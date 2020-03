Desse korona-tiltaka kan redde skjebnekampen

– Denne kampen er ekstremt viktig for oss å ha heimepublikum på. Det er nykelen for oss for å kome til vårt fyrste meisterskap på 20 år, seier direktør for kommunikasjon i Fotballforbundet, Gro Tvedt Anderssen til NRK.

Kampen som går 26.mars er den fyrste av to moglege playoff-kampar på Ullevaal og er utseld. Det vil seie 27.200 tilskodarar.

Fleire kollektivavgangar

Forbundet har dei siste dagane jobba med ei risikovurdering knytt til koronasmitte på eit så stort arrangement.

Det kan bli som ei heilt vanleg treningsøkt på Ullevaal stadion når Noreg skal spele sin viktigaste landskamp på mange år. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Dei har nå sendt inn ei liste med førebyggande tiltak til smittevernoverlegen i Oslo.

Transport. Vil samarbeide med Ruter om alternative måtar å få folk til Ullevaal. Vil unngå opphoping av folkemassar utanfor stadion, difor kan det vere aktuelt å sluse folk av på forskjellige haldeplassar. Saman med forsterka tal på avgangar på T-bane, buss og trikk.

Regulering av parkering i nærleiken av Ullevål.

Stenge all alkoholserving på arenaen.

Opne stadion tidlegare og få publikum inn puljevis for å unngå køar.

Stort fokus på hygiene. Forsterka reinhald på toalett og antibac rundt om på stadion.

Informasjon til alle som har kjøpt billett i forkant og undervegs på kampen.

Fleire medarbeidarar i inngangen for å unngå store køar. Auka vakthald.

Personar som er i karantene eller fryktar smitte vil få billettane refundert.

Det var helsemyndigheitene i kommunen som bestemte at konkurransane i Holmenkollen måtte bli arrangert utan publikum sist helg. Dei vil også bestemme om det blir publikum eller ikkje på Ullevaal.

Om Noreg skulle vinne mot Serbia, ventar ein ny kamp på heimebane mot anten Israel eller Skottland. Kampen blir spelt 31.mars.

Kjem råd i nær framtid

Smittevernoverlege Tore W. Steen vil ikkje kommentere tiltak og enkeltarrangement, men byrådsavdelinga opplyser til NRK at det vil kome retningslinjer for store arrangement om kort tid.

– Me held på å operasjonalisere råda Folkehelseinstituttet har for store arrangement. Dette vil kome om kort tid, seier Cecilie Dahl, kommunikasjonsrådgjevar i byrådsavdelinga for eldre, helse og arbeid.

Fotballforbundet opplyser at dei vil tape 7-10 millionar kroner om kampen må bli spelt for tomme tribunar.

– Me fylgjer retningslinjene frå myndigheitene og vil ha ein god dialog med smittevernoverlegen i Oslo kommune. Me vil vere proaktive og gjer alt me kan for å få publikum på kampen, seier Anderssen.

Fotballforbundet gjer alle tiltak dei kan for at landslaget skal få spele for fulle tribunar i den svært viktige kampen mot Serbia. Foto: Ørn E. Borgen / Ørn E. Borgen

Det vil dermed seie at det vil kome ei avgjerd om det blir publikum på verdscupen i skiskyting i Holmenkollen om kort tid.