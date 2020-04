Desperate etter å spele fotball: – Er «dritlei» av å ikkje gjere noko

– Vi som spelarar er villig til å tilpasse oss veldig for å få lov til å spele kampar igjen, seier Yaw Ihle Amankwah til NRK.

Han er som alle andre norske fotballspelarar med på trening i grupper på fem og fem, men seier at det ikkje er mykje å stille opp med framfor ein fotballsesong.

– Vi treng minst ein månad med skikkeleg fullkontakt-trening for å kome i kampform igjen. Det er ingen vits i å starte opp med fotballkampar igjen, berre for å bli skadd etter to-tre kampar, seier Stabæk-spelaren.

– Kor realistisk er det at serien kan starte opp igjen 15. juni?

– Då må vi raskt få beskjed om at vi får lov å trene skikkeleg igjen. Det tek til å haste, seier Amankwah.

– Fantastisk med ein konkret dato

På torsdag har kommunalministeren varsla nye retningslinjer for samlingar på under 500 personar. Det kan få mykje å seie for utsiktene til å kome i gang med fotballen igjen.

– Det hadde vore fantastisk om vi kunne få ein konkret dato å sjå fram til.

Amankwah trur ikkje at nokon vil ofre helsa for å få lov å spele fotball igjen, eller at pengeinteressene i fotballen vil presse fram ein for rask start. Men:

– Vi tek til å bli dritlei å ikkje gjere noko. Vi har ei så sterk lyst til å kome i gang med kampar, at vi nok vil godta ei løysing der vi kanskje ikkje er hundre prosent sikre på å ikkje bli smitta.

– Vi vil ikkje kome i gang for einkvar pris. Men nesten.

Målet er seriestart i juni

MÅL: Toppfotballsjef Lise Klaveness er optimist og håpar på seriestart i juni Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Toppfotballsjef i NFF, Lise Klaveness, seier at målet er å kome i gang med trening i mai og kampar i juni.

– Det er viktig for oss for å halde toppfotballen i gang som eit nav for heile fotball-Noreg. Derfor har vi utvikla trenings-pilotar som skal ta gode smittevern-omsyn.

Pilotane er ein plan der aktiviteten blir gjenoppteken med strenge smitteverntiltak. NFF håpar å kome i gang med full trening 4. mai og kampar 15. juni, skriv VG.

– Per i dag ser det meir lovande ut for det enn det gjorde for berre kort tid sidan. Men ingen veit korleis verda og Noreg ser ut i juni, seier Klaveness.

Ho fortel om tett kontakt mellom NFF og styresmaktene med tanke på oppstart med treningar og kampar.

– Det er ikkje vi som er premissleverandørar her. Det er styresmaktene.

– Trur du på seriestart i juni?

– Slik det ser ut no, er eg optimist.

– Omtrent som vårslepp for kyrne

Amankwah er førebudd på eit så tett kampprogram at spelarane må bu nærmast i isolasjon på hotell når sesongen er i gang.

– Om vi skal spele tre kampar i veka nesten til jul, blir det isolasjonsliv. Eg trur dei fleste spelarane er villige til å ofre mykje for å kunne gjennomføre kampane.

Amankwah ser fram til den første skikkelege treninga.

– Då blir det nok mange vil må halde i øyro. Vi må passe oss så ingen blir skadd dei første ti minutta. Det blir omtrent som vårslepp for kyrne, seier Stabæk-spelaren.