Det blå regjeringsskiftet

Det er ikke lett å bygge to lag på én gang.

I avisene flyr ryktene om hvem Chelsea skal kjøpe. De har nye eiere og store hull i laget, så nå skal stjernene på plass før sesongstart i august: Raheem Sterling, Matthijs de Ligt, kanskje til og med Cristiano Ronaldo.

Men Chelsea trenger også et nytt lag bak sceneteppet. Nå som oligarken Roman Abramovitsj har solgt seg ut, har alle i leddet mellom eier og trener sagt adjø.

Chelsea må finne ut hvem som faktisk skal drive klubben. Om salget er et slags regjeringsskifte, må det nye regime finne nye statsråder. Den aller viktigste av disse er en strateg som kan finne gull på overgangsmarkedet.

Velger de feil personer, kan klubben styres i grøfta.

Det har vi sett eksempler på før.

Ni år med sløsing

Manchester United hadde et lignende maktskifte i 2013. De byttet ikke eiere, men både treneren Alex Ferguson og den daglige lederen David Gill ga seg samtidig.

Med det forsvant den sportslige kompetansen mellom laget og eierne. Ferguson hadde funnet spillerne, Gill hadde tatt seg av forhandlingene. United skulle senere hente kjente trenere, men en god daglig leder fikk de aldri på plass.

I stedet forfremmet de Ed Woodward, som skulle stå bak ni år med pengesløsing.

GA SEG SAMTIDIG: Alex Ferguson og David Gill. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Også Arsenal slet med å dekke tomrommet etter Arsène Wenger. Nå er Edu direktør, men laget har ennå ikke nådd topp fire siden franskmannen dro i 2018.

Selv Liverpools eiere, Fenway Sports Group, slet i starten. De tok over i 2010 og surret rundt i fem år, blant annet ved å hyre inn dataguruen Damien Comolli. Det var først under direktøren Michael Edwards at de hentet Jürgen Klopp og bygget et storlag.

Nå står Chelsea i en lignende situasjon. De nye eierne har penger og en god trener i Thomas Tuchel. De må nå finne en direktør som kan stå bak rekruttering, overganger og forhandlinger.

De må gjøre dette i en tid hvor Liverpool og Manchester City forsterker, hvor United starter på nytt under Erik ten Hag og hvor Tottenham kjøper kvalitet.

Og personen Chelsea skal erstatte, er egentlig uerstattelig.

Marina styrte showet

Under Todd Boehly, frontfiguren for de nye eierne, har alle støttespillerne til Abramovitsj forsvunnet. Disse inkluderer styreformannen (Bruce Buck), den daglige lederen (Guy Lawrence) og den tekniske rådgiveren (Petr Cech).

Men den aller viktigste er direktøren, Marina Granovskaia.

Granovskaia har et formidabelt rykte. Hun ble assistent for Abramovitsj i oljeselskapet Sibneft i 1997, og dro med ham til Chelsea seks år senere. Rundt 2010 ble hun gjort ansvarlig for overganger, kontrakter og forhandlinger.

Det var hun som i praksis drev Chelsea på vegne av Abramovitsj.

FORSVUNNET: Tidligere Chelsea-direktør Marina Granovskaia sammen med Petr Cech. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Selv om hun ikke traff på alle kjøp, har hun blitt omtalt i England som en av de mest respekterte aktørene i bransjen. Dick Law, Arsenals tidligere sjefforhandler, har beskrevet henne som en av fotballens beste direktører – «om ikke den beste».

Tuchel hadde et strålende forhold til Granovskaia og sa at han håpte hun ble værende. Mange trodde at de nye eierne ville beholde henne.

Men nå er hun borte, og det mens Chelsea jakter spillere. Boehly har ikke hatt tid til å finne en erstatter.

Så hvem har han ansatt? Seg selv.

Kaos

Chelsea annonserte nylig et nytt styre på ni medlemmer, hvor Boehly satt med sine medeiere. De sa også at Boehly ville tre inn som «midlertidig» direktør.

Dette er en fyr som aldri før har jobbet med fotball.

Amerikanske Boehly er bankmann og investor. I 2015 grunnla han Eldridge, et selskap med aksjer i alt fra eiendom og teknologi til musikk og pizzasjapper. Han er også medeier i Los Angeles Lakers (basketball) og Los Angeles Dodgers (baseball).

De siste tre ukene har han tatt utfordringen på strak arm. Granovskaia skal være tilgjengelig som konsulent ut sommeren, men Boehly kjører sitt eget løp.

Da Chelsea lånte Romelu Lukaku tilbake til Inter, var det han som tok seg av forhandlingene. Der hvor Granovskaia kunne prute over flere uker, avsluttet Boehly dealen kjapt.

FLOPP: Romelu Lukaku. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Boehly går ikke rundt grøten. Chelsea skal jakte navn som Sterling, De Ligt, Raphinha og Jules Koundé. Budsjettet for sommeren skal være 200 millioner pund. Det virker som Boehly er på telefonen døgnet rundt.

Torsdag var han plutselig i Barcelona for å forhandle med Barça-president Joan Laporta om mulige kjøp og salg.

Ifølge flere engelske aviser har Boehly også møtt agenten Jorge Mendes for å forhøre seg om Cristiano Ronaldo, som vil vekk fra United.

Det er ikke bare kjøp Boehly må fikse. Flere spillere skal ønske seg nye kontrakter. Forsvarerne César Azpilicueta og Marcos Alonso kan dra til Barcelona. Vingen Hakim Ziyech kan selges.

Ifølge avisen The Guardian har flere kilder beskrevet situasjonen som «kaotisk».

Dette er ikke ideelt, for i en perfekt verden skal først direktøren sette den sportslige strategien, og deretter skal han eller hun finne spillerne. Chelsea gjør ting i feil rekkefølge.

Det positive er imidlertid at Boehly ser ut til å forstå dette selv.

Ny retning

Han opptrer tross alt på midlertidig basis, og engelske aviser skriver at han ønsker seg en direktør.

Det er her Chelseas suksess i stor grad vil avgjøres. Boehly vil selv ta seg av finansene, og har snakket om hvordan han vil utnytte en større del av Chelseas kommersielle potensial. Men han kan ikke bli ekspert på fotball over natta.

INGEN FOTBALLEKSPERT: Todd Boehly Foto: Mark J. Terrill / AP

Først må han bestemme hvilken modell han vil ha. Han kan hente superstjerner, eller dyrke talenter. Han kan høre på tradisjonelle speidere eller granske formler og statistikk.

Sannsynligvis vil han gjøre det sistnevnte. The Daily Mail skriver at Boehly beundrer Liverpool, hvor Klopp jobber tett med statistikk-nerder og analytikere. Forrige uke la Chelsea ut en ledig jobb med tittelen «lead data scientist».

Faktisk skal Boehly prøve å hente Michael Edwards, dataguruen som nylig forlot Liverpool. Edwards sto bak kjøp som Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané og Andy Robertson.

Alternativt kan Chelsea hente Paul Mitchell, som er direktør i Monaco.

Mye av Chelseas sportslige fremtid vil påvirkes av denne ansettelsen. Nye eiere fristes ofte av stjernespillere som scorer mange mål og selger drakter – som Ronaldo.

Chelseas viktigste signeringen blir nok en person som sitter på kontoret.