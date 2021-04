77.

Det er antallet poeng Manchester United er på vei til å klare i Premier League.

I fjor klarte de 66.

Året før det klarte de 66.

Begge gangene kjempet de om topp fire. Nå er de på andreplass, syv poeng foran neste lag.

Det er ingen tvil om hvilken vei pilen peker.

Da Ole Gunnar Solskjær fikk jobben i desember 2018, sang fansen «Ole’s at the wheel». Ole er bak rattet. Siden har det vært mange humper i veien, spesielt i høst, da flere mente at han burde gå.

Men nå har Solskjær mer arbeidsro enn noen gang.

Og i en storklubb som United betyr ofte ro at ting går bra.

NY SEIER: Manchester United hadde få problemer med å slå Granada i kvartfinalen i Europaligaen. Her er Ole Gunnar Solskjær med Juan Mata etter 2-0-seieren (4-0 sammenlagt) torsdag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Alle distraksjonene rundt Solskjær er borte. Mauricio Pochettino, som lenge var en mulig erstatter, er i Paris Saint-Germain. Duellen mellom David de Gea og Dean Henderson pågår uten kontroverser.

Selv ryktene rundt Paul Pogbas fremtid har roet seg ned.

Og ikke minst: Spekulasjonene rundt Solskjær selv er borte. De eneste ryktene handler om at han snart kan skrive under på en ny treårskontrakt.

Det ville ikke vært ufortjent.

«Umulig» oppgave

United viser nå den stabiliteten som de så lenge manglet under Solskjær. Mye av presset han havnet under i høst, kom på grunn av lagets håpløse bunnivå.

Spesielt farsen borte mot Istanbul Başakşehiri i november var ille. For ofte varierte United mellom det geniale og det grusomme.

Men nå har United tapt én av sine siste 25 ligakamper.

Borte har de ikke tapt i ligaen på 15 måneder.

Forsvaret har sluppet inn to mål på seks ligakamper. Og United er i semifinalen av Europaligaen, en turnering de er favoritter til å vinne.

FLYR HØYT: Mason Greenwood (f.v.), Aaron Wan-Bissaka og Scott McTominay. Her fra 3-1-seieren over Tottenham forrige helg. Foto: Adrian Dennis / AP

Ikke rart det er stille. Uten tap har folk lite å si om Solskjær, som stort sett holder en lav profil. Oppmerksomheten har heller blitt rettet mot José Mourinhos vansker og kampen om topp fire.

Der bør United klare seg greit. Spørsmålet er heller om de kanskje kan ta igjen Manchester City, som ligger 11 poeng foran med én kamp mer spilt.

Selv Solskjær sier at det nesten blir umulig, selv om City fortsatt er med i troféracet både i Premier League, Mesterligaen og Ligacupen, en distraksjon som kan ramme ligaformen. Uansett er én ting sikkert.

Siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013, har United aldri vært nærmere tittelen enn nå.

Klopps fotspor

75.

Det var antallet poeng Liverpool klarte i 2017/18.

Året før hadde de klart 76.

Året før der hadde de klart 60.

Og så tok de 97 poeng, som burde vært nok til å ta tittelen (City tok 98).

Det finnes paralleller mellom Jürgen Klopp og Solskjær. Da Liverpool tok 75 poeng, var det den andre fulle sesongen til Klopp.

RIVALER: Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær. Foto: Michael Regan / AP

Dette er den andre fulle sesongen til Solskjær i United.

Begge har trengt tid til å bygge opp igjen falne storheter. Det vil overraske om Solskjær tar United til de ekstreme høydene som Klopp har tatt Liverpool, men at denne sesongen kan bli en plattform for en tittelkamp, er realistisk.

Det er svært sjelden at et lag hopper fra under 60 poeng én sesong til tittelen den neste. De få gangene det har skjedd – som Leicester i 2016 og Chelsea i 2017 – har lagene kollapset året etter.

Steinansiktet

Poengmessig har United vært nærmere tittelen før. Under Mourinho tok de 81 poeng i 2018.

Men det finnes en forskjell på nå og da. Mourinhos lederstil og treningsregime er bygget slik at laget når toppen i sesong to. Gjentatte ganger har lagene hans falt sammen i sesong tre.

Solskjær følger en annen modell. Signeringene er yngre og planleggingen mer langsiktig. Han legger ikke like mye press på spillerne, i hvert fall ikke offentlig.

Spillere som slet med selvtilliten under Mourinho, blomstrer under Solskjær. Ta Luke Shaw, som Mourinho mente var så taktisk svak at han måtte låne hjernen hans når han spilte. Slik kritikk fikk aldri det beste ut av Shaw.

Solskjær har vært mer positiv og tålmodig. Nå er Shaw blitt Englands beste venstreback.

Da United slo Tottenham 3–1 forrige helg, knipset noen et bilde hvor Solskjær og Mourinho hilser på Shaw samtidig. Mens Solskjær smiler, har Mourinho et ansikt av stein. Det var tydelig hvem av de to som var vinneren.

Om én spiller symboliserer Uniteds vekst under Solskjær, så er det nettopp Shaw.

SPESIELT BILDE: José Mourinho kastet Luke Shaw (t.h.) flere ganger under bussen som Manchester United-manager. Her gratulerer Tottenham-manageren sin tidligere elev med 3-1-seieren forrige helg. Foto: MATTHEW CHILDS / AFP

Kun det beste er godt nok

Før sesongen skrev undertegnede at 80 poeng burde være et mål for Solskjær i år. Grunnlaget var lagt; nå var det på tide med et byks mot toppen, bort fra topp fire og opp mot tittelkampen.

Dette er Solskjær i ferd med å levere. Snart vil fokuset rettes mot neste steg.

Signeringene må bli bedre. United har gjort fremgang til tross for at kun én av nyervervelsene — Edinson Cavani — har utgjort en betydelig forskjell. Donny van de Beek har knapt spilt. Alex Telles har havnet i skyggen av Shaw.

I sommer bør United strekke seg ekstra langt etter de aller beste spillerne, i stedet for å gå for Plan B.

Spesielt Liverpool har forstått at man vinner ligatitler med kvalitet, ikke kvantitet. For United betyr det profiler som Jadon Sancho og Erling Braut Haaland.

Det jobbes nok hardt med slike signeringer før overgangsvinduet åpner i sommer. Enn så lenge kan Solskjær fokusere på å legge press på City i ligaen, vinne Europaligaen og nyte arbeidsroen han har gjort seg fortjent til.

Mer enn to år etter at han tok styringen, er Ole fortsatt bak rattet.

Destinasjonen er fortsatt ligatittelen.

Og United er i rute.