Derfor har Tottenham funnet formen

Jesús Pérez er en liten spanjol som oftest kan bli sett ved Mauricio Pochettinos side på trenerbenken og på pressekonferanser. Han sier lite og er kjent av få. Så lav profil har 46-åringen at han ikke en gang har sin egen Wikipedia-side.

Men ingen i Tottenham er i tvil om hvor viktig Pérez er.

– Han er et geni, sier Pochettino.

Pérez, lagets assistenttrener, er mannen som regisserer fitnessprogrammet. Det er delvis dette som har gjort at Spurs nok en gang går inn mot sesongens siste del i toppform.

VIKTIG BRIKKE: Mauricio Pochettino og assistenttrener Jesús Pérez. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

Juleformen

Dette er nemlig fjerde sesongen på rad at Spurs har storspilt i siste halvdel av desember. Det er perioden hvor juleprogrammet setter inn, hvor lag blir slitne, muskelskader dukker opp og trenere jamrer over den høye belastningen. Jo større slitasjen blir, desto bedre ser Spurs ut til å spille.

Denne sesongen har de holdt oppe trykket inn i mars. De har ikke tapt i noen turnering siden 4–1-smellen borte mot Manchester City 16. desember, en rekke på 17 kamper. I samme periode har Spurs tatt flest poeng per kamp av samtlige lag i Premier League.

Ofte sliter de ut motstanderen i andre omgang. Spør bare Juventus, kveldens rival i mesterligaens åttedelsfinale, som tok ledelsen 2–0 etter ni minutter i første oppgjør i Torino. Spurs vokste gradvis inn i kampen og fortjente minst 2–2-resultatet de tok med seg til London.

Onsdag kveld har Spurs kun én skade, Toby Alderweireld, og står med 11 seiere på 12 hjemmekamper.

– Vi er i perfekt tilstand, sier Pochettino.

Pérez kan unne seg et lite smil.

Lasagne = benken

Sammen med Pochettino utgjør Pérez en duo som er besatt av fitnesstrening. Pochettino har studert det helt siden han spilte for Paris Saint-Germain i 2001, hvor han traff fitnesstreneren Feliciano Di Blasi. Da Pochettino tok sin første trenerjobb i Espanyol i 2009, traff han Pérez, som siden har jobbet med ham i Southampton og Spurs.

Spurs har nå seks fitnesstrenere som skreddersyr programmer til spillerne. Hver morgen må spillerne snakke med staben før 09:45, for å forklare hvor mye de har sovet og hva de har spist.

I klubbkantinen holder Pochettino vakt. Dagen før en kamp forrige sesong var han i tvil om hvem han skulle bruke i en av posisjonene. Så så han en av de to aktuelle spillerne forsyne seg med lasagne én time før en økt. Pochettino ga umiddelbart startplassen til den andre spilleren.

Spurs hadde imidlertid ikke kommet noen vei om treningsmetodene hadde vært slappe. Dét er ikke noe Pérez og Pochettino kan kritiseres for.

TRENING: Tottenham på trening tirsdag. Foto: GLYN KIRK / AFP

Tre økter om dagen

Da duoen kom til Southampton i januar 2013, kjørte de spillerne hardt, en nødvendighet om laget skulle kunne presse høyt hele kampen slik Pochettino krever.

Da en av spillerne fortalte sine landslagskollegaer hvor hardt Southampton trente, nektet de å tro det.

Hver onsdag kjørte Pochettino en kamp på full bane uten dødballer, hvor en ny ball kom i spill så fort en annen hadde gått ut. På øvelser med 15-minutters intervaller glemte han bevisst bort tiden, slik at spillerne jobbet lenger og hardere enn de trodde. Det endte med at keeperen Kelvin Davis tok med en klokke ut på banen for å minne Pochettino om tiden.

Southamptons sesongoppkjøring seks måneder senere var enda verre. Pochettino holdt tre økter per dag, fra klokken 10:00 til 12:00, 14:00 til 16:00 og 18:00 til 20:00. Ved ett tilfelle ble spillerne bedt om å gå over varmt kull.

– Det var den letteste delen, sa spissen Rickie Lambert.

– Han er gal

Lite endret seg i Spurs. Da Pochettino tok over laget i 2014, sa han i sitt første intervju at han heller ønsket at spillerne skulle lide på trening enn i kamp.

Mauricio Pochettino og Victor Wanyama. Foto: IAN KINGTON / AFP

En av metodene spillerne ble kjent med, var «Gacon-testen». Den går ut på å løpe 150 meter på 45 sekunder, fulgt av 15 sekunders hvile. For hver repetisjon må spillerne deretter løpe 6,25 meter ekstra, uten å få mer tid. Visstnok er den hatet av stallen.

Det positive for spillerne er at nesten hver av dem har forbedret seg. Harry Kane var spilleren med høyest fettprosent i klubben før Pochettino kom. Victor Wanyama, som dro til Spurs i 2015, gikk ned syv kilo under Pérez sitt regime.

– Han er gal, sa Wanyama om Pérez.

Utslitte Spurs?

Så hardt kjører Pérez spillerne at han og Pochettino har blitt beskyldt for å slite dem ut. Spurs løp lenger enn sine motstandere i 40 av Pochettinos første 45 ligakamper. Slikt tar vel på i lengden?

Det virket slik for litt siden. Selv om Spurs fant formen i slutten av desember de to første årene, klarte de ikke å opprettholde den. I 2015/16 sloss de med Leicester om ligatittelen, for så å kollapse i de fire siste kampene, mot West Bromwich Albion (1–1), Chelsea (2–2), Southampton (1–2) og Newcastle (1–5).

SLITER UT SPILLERNE? Mauricio Pochettino og Jesús Pérez kjører et hardt treningsopplegg. Foto: OLLY GREENWOOD / AFP

Årsaken virket klar: Spurs betale prisen for å presse motstanderne så intensivt.

Men Pochettino hevdet at smellen hadde vært psykologisk, ikke fysisk. Han la senere skylden på all støtten Leicester hadde fått; Spurs hadde følte det var dem mot verden.

Og forrige sesong viste han at han hadde rett.

Sterk sluttspurt

I sesongens siste halvdel tok nemlig Spurs like mange poeng som seriemesterne Chelsea, som hadde fordelen av å ikke spille i europeiske turneringer. Spurs vant sine siste 14 hjemmekamper i ligaen. Deretter rundet de av sesongen med borteseiere mot Leicester (6–1) og Hull (7–1).

Pochettino skrev senere at laget var i «sensasjonell form, både fysisk og mentalt».

Det er denne sonen Spurs nå ser ut til å være på vei inn i igjen. De har briljert etter pause i flere nylige storkamper: mot Liverpool, Arsenal og Juventus. Kane gir kreditten til Pérez.

– Dette er stadiet hvor arbeidet i gymsalen og de doble treningsøktene begynner å betale seg... Jeg tror definitivt at vi har utholdenheten til å slite ut hvem som helst, sier Kane.

Slikt virker lovende ikke bare før kveldens kamp mot Juventus, men også for Spurs sine sjanser til å sikre en topp-fire-plassering. Rivalene har blitt advart.