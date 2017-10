Derfor vil Norge kjempe: – Vil være starten på slutten for klassisk

– Vi er mest kritiske til forslaget om å kjøre all sprint i friteknikk, for vi tror at det er starten på slutten på klassisk. Skal vi ha klassisk langrenn, må vi sørge for at det er i alle typer konkurranser, og jeg mener det er viktig å ta vare på den klassiske biten. 80 prosent av alle som går på ski, går jo klassisk, sier Åge Skinstad.

Den tidligere langrennssjefen er nå Norges representant i verdenscupkomiteen i langrenn, som er en av underkomiteene til langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det er Skinstad som skal argumentere for Norges synspunkter når mesterskapsprogrammet i langrenn skal revideres på FIS-kongressen i mai.

Som NRK har omtalt i flere artikler denne uka, er dette noen av de mulige endringene.

Fjerne klassisk sprint, slik at alle sprinter blir i fristil – gjerne med innlagte elementer av skicross, for eksempel hopp

Lagsprint med en utøver av hvert kjønn

Redusere etappelengden i herrestafett fra 10 til 7,5 km

Droppe 30/15 km fellesstart med skibytte (skiatlon)

Innføre 30/15 km jaktstart, med utgangspunkt i resultatene fra 15/10 km intervallstart

HAR STØTTE: Åge Skinstad vet at Sverige, Finland, Russland og Tyskland i likhet med Norge vil bevare klassisk sprint, men det er ingen garanti for flertall i en eventuell avstemning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sterke meninger

Skinstad har fått mange innspill fra norsk langrenn etter diskusjonene i Zürich sist uke og artiklene.

– Jeg har allerede fått mail ifra trenere med sterkere meninger, bekrefter han

Også Vegard Ulvang, som er leder i den internasjonale langrennskomiteen, opplever stort engasjement.

Derfor skal norsk langrenn gjennomføre en grundig prosess der skikretsene blir involvert før de gjør seg opp en mening om hvilke eventuelle endringer Norge skal støtte. Men å redde klassisk sprint blir en kampsak, og Norge står ikke alene.

– Jeg har allerede helt klare synspunkter fra både Sverige, Finland, Russland og Tyskland som er helt enig med Norge om dette, sier Skinstad.

Skeptisk til mixlag

Han antyder også at Norge vil være imot innføring av mixlag i lagsprint, altså en utøver av hvert kjønn.

– Det jeg kanskje synes er mest uheldig med det, er at vi tar bort en gullmedalje. Det gir mindre TV-tid, mindre fokus, mindre inntekter og jeg tror på sikt mindre interesse. Med en av hvert kjønn kan noen flere nasjoner muligens ha lag. Men noen vil også bli veldig svekket, for eksempel Slovenia som hele tiden har hatt gode sprintere på kvinnesiden, påpeker Skinstad.

Han tror FIS-kongressen kommer til å vedta kortere etappelengde i stafett for herrer. Han tror også at 30 km fellesstart lever farlig.

– Jeg er i hvert fall helt klar på at vi skal finne ut hva Norge mener. Og jeg skal stemme som Norge mener uansett hva jeg selv mener, fastslår Åge Skinstad.