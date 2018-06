Desperate dansker trygler om VM-fri: «Kjære sjef»

Dagens VM-kamp spilles i den russiske millionbyen Samara kl 14.

Danskene stiller likevel ikke med den aller største supportergjengen på stadion. Ifølge danske aviser ventes det kun nærmere 1000 dansker på tribunene når landslaget møter Australia.

Til gjengjeld blir det folkefest i København, der tusenvis av forventningsfulle dansker samles i Tivoli. Der forventes det topp stemning utover dagen, i hvert fall om danskene vinner kampen. Oppgjøret skal følges på storskjerm i Tivoli, og trolig blir det helt fullpakket, selv om det er plass til drøyt 32 000 besøkende.

DET FYLLES OPP: Et folkehav har funnet veien til Tivoli i god tid før kampstart. Foto: Harald Thingnes / NRK

– Favorittene sliter

Den danske avisen B.T. kom ut med følgende tittel på sportsforsiden i dag:

FAKSIMILE: B.T. Sport.

«Kjære sjef. Etter lang og trofast tjeneste ber jeg om å få fri klokken 14 i dag».

Dermed ligger alt til rette for at danskene trapper mannssterke opp for å se Åge Hareides menn kjempe om seier mot Australia i dag. Blir det tre poeng, er avansementet i VM så godt som sikret. Danmark er i øyeblikket på andreplass i gruppe C med tre poeng - bak Frankrike.

Australia og Peru er uten poeng.

– I dette VM har vi sett at de antatt svakeste lagene gjør det bra, mens favorittene sliter. Det viser at fotballen har utviklet seg. Alle lag er blitt godt organiserte og gode defensivt. Australia er blitt bedre og bedre hele veien og vi forventer en tøff kamp, sier Åge Hareide og legger til:

– Mot Australia kommer det til å handle mye om den mentale styrken til lagene. I VM må man restituere raskt, hvile og være klar i hodet til neste kamp. De som er sterkest i hodet, vinner kampen, påpekte Hareide under en pressekonferanse onsdag.

– Klar til å kjempe

Målscoreren mot Peru, Yussuf Poulsen, og danskenes keeper Kasper Schmeichel er enige i Åge Hareides vurdering.

– Alle lagene i VM har gode spillere og er også taktiske sterke.

– Det handler om hvem som er mest klar til å kjempe. Det er små marginer, sier Leicester-målvakten.

Ståle Solbakken tror imidlertid danskene kan få det tøft mot Australia.

– Jeg tror Danmark kommer til å ha litt mer ball enn Australia, men Australia spilte en god kamp mot Frankrike. Hvis de orker like mye som i den kampen og er like godt organiserte, så kan de få trøbbel, sier han til NRK.

LANDSLAGSSJEF: Åge Hareide. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Skadefri tropp

Danmark må ellers greie seg uten William Kvist, som måtte ut med brukne ribben og en punktert lunge i kampen mot Peru.

Foruten Kvist, stiller imidlertid danskene med en skadefri tropp.

NRK følger kampen direkte på radio fra kl 14.

