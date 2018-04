Derfor skremmer Klopps «dampveivals» Guardiola

– De ønsket ikke å trekke oss.

Jürgen Klopp lot seg ikke skremme da Liverpool ble satt opp mot Manchester City i kvartfinalen av mesterligaen, som starter på Anfield i kveld. Trekningen var uflaks for de røde, siden City nå fremstår som Europas beste lag.

VINNER ALT: Pep Guardiola og Manchester City. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men Liverpool var også en marerittrekning for City, noe Pep Guardiola vet godt.

City-sjefen har tapt fem ganger på 12 kamper mot Klopp, seks om man tar med straffesparkkonkurranser. Ingen trener har slått Guardiola like mange ganger.

En stor del av grunnen er at Klopp bygger lag som er ideelle for å ødelegge de til Guardiola.

Ikke spill på lotteriet

– Jeg vet at måten vi spiller på er perfekt for Liverpool, sier Guardiola.

Ingen trener gir ham like mange taktiske problemer som Klopp. Tyskeren har slått ham oftere enn han har tapt, selv om han har møtt ham med Dortmund og Liverpool, to lag med langt mindre ressurser enn Bayern München og City, som Guardiola har trent.

Den som har nest flest seiere over Guardiola, er José Mourinho, med fire. Men portugiseren har møtt ham 20 ganger.

Og om resultatene til Klopp og Mourinho viser noe, er det at man slår Guardiola ved å være modig. Man må stå høyt og rive opp pasningsspillet. Så mange taktiske variasjoner har Guardiola, og så mye kreativitet har spillerne, at Klopp mener det «ikke gir mening» å satse på å holde nullen. I stedet vil han angripe selv.

– Det finnes ingen andre alternativer for å slå City. Man kan legge seg dypt å håpe at ingenting skjer, men det er som å håpe på å vinne i lotteriet, sier Klopp.

Bisvermen

Problemet for de fleste lag som prøver å følge Klopps oppskrift, er at de ikke er kapable til å presse City godt nok. Klopp sa selv at om han hadde hatt et mer defensivt lag, som West Bromwich Albion, hadde City skåret gjennom dem «som en varm kniv gjennom smør».

Men Liverpool er annerledes. Klopp har bygget en karriere av å presse høyt.

SJANSE: Jürgen Klopp er klar på at Liverpool må angripe for å kunne slå Manchester City. Foto: Richard Sellers / AP

Guardiola husker da han kom til Bayern i 2013 og oppdaget hvordan det var å møte Klopps Dortmund. Lynkjappe kontringer skyllet over forsvaret. Et øyeblikk uten konsentrasjon kunne straffes. Når stopperne prøvde å spille seg ut, var Dortmund med sine gule drakter over dem som en sverm bier.

– De er som en dampveivals, ustoppelige ... Jeg har aldri sett noe lignende, sa Guardiola, ifølge Martí Perarnaus bok Pep Confidential.

Da de to lagene først møttes, vant Dortmund 4–2 i den tyske supercupen. Da de traff hverandre i ligaen samme år, valgte Guardiola å bruke det fysiske ankeret Javi Martínez som offensiv midtbane i starten for å slå ballen over Dortmunds press.

Bayern vant 3–0. Men Guardiola hadde blitt tvunget til å ofte noe av frispillingen bakfra.

Best mot de beste

På sine to og et halvt år på Anfield har Klopp nå bygget en lignende dampveivals. Presset er en del av grunnen til Klopps suksess mot topplagene.

Forrige sesong var Liverpool ubeseiret i de 10 ligakampene mot rivalene innenfor topp-seks. De var spesielt effektive mot City, Arsenal og Tottenham, lag som liker å spille seg ut bakfra.

– Vi føler vi kan slå ethvert lag som prøver å spille korte pasninger, sier Dejan Lovren til The Times.

I motsetning har de røde ofte slitt mot mindre lag, fordi disse slår langt når Liverpool går i press. I slike situasjoner blir dampveivalsen nytteløs.

Dette problemet har bidratt til ustabil form som har hindret Liverpool i å kjempe om tittelen. Men lagets toppnivå er skyhøyt, noe Klopp fremhevet da han sa at de kan spille like godt som City i spesifikke perioder.

Over 38 ligakamper vil City vinne. Men over to cupkamper har Liverpool en sjanse.

– Liverpool er det eneste laget som kan slå dem, sier Sam Allardyce, som så sitt Everton tapte 3–1 mot City lørdag.

– Vi mistet kontroll

Dette har blitt støttet av de to kampene storlagene har spilt denne sesongen.

Liverpool påførte City deres eneste tap i ligaen så langt, da de vant 4–3 på Anfield i januar. De sto høyt, jaget konstant og tvang frem feil. Spesielt 3–1-målet var et eksempel på lagets press, da Mohamed Salah stjal ballen fra Nicolás Otamendi og serverte Sadio Mané.

STOR KAMP: Liverpool er det eneste laget som har slått Manchester City i Premier League denne sesongen, da de vant 4–3 på Anfield i januar. Foto: OLI SCARFF / AFP

Guardiola innrømmet senere at City hadde «mistet kontroll» i atmosfæren på Anfield. Totalt gjorde de fem feil på egen halvdel som førte til skudd eller mål, et uhørt antall til dem å være.

Før det tapte Liverpool 5–0 på Etihad. Men selv der har Klopp bastant ment at laget hang godt med før Mané ble utvist etter 37 minutter.

Liverpool lå under 1–0 på det tidspunktet. De ledet skuddstatistikken 7–6.

Sultne hunder

I Europa har Liverpool vist hvilken skade de kan utrette mot lag som ikke bare slår langt, da spesielt mot Spartak Moskva (7–0) og Porto (5–0). Samtidig har problemene rundt langpasninger imot fortsatt. Liverpool har sluppet inn tre mål på de siste fem kampene, alle mot Manchester United og Crystal Palace.

Alle har kommet på utspark fra keeper, etter at Liverpool har tapt dueller og andreballer.

Slikt blir imidlertid ikke et stort problem mot City, som Guardiola sier vil spille som de pleier. Mens han vil gruble over måter han kan skape overtall for å lure Liverpools press, vil Klopp slippe løs angrepstrioen Salah, Mané og Roberto Firmino som sultne hunder.

– De er nesten ustoppelige. De er fantastiske spillere, sier Guardiola.

Liverpool vet de må spille med enorm intensitet, noe Klopp har spart opp denne sesongen ved å rotere oftere og variere presset mer.

Alle disse faktorene gir dem en sjanse. For en gangs skyld er det ikke bare Citys motstandere som har grunn til å være nervøse.