Desse profilane legg opp etter sesongen

Ti Godset-spillere smittet med korona – seriestart i fare

Flere spillere i Strømsgodset har testet positivt for koronaviruset. Serieåpningen mot Lillestrøm på mandag kan bli utsatt. Discovery omtalte saken først.

TV 2 skrev senere på kvelden at minst ti Strømsgodset-spillere skal være smittet av koronaviruset. Det får NRK bekreftet sent lørdag kveld.

– Jeg kan bekrefte at vi har positiv covid-test på ti spillere i troppen. To nye senest i dag. Mer enn det ønsker jeg ikke å kommentere nå i kveld. Vi vet mer i morgen, skriver Godsets daglige leder Magne Jordan Nilsen i en SMS til NRK.

– Vi er foreløpig ikke direkte involvert i saken. Men jeg har snakket med Godset og NFF for et døgn siden. Foreløpig en ikke-sak for oss. Vi forbereder oss til å være klare for kamp, skriver Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin i en SMS til TV 2.