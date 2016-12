Tre ganger har Martin Johnsrud Sundby kommet først opp monsterbakken i Val di Fiemme. Å vinne Tour de Ski er en ekstrem fysisk påkjennelse.

I ettertid har Sundby blitt strippet for seieren i 2015-sesongen på grunn av feil bruk av medisin han trengte for å holde astmasykdommen under kontroll.

Om det var sykdommen eller belastningen ved å havne i dopingjegernes søkelys som kostet mest, skal være usagt – men VM i Falun ble en fiasko for verdens desidert beste langrennløper den vinteren.

Nå betyr VM-suksess i Lahti senere i vinter mer enn alt annet. Det kan føre til en mer kynisk Sundby i Tour de Ski.

– Ikke for enhver pris

– Jeg har ikke lyst til å ødelegge for det, så hvis jeg ser muligheter for at noe kan stikke kjepper i hjulene for senere deltakelse i vinter, kommer jeg til å være snillere med kroppen i år enn tidligere, sier han til NRK.

Til tross for diskvalifikasjonen i 2015, har Sundby to sammenlagtseirer på merittlista. Til sammenligning har han ingen individuelle gullmedaljer fra de sju mesterskapene han har deltatt i – og han har faktisk også bare vært med på én av de fem strake stafettseirene Norge har tatt i VM.

– Jeg har lyktes i Tour de Ski tidligere og går ikke igjennom for enhver pris, påpeker han.

Uansett føler ikke Sundby at Tour de Ski er en for tøff belastning. Til tross for at flere løpere – deriblant Marit Bjørgen – har hatt suksess med å droppe touren i mesterskapssesonger, har det aldri vært noe reelt alternativ for ham.

Kan være bra

– Nå legges det opp til en snill Tour de Ski. Det er syv dager med relativt korte og greie distanser. Ulike utøvere gjør ulike vurderinger, konstaterer Sundby.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener Sundbys plan er god. Som trener for Dario Cologna opplevde han at det var vanskelig å lykkes både i Tour de Ski og VM – til de knakk koden.

– Vi fant ut at hvis man tar seg nok tid til hvile etterpå, tør å stå over renn og får en god treningsperiode, så vil man kunne få en positiv effekt av å gå Tour de Ski. Hvis alt går etter planen, kan det være bra for VM, sier Aukland.

Men – for det er et men.

– Hvis Martin blir forkjøla eller sjuk, er det helt naturlig at han står av, ettersom det er VM-sesong. For det er en stor belastning med mange renn og mye reising, fastslår Fredrik Aukland.