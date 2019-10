Det ble dramatikk igjen da Jakob og Filip Ingebrigtsen skulle igjennom forsøket på 1500 meter torsdag kveld. Også denne gang ble taktiske disponeringer et tema.

Men selv om det ofte ikke virker sånn, bedyrer Gjert Ingebrigtsen at han er som en hvilken som helst «sofaforståsegpåer» når det kommer til taktikk, uansett type konkurranse.

KLAR TALE: Gjert Ingebrigtsen snakker med pressen etter at sønnene hans tok seg videre til semifinale på 1500 meter. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Jeg sier to ting; bruk hodet, ikke rot dere inn i noe. Det er siste ord før de går på banen. Men det taktiske, hvordan de skal disponere har jeg aldri lagt meg borti. Jeg har aldri løpt en meter, poengterer han.

– Totalt misforstått

Likevel er han raskt frempå med å kommentere hva han mener om løpene sønnene gjennomfører. Etter 5000-meterforsøket da den yngste løpesønnen var igjennom et protestdrama, rev han seg i nærmest i håret underveis. Han undret seg også veldig over hvorfor Jakob gikk i tet så tidlig på finalen, da han løp seg helt tom til slutt.

– At Gjert står og mener ting, jeg vet ikke om det kommer så mye godt ut av det, sa Henrik Ingebrigtsen da.

– Det er mer i etterpåklokskapen. Jeg spør dem heller etterpå, «har du sett løpet ditt, kunne du gjort noe annerledes»? Da får de reflektert litt. Da lærer du av det, mener Gjert Ingebrigtsen.

– Det er totalt misforstått å tro at du skal kunne oppdra noen i sånne sammenhenger, legger han til når han møter NRK før forsøkene torsdag.

FØRST: Jakob Ingebrigtsen fant en luke og var først over målstreken i det første heatet i forsøkene på 1500 meter. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

Kjenner sin begrensning

Gjert Ingebrigtsen understreker videre at han uansett ikke har tyngde nok til å fortelle sønnene hvordan de skal disponere et løp, siden han aldri har vært løper selv. Likevel blir det ofte noe som ligner på en ordkrig innad i Team Ingebrigtsen etter løp.

– Jeg må kjenne min egen begrensning, men det er ingen begrensning om å snakke med dem om hva de har gjort og disponert, for å bidra til at de setter i gang en tankeprosess hos seg selv, og for å lære av eventuelle feil. Hvis de sier at «jeg gjør det samme en gang til, for det min måte å løpe på», så ja vel, så gjør de det. Da tar de konsekvensen av den risikoen, sier treneren.

MER DRAMA: Det ble en tøff kamp mellom Filip Ingebrigtsen og Teddese Lemi i 1500-meterforsøket. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Etter 1500-meterforsøkene var han derimot fornøyd, og det selv om 1Jakob fant en luke i siste liten, og Filip var involvert i både fall og knuffing.

– Men de må jo ikke gjøre alt så spennende, sa Gjert Ingebrigtsen med et smil.

19-åringen gliser når han får høre at faren kalte løpet hans perfekt.

– Da er det ikke mye som skal til.