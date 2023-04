Det fine de hadd' sammen

«Jeg må beklage at det er så kaldt her. Men det blir kanskje varmt etter hvert.».

Den mektige langrennssjefen selv, Espen Bjervig, var den første som tok ordet. Han skulle få rett.

Det var virkelig iskaldt i det store konferanserommet i kjelleren på Holmenkollen Park Hotel, der Skiforbundet hadde invitert til presentasjon av landslagene i langrenn foran neste sesong.

Grunnen var en av disse oppblåsbare pølsene man helst ser på tivoli- som nå hang flatt over podiet for å reklamere for Skiforbundets klessponsor- men som krevde at dørene sto vidt åpne ut i bakgården for å få nok luft.

Langrennsledelsen, som alltid har virket grensende til sykelig opptatt av den sarte helsen til utøverne deres, måtte prioriterte de kommersielle hensyn.

Det er dette som kalles den nye virkelighet.

Før kunne de på det nærmeste styre markedet som de ville.

Nå hadde det endelig gått opp for dem at de må gjøre alt for å holde på de sponsorene de fortsatt har.

Men viljen virket altså atskillig større enn forstanden.

SANG: Landslaget på kvinnesiden presenteres. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Det umuliges kunst

For da kvinnene var første landslag opp på scenen, var det til høylytt avspilling av DDEs «Det umulige e mulig».

Så høyt at det var, ja, umulig for noen i lokalet eller foran skjermer rundt i landet å høre hva som ble sagt under sangen.

Derfor ble det den man lyttet til. I en undrende jakt på en form for symbolikk.

For det var for påfallende at man skulle spille av festfikserne fra Namsos på en slik dag uten et underliggende budskap.

Men det ble aldri klart om man ville ha fokus på tekstlinjen «Vi såg oss aldri tebakers/Mot det vi hadd forlatt» eller om det skulle være på den som lyder «Prinsessa som svelt har ingen erter/Ho søv på eit jordgolv uten madrass».

Altså om dette dreide seg om de som ikke var der – som ikke bare var Klæbo, men også det kvinnelige stjerneskuddet Kristine Stavås Skistad, som også har sagt nei til landslaget – eller om det dreide seg om den vanskelige økonomiske situasjonen de gjenværende er på vei inn i.

Lyden ble uansett fadet da man kom til linjen med dragen og skatten og Sveits. Dette handlet tross alt ikke om Bjørn Dæhlie.

Og man måtte raskt videre i programmet.

Ubudne gjester

Trøndertemaet var like fremtredende da mennenes sprintlag var neste gjeng opp på scenen, til de suggererende tonene av Stage Dolls’ mykrock-klassiker «Soldiers Gun». Her var det enklere å finne meningen.

«We'll be marching forever for the country we love.»

Ekte landslagsløpere, altså. Selv om noen av dem ikke følte så voldsomt på den nasjonale stoltheten. Sindre Bjørnestad Skar hadde, på samme måte som Didrik Tønseth, vært ut og inn av det forjettede selskap flere ganger de siste døgn.

«Som å dra på en fest som du ikke er invitert til», var Skars bitende presise beskrivelse.

Før han sammenlignet seg selv med TVNorge-karakteren Bent Leikvoll.

Tønseth var ikke mildere i sin kritikk av ledelsen, personifisert ved Espen Bjervig.

Alt ved behandlingen av de to landslagsløperne, som de nå formelt er, fremstår også som overraskende lite gjennomtenkt og dårlig planlagt.

Landslagstrener Arild Monsen takket sine fem gjenværende sprintere og sa nok det blir seks innen sesongen er i gang. Han får nok også rett. For alle skjønte hvem den sjette han fortsatt snakket om var.

UTTAK: Langrennstrener Arild Monsen presenterer uttaket for sprintlandslaget på herresiden. Foto: Lars Thomas Nordby / NTB

Utenomsportslig støy

Og for langrennssjef Bjervig fra Nøtterøy ble det stadig varmere, der han gikk fra kritisk intervju til kritisk intervju til kritisk intervju. I et iskaldt rom proppfullt av elefanter. De fleste ved navn Johannes Høsflot Klæbo.

Langrennsverdenens i særklasse største stjerne har sluttet brått på landslaget.

Og ingen skjønner helt hva langrennsledelsen har gjort for å hindre det.

Espen Bjervig prøvde tålmodig å forklare. Men møtte stadig mindre gehør fra de mange journalister og andre langrennskyndige som vaket rundt i lokalet, få hundre meter fra vårt nasjonalanlegg.

Og Bjervig så stadig mer krumrygget og resignert ut, der han besvarte tiradene av spørsmål.

Det eneste som kunne redde ham var den utenomsportslige støyen.

For apropos-musikken fra scenen ble stadig mindre subtil.

Da distanselandslaget for menn var siste gjeng ut, var det helt slutt på letingen etter det underliggende i budskapet.

Fra høyttaleren runget nemlig Bonnie Tylers «Holding out for a hero».

SANGSTJERNE: Bonnie Tyler Foto: Jessica Gow / NTB

Man hadde ikke engang brydd seg om å finne noe trøndersk, selv om fru Tyler fra Wales ellers har mengder av trofaste fans i landsdelen.

Langrennssportens Robin Hood

Alt dreier seg egentlig om timing i dette merkelige spillet. Og Klæbo-leiren har så langt har vært de i særklasse beste til å styre dramaturgien.

Ingen tror dette er en spontan beslutning. For Klæbo har sett en sport i forandring og vil videre.

Det dreide seg mest av alt om å finne det riktige tidspunktet.

Som gjorde at Klæbo kunne forlate landslaget uten å få ego-stempelet som ble både Petter Northug og ikke minst alpinisten Henrik Kristoffersen til del, da de gjorde noen av de samme manøvrene.

Og Klæbo og hans dyktige rådgivere klarte dette på elegant vis.

Der han som en gest kunne tilbudt seg å betale egne høydeopphold innenfor landslagsrammen, kom han seg i stedet helt ut i friheten ved en slags Robin Hood-manøver, der han kunngjorde at han gjorde det i protest mot behandlingen av uspesifiserte landslagskolleger som risikerte å miste plassen og med det store deler av inntektsgrunnlaget.

Klæbo selv har klokelig nok ikke kommentert saken.

Landslagsledelsen har ikke hatt noe valg. Selv om flere og flere savner skipresident Tove Moe Dyrhaugs stemme i denne prinsipielt særdeles viktige saken.

Får dette ingen sportslige konsekvenser for Klæbo, er veien åpen for andre stjerner som ønsker å stå utenfor landslagene i fremtiden.

SAGT NEI: Klæbo har vært ute av sprintlaget siden forrige sesong. Han har valgt å satse videre utenfor landslaget. Foto: Ulf Palm / NTB

Slik blir det nok også.

En verdensmesters bekymringer

Og da risikerer man å sette hele oppbyggingen av norsk langrenn i fare. Denne kollektivistiske næringskjeden er på mange måter grunnlaget for hele rekrutteringen av nye stjerner for langrennsnasjonen Norge på sikt. Og for det særdeles profesjonelle støtteapparatet rundt landslagene i dag.

Verdensmester Pål Golberg virket meget oppriktig i sin bekymring for hvilke konsekvenser dette kan få for fremtidige generasjoner langrennsstjerner.

Den største i nåtiden, Johannes Høsflot Klæbo, befant seg et helt annet sted enn på Holmenkollen Park.

Naturlig nok. Siden søndag har han som kjent ikke noe med landslaget å gjøre.

Kanskje sang han også til DDE. Det er jo ikke uvanlig blant trøndere. Det kan ha vært klassikeren «Det går likar no’», «Ville fugla flyg» eller for den del «Ainner sida av elva».

Eller kanskje var det rett og slett «Det fine vi hadd’ sammen» Klæbo nynnet på, sånn i anledning dagen.

For DDE har uansett et tilbud for alle. I motsetning til for eksempel langrennslandslaget.