i en situasjon hvor deres posisjon er under stadig sterkere press fra internasjonale mediestørrelser.

Og ennå har ingen av de amerikanske strømmegigantene, som Amazon eller Netflix, virkelig begynt å interessere seg for å utforske potensialet i det norske sportsmarkedet. Det eneste vi kan være trygge på, er at det kommer.

Men dette er også en meget fornuftig strategisk beslutning for skiskytingen i Norge å bli sendt på kanaler frie for den forhatte, utenlandske spillreklamen. Det er og blir ikke tilfellet for veldig mange av de andre vintersportene vi er interessert i. Og derfor er samarbeid av den art vi ser mellom TV2 og NRK i dag veldig høyt verdsatt blant politikerne på Stortinget.

For lite og for sent, vil man kunne si, når det dreier seg først og fremst om NRKs posisjon som vintersportens hjem i Norge. De 35 prosentene av NRKs nåværende vinterrettigheter som blir overtatt av NENT i 2021, vil uansett forsvinne. Dagens avtale tilfører slik sett ikke noe nytt – annet enn en retningsendring, mest av alt psykologisk. Og den skal faktisk ikke undervurderes.

Inntrykket av at vintersporten er tapt for NRK, kan altså i all objektivitet avkreftes. Eller i hvert fall settes på pause noen år til.

Én ting står som et uomtvistelig faktum på kort sikt: Seertallene faller ganske drastisk når de store sportene blir sendt på de mindre, kommersielle kanalene – som på den annen side har vist seg å ha høyere betalingsvilje for mange av rettighetene.

Arven etter Anders

Og dette dilemmaet leder oss inn på dagens litt mer innpakkede gladmelding: Denne avtalen er på mange måter arven etter den avgåtte president i Det internasjonale skiskytterforbundet, norske Anders Besseberg.



Om Besseberg kan det sies at han utviste en utstrakt grad av pragmatisme i sin 26-årige periode som president for det internasjonale skiskytterforbundet, IBU.

Men etter en razzia mot IBUs hovedkvarter i april 2018 var det slutt. Besseberg trakk seg etter å ha blitt satt under etterforskning av østerriksk politi for korrupsjon etter at han skal ha mottatt penger og diverse tjenester for å skjule russisk doping. Etterforskningen er to år senere fortsatt ikke avsluttet, og Besseberg har hele tiden nektet for anklagene.

Om Besseberg kan det altså også komme til å måtte sies at hans nevnte pragmatisme gjennom den 26-årige presidentperioden ble ganske så grenseløs.

UNDER ETTERFORSKNING: Den tidligere skiskytterpresidenten Anders Besseberg er under etterforsking for å ha mottatt penger for å skjule russisk doping. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utbredelse foran penger

Men Besseberg var ikke bare pragmatisme. Han forfektet også noen prinsipper. Ett av disse var ønsket om å prioritere langsiktig investering i sportens utbredelse foran kortsiktig gevinst. Dette betydde å prøve å nå et størst mulig publikum ved nesten konsekvent å bli sendt på allmenkringkastere rundt i Europa gjennom et samarbeid med EBU, den europeiske fjernsynsunion.

Og strategien har, om enn ikke alene, ført til at skiskyting gikk fra å være en slags halvmilitær nisjeaktivitet til å oppleve en enorm økning i popularitet fra 1990-tallet og frem til i dag.

I mange, større europeiske land har skiskytingen overtatt posisjonen som mest attraktive vintersport på TV. Sporten er stor i blant annet Russland og Tyskland. Og i fortsatt vekst i attraktive markeder som Italia og Frankrike.

Og det er få som tviler på at dette er et resultat av Bessebergs strategi om å jobbe for størst mulig utbredelse, ved å samarbeide med allmennkringkastere, ikke bare om senderettighetene, men også om utvikling av sporten som TV-produkt.

Den nye presidenten, svenske Olle Dahlin, er uenig med Besseberg i mangt. Men ikke dette. Derfor velger Dahlin og IBU, litt overraskende for noen, å fortsette samarbeidet med allmennkringkastere rundt i Europa, også i et medielandskap som er mye mer krevende enn for kun få år siden.

Det foreløpige sluttresultatet av denne prosessen ser vi i disse dager under VM i Anterselva.

Og vi kommer til å se det på åpne kanaler i Norge de neste ti årene.

Generasjonen med Johannes Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff i spissen kommer med dette til å få gjengitt hele eller det aller meste sine allerede gylne karrierer på åpne kanaler i Norge.

Et strategisk samarbeid mellom TV 2 og NRK kan faktisk være det som gir flere store begivenheter på åpne kanaler i Norge også i overskuelig fremtid.

Hvilket tar oss en tur til filmhistorien og legendariske Casablanca før vi gir oss. Krigsklassikeren avsluttes med at hovedpersonen Rick Blaine, spilt av Humphrey Bogart, går av gårde i mørket sammen med den franske politimann Louis Renault og uttaler den klassiske sluttsetningen: «Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship».