Det absurde kaoset: – Uflaks, udyktighet og dårlige vurderinger

Idrett skal være dramatikk.

Det som skjedde på tirsdagens Tour de Ski-etappe i Oberstdorf er likevel sjelden vare.

TRAVEL: Landslagstrener Tor-Arne Hetland hadde mer enn nok å holde styr på under tirsdagens tour-etappe. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Du skal ha fulgt nøye med for å få med deg alt som skjedde på fellesstarten med skibytte.

Man kan kanskje si at det toppet seg da Tour de Ski-favoritt Martin Johnsrud Sundby gikk feil inne på runding (og dro med seg finske Matti Heikkinen), måtte snu og tapte mange sekunder.

Men da var kaoset allerede for lengst i gang – og langt fra over.

– Ikke akkurat en hipp hurra-dag, oppsummerer landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Tullete

Vi kan begynne med Sjur Røthe. Han falt tidlig i løpet, sent i løpet og ble nummer 20.

– Det er tullete, sier han til NRK mens han rister oppgitt på hodet.

– Huff, jeg trodde jeg skulle være litt god på ski. To fall, som i dag, skal ikke være mulig,

– Arrangørtabbe eller din feil?

– Hundre prosent personlige feil. Det er ikke noe å lure på. Arrangørene har ikke noe med dette å gjøre, nei. Jeg er skikkelig skuffet. Jeg hadde blinket ut denne dagen på det første møtet med Tor-Arne i mai, så det er kjedelig, sier Røthe.

Røthe blir dratt ned i massefall Du trenger javascript for å se video.

Tre etapper, to stavbrekk

Skuffet var også Didrik Tønseth. Skuffet og sint. Akkurat som på sprinten i Val Müstair lørdag brakk han staven – omtrent på samme sted som Ingvild Flugstad Østberg brakk staven tidligere på dagen. Det vil si i bunn av den siste bakken før målgang.

To stavbrekk på tre etapper gjør noe med humøret.

– En ræva etappe, sier Tønseth, og kritiserer løypa.

– Den innbyr til kaos. Da det var samlet etter klassisk, skjønte vi at det ville bli kaos, og det ble det. Og det ble kanskje enda mer kaos av at Martin gikk feil, sier han.

For Martin Johnsrud Sundby gikk altså feil – fra tet. Da benyttet Tour de Ski-rival Sergej Ustjugov sjansen til å sette inn et lite støt. Det fikk Didrik Tønseth til å fyre seg opp.

– Det mener jeg er ganske usportslig. Vi skal svare med samme mynt utover, tror jeg. Man trenger ikke markere at nummer to gikk feil. Jeg mener det ikke er slik vi skal drive i en tour, sier Tønseth.

Sundby går feil på stadion Du trenger javascript for å se video.

– Driter meg ut

Sundby hisser seg ikke opp over det. Derimot uttrykker han en viss irritasjon over at løypa ikke var godt nok markert da han gikk feil, men skylda tar han sjøl.

– Jeg skjærer feil. Det var ikke sperret der, så det er bare jeg som driter meg ut, sier han.

Han kunne ha tatt beinveien ut i riktig korridor, men holdt hodet kaldt og gikk tilbake same vei som han kom.

– Jeg tør ikke kjøre ut til høyre av frykt for å få tidsstraff og bli diska, så da snur jeg og går tilbake, og taper mye tid. Men det ordnet seg rimelig bra. Jeg kunne røket på en tidsstraff på to minutter. Det skjønte jeg at det kan jeg ikke risikere, sier han.

Og ja, det ordnet seg rimelig bra, for Sundby fikk samlet seg og ble til slutt nummer to på etappen, bare seks tideler bak Ustjugov.

Straffet, så frikjent

Her tar vi med siste nytt om Niklas Dyrhaug, som ble nummer 14 på etappen. Underveis i løpet tikket det nemlig inn en melding fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) om at Dyrhaug fikk gult kort og var fratatt sine spurtbonuser. Angivelig for å ha obstruert en konkurrent.

– Vi får se nå da. Jeg er veldig uenig. Til og med svensken er uenig. Jeg gjorde ikke annet enn at jeg prøvde å gå forbi på utsiden, en omvei, fordi det var trangt. Så snublet han i skia mi, sier Dyrhaug etter å ha vært inne hos juryen og forklart seg.

Litt senere tikker det inn en ny melding fra FIS. Da er sanksjonen opphete etter at de involverte utøverne har forklart seg.

Dyrhaug beholder sine bonussekunder.

Felt av allergi

Relativt tidlig i løpet ble det også tydelig at Finn-Hågen Krogh hadde problemer. De skulle vise seg å være så store at han ikke kom til mål. Han var en av outsiderne til å vinne hele touren. Nå reiser han i stedet hjem.

Årsak: allergi.

Finn-Hågen Krogh bryter Tour de Ski Du trenger javascript for å se video.

– Jeg er litt tett i brystet og kjente da vi kom til hotellet i Val Müstair at jeg reagerte på et eller annet på rommet. Det ble mye styr. Jeg byttet rom og tok allergimedisin, og vi gjorde alt vi kunne, forteller han.

– Vi finner sikkert aldri ut akkurat hva det har vært. Jeg reagerer på litt ulike husdyr og ting og tang, så det kan ha vært på rommet tidligere, utdyper han.

Krogh vurderte et siste krumspring før hjemreise – men det ble det aldri noe av.

– Jeg har et gult kort, så vi så på muligheten for å få et gult kort til før jeg avsluttet touren. Men jeg så ingen mulighet, for når man er så langt bak, fanges man ikke opp av kameralinsa, sier han.

Ennå er vi ikke ferdig med Ustjugov. For i sluttfasen av løpet så han ut som selveste Petter Northug i toppform, og sikret seg sin tredje strake etappeseier i Tour de Ski.

Slag og krangling

Etterpå fikk han ikke bare kjeft av Didrik Tønseth. Også svenske Marcus Hellner fyrte seg opp etter å ha havnet i knuff med den russiske bjørnen underveis.

– Jeg synes Ustjugov rev og sloss med stavene. Det var ingen stor greie, men når det skjer blir man litt forbannet, sier Hellner til SVT.

Ustjugov slår Hellner med staven Du trenger javascript for å se video.

Så innrømmer han at han slo tilbake.

– En serie av uflaks, litt udyktighet og dårlige vurderinger, er ordene landslagssjef Vidar Løfshus bruker for å oppsummere den norske dagen

Og da flytter vi fokus framover. For nå leder Sergej Ustjugov Tour de Ski 29,5 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby og 1.09,3 foran kanadiske Alex Harvey. Resten av lista kan du se hvis du trykker her.

... og nå blir det snøkaos!

Den danner grunnlag for fjerde etappe, som er en 15 km lang jaktstart i fristil. Det mest interessante er at det er meldt snøkaos.

Da blir det lite hyggelig for Ustjugov å gå ut først, og bare marginalt mer hyggelig for Sundby å gå ut som nummer to.

De som tjener på snø er toget bak, og sannsynligvis forsvinner alle differanser i sammendraget før sirkuset pakker sammen og reiser til Toblach.

Og apropos kaos. Hvis snøen laver ned, kan det bli interessant når smøretrailerkolonnen skal over Brennerpasset onsdag kveld ...