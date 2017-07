8.25,63 – 8.29,91 – 8.30,79. Gull, sølv og bronse på 3000 meter hinder under senior-EM i 2016.

8.26,81. Tiden Jakob Ingebrigtsen ble klokket i mål på da han for første gang løp 3000 meter hinder i Belgia lørdag.

Godt under kravet til senior-VM i London i august, og altså godt nok for sølv i senior-EM i fjor.

– Å løpe 8.26 første gang du løper hinder, med dårlige hinderpasseringer, knuser VM-kravet og vinner ... Det er så bra at det er helt hinsides, sier Bislett-general Steinar Hoen.

MEKTIG IMPONERT: Steinar Hoen har nesten ikke ord for Jakob Ingebrigtsens utvikling. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Var joggetur

– Det var joggetur. Det var ikke noe som kostet en halv kalori. Da han kom i mål i Belgia, så sa han «dette er en tulledistanse». Det er ikke som å løpe 1500 meter, det er ikke samme høye nivå på 3000 meter hinder, forteller pappa Gjert Ingebrigtsen om løpet hans 16 år gamle sønn leverte.

Konsekvensene er åpenbare. Jakob Ingebrigtsen er storfavoritt på 3000 meter hinder i U20-EM i neste uke. Han er medaljekandidat på 3000 meter hinder i senior-EM neste år, hvis han velger å stille på distansen.

Og ikke minst: Jakob Ingebrigtsen debuterer i senior-VM i august.

Forlenger sesongen

Ingen sier det rett ut, men pappa bekrefter nå at den yngste løpersønnen etter alt å dømme forlenger sesongen etter U20-EM.

– Som det ser ut nå, så blir hans planer forlenget, sier han til NRK.

– For pappa begynner å tro at han tåler å delta i et senior-VM?

– Det er klart han tåler det. Men det er fortsatt U20 som er prioritert, understreker Gjert Ingebrigtsen, og påpeker at det er friidrettsforbundet som tar ut VM-lag.

– Her skal ikke vi stå i veien, sier sportssjef Håvard Tjørhom, som lenge har snakket med familien Ingebrigtsen om et eventuelt VM.

– Vi prøver å tenke langsiktig. Det gjøres i dialog med dem.

Kan gå til VM-finale

Riktig holdning, mener NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

– Han bør til VM hvis han har lyst sjøl. Hvis han synes det er en spennende utfordring, er jeg sikker på at han takler det. Han får nok litt juling, men kommer uansett til å oppleve et verdensmesterskap for senior som en positiv, lærerik opplevelse, sier Rodal.

Han tror ikke 16-åringen blir noe VM-slaktoffer.

– Han kan faktisk hevde seg ganske bra, han har mulighet til å komme til finale, mener Rodal.

Gjert Ingebrigtsen er spent på hvor fort sønnen kan løpe 3000 meter hinder.

– Når han får lov til å åpne slusene og løpe så fort han kan, så får vi se og trekke konklusjoner, fastslår han.