Lørdag klokka 20.40 japansk tid, 13.40 norsk tid, løper Jakob Ingebrigtsen sin første OL-finale på 1500 meter. Det store spørsmål er om han i forsøk nummer 13 endelig skal klare å slå kenyanske Timothy Cheruiyot.

Fredag formiddag møtte trenerpappa Gjert – i tilsynelatende meget godt humør – norske medier for å gi en status. Og vi kan like gjerne hoppe rett til slutten.

Da sa nemlig Gjert Ingebrigtsen med et smil:

– Jeg tror han vinner.

FINALEKLAR: Pappa Gjert tror Jakob Ingebrigtsen vinner OL-gull. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Beroliger: – Ikke preget

Da hadde han allerede vært med familiens gullhåp på trening, dagen etter en semifinale som gikk trygt for seg.

– Jakob ser frisk og fin ut. Han er ikke preget, han har allerede vært og trent i dag. Ikke mye, men nok til at han får kjenne på hvordan ting er, sier Gjert Ingebrigtsen.

Så gir han følgende svar på Cheruiyots uttalelse om at han bare ga 90 prosent i semifinalen.

– Vi si at Jakob løp på 70. Han er ikke preget av det som skjedde i går, av en eller annen merkelig grunn er han ikke det.

Uttalelsene Gjert kom med umiddelbart etter semifinalen, ble også tema på pressekonferansen.

– Jeg lurer på om jeg skal reise hjem i morgen, jeg vet ikke om jeg gidder å være her. Jeg får ikke snakke med ham om taktikk eller noen ting, sa han.

Fatalt råd

At han vurderte å reise hjem, var selvfølgelig bare tøv. Men at han ikke gir sønnen taktiske råd, det er et faktum.

Og det har sine grunner.

– Jeg har gjort det én gang. Det gikk til helvete. Jeg trodde jeg hadde mer peiling enn jeg hadde. Det er mange år siden, og det ble litt fatalt, sier han, uten å ville utdype når og hvor rådet ble gitt.

SPÅR GULL: Gjert Ingebrigtsen tror på OL-suksess, men erkjenner at det blir grusomt spennende å se på. Foto: Lise Åserud / NTB

Men han vokter seg vel for å gå i den samme fella.

– Tenk hvis jeg hadde peiling og raste ut i en diskusjon med ham, og jeg tok feil. Hvordan hadde det vært å leve med resten av livet, spør Gjert Ingebrigtsen retorisk, og fortsetter:

– Jeg hadde aldri kunne levd med det, og han kunne aldri levd med meg. Vi må ikke rote oss inn i det.

– Blir helt grusomt

Når far og sønn setter kurs mot Olympiastadion rundt to timer før finalen, altså rett før midnatt norsk tid fredag kveld, vet altså Gjert Ingebrigtsen sannsynligvis ikke hva som blir Jakobs strategi for å senke Cheruiyot.

– Det blir helt grusomt, sier han, og erkjenner at han vil prøve å lirke ut noen hint.

– Vil nok prøve meg forsiktig i bussen og spørre «hva tenker du». Men jeg får vel samme svar som alltid, sier han.

– Og hva er svaret?

– «Vi får se.»