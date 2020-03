Desperate OL-førebuingar: Må trene rullebrett på verandaen

Tonje Pedersen prøver så godt ho kan å kvalifisere seg til rullebrett i OL. Men med stengd skatehall er det ikkje så lett.

– Nei, brettrening blir det lite av. Det blir provisorisk trening på bakken og på balkongen, seier ho til NRK.

Ho får trena godt på styrke og spenst. Men utan skikkeleg brettrening blir førebuingane nokså reduserte.

– Eg veit eigentleg ingenting om kva det blir til med kvalifisering. Noko er avlyst, noko er utsett. Eg har eigentleg ikkje peiling, seier ho.

Berre dei beste får trene på Olympiatoppen

Tidlegare denne veka opna Olympiatoppen for at 25 utøvarar kan få trene på Toppidrettssenteret. Men det gjeld berre dei aller største medaljehåpa, og ikkje utøvarar som Pedersen.

– Det er me som plukkar ut kven som får trene. Det er fyrst og fremst dei beste utøvarane som førebur seg til OL og PL. Det vil i praksis seie medaljekandidatar, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø til NRK.

Første gong på OL-programmet

SLIK SKULLE DET HA VORE: Tone Pdersen i aksjon i x-games i fjor Foto: Fredrik Hagen

Tonje Pedersen blei for to år sidan teken ut på Norges aller første landslag i rullebrett. Bakgrunnen for at det blei oppretta eit landslag, var at rullebrett for aller første gong skulle på OL-programmet i Tokyo.

Om alle kvalifieringane skulle bli avlyste, kan det bli den generelle rankinglista som blir avgjerande for OL-deltaking. Der ligg Tonje Pedersen akkurat no ein plass for langt nede til å kome med.

– Det er litt usikkert. Om alle gjennomførte konkurransane er registrerte, er det nok akkurat litt for langt nede. Men det er ikkje sikkert, og framleis kan nok nokon av dei utsette konkurransane kanskje reddast, seier Henning Braathen. Han er rullebrettansvarleg i Norges Brettforbund.

OL i den japanske hovudstaden skal opnast 24. juli. Det står iallfall framleis på kalenderen. Men stadig fleire røyster hevar seg med krav om utsetjing eller avlysing.

Pedersen sjølv blir ikkje fortvila sjølv om OL blir borte.

– For meg er det vikitgare å ha det moro med brettet. Det hadde vore kult å få det med seg, men det er ingen krise.

– Trur du det blir avlyst?

– Det har eg ingen meining om.

– Ser du for deg deltaking i neste OL, om fire år?

– Eg tenkjer ikkje på det no. Uansett kva som skjer i år, er eg med så lenge eg synest det er gøy. Om det held til nest gong, veit eg ikkje, seier 24-åringen.

Turnar i parken

UTE: Sofus Heggemsnes må ty til offentlege apparat i parken for å halde treninga ved like Foto: Helle Westrum / NRK

Norges beste turnar, Sofus Heggemsnes, har allereie klart OL-kravet. Også han må ty til det kreative når han skal førebu seg til OL. For også turnhallane er stengde. Derfor må Heggemsnes ut i det offentlege rom og trene i parken.

– Eg får nesten trena berre styrke. Desse apparata held ikkje som turnapparat, seier 20-åringen når NRK møter han i parken.

Ei anna utfordring med slik trening er at han slett ikkje er åleine. Smittefaren er stor.

– Derfor må eg vere svært påpasseleg så eg ikkje blir sjuk og smittar andre, seier han og tørkar hendene endå ein gong etter ei øving.

Heggemsnes er ikkje blant dei 25 utøvarane som har fått løvye til å trene på Olympiatoppen. Det har han forståing for.

– Om alle skulle trene der,blir det stor smittefare. Det er viktig at dei som har sjanse på medalje, får trene så bra som mogeleg, seier han.

Men situasjonen er vanskeleg likevel.

– Eg blir ikkje betre av å trene her i parken. Det er litt kjipt. Men eg må gjere det beste ut av situasjonen, seier han.

Båtpuss for seglarane

Skateboard-utøvarane er på ingen måte åleine om å trene alternativt i uvissa om OL. Alle andre idrettsforbund med OL-håp slit også.

– Ja, vi famlar litt i blinde, seier Rigo de Nijs, sportssjef i Norges Seileforbund. Dei norske seglarane kom nyleg heim frå Mallorca, og hadde med seg alt utstyret.

– Vi skal uansett bruke litt tid på å pusse båtar og vedlikehalde meir utstyr. Så får vi ta ein dag av gongen, og følgje dei råda vi får, seier han.

Norske seglarar har seks kvoteplassar i OL. To av dei er det framleis usikkert kven som skal fylle. Det gjeld klassene Nacra og brett.

– Så lenge OL ikkje er avlyst, førebur vi oss så godt vi kan. Kvalifiseringsfristen er utsett i ein månad, til 30. juni, fortel de Nijs.

20 skyttarar får trene

Også skyttarane har kvoteplassar dei må fylle.

– Vi hadde eigentleg bedt skyttarane våre om å halde seg borte frå all aktivitet, slik helsestyresmaktene har bedt om. Men vi har fått løyve til at 20 skyttarar skal få trene, seier sportssjef Tor Idar Aune.

Dei 20 er dei som er mest aktuelle til å fylle dei kvoteplassane Norge har – fem til OL, fire til Paralympics.

Lerdueskyttarar i karantene

Lerdueskyttarane rakk akkurat å få gjennomført verdscupstemnet på Kypros før "alt" blei avlyst. Dei er i ferd med å gjennomføre karantenen etter heimkomst.

Norges Bueskytterforbund har som alle andre orgså utfordrande tider.

– Ja, det er kinkig, seier generalsekretær Jan Roger Skytteseter. I normale tider hadde Norge hatt håp om å få med eit tremannslag til OL, i tillegg til Brigitte Brueland i kvinneklassen. Men kvalifiseringssjansane er i ferd med å bli uttømde.

– Den viktigaste kvaliken som er att, er EM som etter planen skal gå i slutten av mai. Så er det eit siste stemne i Berlin i slutten av juni. Desse er framleis ikkje avlyste. Men para-EM er avlyst, seier Skytteseter.