Derfor holder Warholm og Alnes alle skader hemmelig

– Det finnes ingen historier som er tvers igjennom rosenrøde om man plukker dem fra hverandre. Det er noen dumper på veien, for oss også, men det handler om håndteringen, sier en åpenhjertig Warholm.

En kveld i mai fikk han en telefon som gjorde ham så irritert at vreden gikk utover både trener Leif Olav Alnes og Olympiatoppens lege, Thomas Torgalsen.

ANNERLEDES SOMMER: Det var en del som ikke gikk som planlagt for Warholm og Alnes i starten av sesongen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Sistnevnte ringte for å fortelle hva han så på MR-bildene de hadde tatt av hekkeløperens legg. Det var ikke legen i seg selv som skapte sinnet hos Warholm, men beskjeden som gjorde at sommeren plutselig så enda mer annerledes ut. Han var dessuten sur på seg selv.

Det var bare noen uker til Impossible Games – det eneste bekreftede friidrettsstevnet på dette tidspunktet.

– Akkurat nå føler jeg meg ganske rådvill egentlig. Det er dritkjipt der man sitter i en setting hvor man nesten har lovet verdensrekord, og lovet å stille opp for å hjelpe Bislett. Nå står egentlig hele deltakelsen i fare for å gå til he***te, sier Warholm i NRK-serien «Karsten og Leif».

Smellen før Rio-OL

Frem til nå har egentlig både Warholm, trener Alnes og resten av teamet holdt alle skader eller plager veldig godt skjult siden hekkeløperen slo igjennom for drøyt fire år siden.

– Jeg liker ikke skader. Jeg liker ikke å snakke om skader heller. Jeg vil at mest mulig av kapasiteten vår skal gå til å løse de utfordringer vi står ovenfor. Det er tross alt det handler om, mener Alnes.

SMITTESIKKERT: Leif Olav Alnes har jobbet som friidrettstrener i 40 år. Han og Warholm er blitt nærmest uadskillelige. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Men noen utfordringer har det vært.

Bare 10 dager før OL-debuten i Rio i 2016 fikk Warholm en smell i hamstringen på trening i Oslo. De fortalte ikke til noen at de ikke hadde fått trent som vanlig, med høy fart.

– Snakker dere rundt sannheten eller lyver dere til folk?

– De som vil velge å misforstå vil tenke at vi prøver å lure noen, men den vi prøvde å lure her var jo meg. Leif Olav ville prøve om ikke å lure, så å overbevise meg om det skulle gå bra. Jeg ville gå inn der å tro på at det kunne gå veldig bra, svarer Warholm.

20-åringen knuste nesten hele verdenseliten i OL-forsøket. I semifinalen var han bare 17 hundredeler unna å gå videre. Det var ingen unnskyldninger eller klaging, bare stolthet.

FØRSTE OL: Leif Olav Alnes og Karsten Warholm på plass i Rio. De sa ingenting om at hekkeløperen ikke hadde fått trent som normalt i forkant. Foto: Vidar Ruud / NTB

«Man må spille med de kortene man har», er et uttrykk Alnes bruker titt og ofte. Og Alnes er da åpenbart en god spiller.

– Leif Olav har snudd det helt for meg. I stedet for en brems så er det heller en mulighet. Jeg er frelst av den teorien, roser friidrettsstjernen.

Gjemte seg på hytta

I hele 2018-sesongen holdt han seg skadefri, men bortsett fra EM-gullet, så uteble de seirene. I fjor ble derimot ikke Warholm slått i et eneste løp, men sesongen som ble kronet med nok en verdensmestertittel, startet ikke helt som planlagt.

Etter en tøff treningsvår, dro hekkeløpergruppa på treningsleir til Tenerife. Warholm rakk bare å være der i tre dager før han fikk en skade i et løp. Han fløy tilbake til Norge, og holdt seg i skjul på hytta i Nordfjord frem til Diamond League-starten to uker senere.

– Jeg var så j***ig deppa. Jeg var i så digg form. Det er som regel da det skjer. Da tenker du at spøkelset fra 2018 er tilbake og napper deg litt i trøya. Da var det godt du, Leif, var psykologen min, for da var jeg på «worst case scenario», minnes han.

VANT: I Stockholm i fjor tok Warholm sin første soleklare seier den sesongen. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Vi snakker mye om at toppidrett er en kalkulert risiko. Pusher man ikke grensene så tror jeg man kan glemme å prestere som den beste versjonen av seg selv, sier Alnes.

Måtte unngå brudd

Det var disse grensene som ble flyttet igjen i sommer. Og det var derfor Warholm var sur på seg selv. Han merket ikke i tide at det var noe som var galt, for toppidrettsutøvere er tross alt vant til å ha litt vondt her og der.

Røntgenbildene viste en overbelastning i høyre leggbein. En vanlig skade for løpere, men en skade det må tas mange hensyn til.

– Hvis man bare kjører på og fortsetter med den smerteprovoserende aktiviteten, så kan dette utvikle seg videre, slik at dette røret eller kortikale benet, skallet rundt, også blir skadet. I verste fall da kan brekke, forklarer Olympiatoppens lege, Thomas Torgalsen.

Nede i kjelleren på Valhall i Oslo ble det lagt enda mer til rette. Warholm kunne bare bruke rundt 60 prosent av kroppsvekten, og på den vonde leggen hadde han en skinne. På en av øktene NRK var til stede på, løp Warholm plutselig bak en vegg da han trodde det kom noen uvedkommende ned på treningsrommet.

– Jeg vil ikke at folk skal se meg svak, innrømmer han.

Dermed var det heller ingen som visste at Warholm hadde hatt en annerledes oppladning før rekordløpet på Bislett i juni.

KREATIVE LØSNINGER: Med tau og stativ kan Warholm løpe på tredemølle, men samtidig unngå slag og stor belastning av den skadde leggen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Hadde det ikke vært enklere å fortelle sannheten, så hadde dere sluppet å bruke tid på ikke å ha noen unnskyldninger?

– Nei, du hadde brukt mye mer energi, for du hadde fått spørsmålet hver dag om hvordan det går. Det er mye av poenget. Du kan bruke den tiden du har til disposisjon til å løse problemet, eller du kan finne en løsning i stedet for å forsvare eller forklare om man er klar igjen, svarer Alnes.

For hvis Warholm står på startstreken et sted, så er han også klar til å prestere. Han har vist det gang på gang.

– Men det er et viktig budskap at motstand er en del av historien vår, sier 24-åringen.