STJERNESKUDD: Gabriel Jesus. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Pep Guardiola har stått bak mange overraskelser siden han ankom Manchester City i fjor. Han har kastet ut landslagskeeper Joe Hart, brukt høyrebacken Pablo Zabaleta på midtbanen og fortalt backene sine at de skal løpe innover i banen.

Likevel slår ingen av disse vrakingen av Sergio Agüero, spissen som egentlig skal være uvrakelig.

Agüero er typen man bruker så sant han er frisk. Statistisk sett er han den mest effektive spissen i Premier Leagues historie: Før sesongstart hadde han scoret ett mål per 107. minutt, et snitt som knuser titaner som Thierry Henry (121), Ruud van Nistelrooy (128) og Alan Shearer (146).

Men Agüero har nå startet de to siste kampene på benken. Argentineren, som kun er 28, linkes derfor bort fra klubben, og selv Guardiola virker usikker på om han vil bli.

– Jeg vet ikke. Jeg ønsker at han blir, men jeg vet ikke hva som kommer til å skje.

Som trener bør man han en rimelig grunn om man risikerer å miste en slik spiller.

Og Guardiola mener altså at han har det.

Telefon fra Guardiola

Grunnen heter Gabriel Jesus, 19-åringen som kom fra Palmeiras i januar, og som har kvaliteter som får Guardiola til å glise av begeistring.

Flere klubber jaktet brasilianeren, men kun Guardiola ringte personlig for å overtale ham.

Ingen kunne da vite om Gabriel Jesus ville slå til i England, men han har nå scoret tre mål på to ligakamper fra start. For en uke siden scoret han vinnermålet på overtid mot Swansea, og han fremstår allerede som en utmerket målscorer.

Det er imidlertid ikke kun derfor han blir verdsatt så høyt av Guardiola.

De fem sekundene

Det Gabriel Jesus har som Agüero mangler er nemlig høy arbeidskapasitet. Han jakter ballen som en ulv, tar mange løp og stresser forsvarsspillerne.

BESTEMT: Manchester City-manager Pep Guardiola. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Dette er et undervurdert aspekt av Guardiolas fotballfilosofi. Hans Barcelona var ikke bare best med ballen, men også best uten – de vant den tilbake umiddelbart. Bayern München presset så høyt, kjapt og effektivt at de knapt trengte å forsvare seg.

For Guardiola er dette den beste måten å forsvare seg på. På treningsfeltet har han en regel: Maks intensitet i fem sekunder med en gang ballen mistes, slik at den gjenvinnes kjapt.

Prinsippet er enkelt: Det er lettere å løpe 10 meter fremover enn 40 meter tilbake.

Slikt er imidlertid umulig om ikke spissene jobber knallhardt. Gjør de ikke det, kan det utløse en dominoeffekt i resten av laget. Ifølge forfatteren Martí Perarnau, som fulgte Guardiolas daglige arbeid i Bayern i tre år, skylder treneren gjerne på spissene om forsvaret slipper inn, og motsatt.

Det er altså ikke utypisk om han skulle peke fingeren mot Agüero, mens journalister og fans skylder på en forsvarsblemme eller keepertabbe.

Bot på Agüero

Faktisk har Guardiola allerede sagt at han krever bidrag fra Agüero i alle spillets faser.

– Det er ikke nok å bare motta ballen fra lagkameratene. Han er nødt til å hjelpe oss når vi presser, samt løpe mye og gi oss bevegelse. Man kan ikke briljere om man forsvinner helt når man ikke har ballen. Det er umulig, sa Guardiola i august.

Det hørtes nesten ut som en advarsel. Og i oktober ble Agüero vraket borte mot Barcelona. Kanskje ønsket Guardiola mer løpskraft på topp, da kun et ekstremt intensivt press ville kunne stoppe Barça.

Uansett falt valget på Kevin De Bruyne, som er midtbanespiller.

LØPER MINDRE: Sergio Agüero legger ned færre meter og spurter per kamp enn spisskonkurrenten Gabriel Jesus. Foto: Andrew Yates / Reuters

Det er ingen tvil om at Agüero har måttet endre seg. Ifølge Frank Lampard, som spilte for City i 2014/15-sesongen, pleide spissen å bli bøtelagt fordi han kom for sent på trening.

Men Agüero brydde seg ikke. Han slappet helt av, vel vitende om at han var for god til å benkes.

– Trenerne sa: Nå får du en bot, sa Lampard.

– Og han sa: OK, null problem. Bare vent til helgen, så scorer jeg et hat-trick, og så vil alle bli fornøyde.

Det skiller 1,53 kilometer

Det skal sies at Agüero har forbedret seg under Guardiola. Han løper mer nå enn før.

Men ikke like mye som Gabriel Jesus. Ifølge Sky Sports løp tenåringen 10,88 kilometer i sin debut fra start mot West Ham, og økte til 11,12 mot Swansea.

Det er lenger enn Agüero har løpt i noen kamp denne sesongen og forrige.

I snitt ligger Gabriel Jesus på 11,32 kilometer per 90. minutt, mens Agüeros er 9,79. Førstnevnte har også tatt 73 intensive sprinter per 90. minutt, mens Agüero har tatt 59.

Ikke rart Guardiola har stjerner i øynene. Han har allerede terpet andreballer i City, og har nå en ung spiss som kan slåss med stoppere i luften og langs bakken. Treneren har kalt Gabriel Jesus en «fighter», og lagt til:

– Jeg elsker spillere som jobber hjemover, og viser at de ønsker å vinne tilbake ballen og angripe igjen. Jeg elsker det.

Klubbens fremtid

Spørsmålet er nå om Agüero vil fortsette å vrakes. Etter Swansea-seieren ble Guardiola spurt om Gabriel Jesus ville beholde plassen i laget om han fortsetter å finne nettet. Guardiola smilte.

– ... Hva tror du? Selvsagt, ja.

Han har også sagt at Agüero er en av stallens viktigste spillere, og at de to kan spille sammen. Det kan bety to på topp, eller at Gabriel Jesus brukes på kant.

Samtidig var Guardiola strålende fornøyd med både Gabriel Jesus og vingene Raheem Sterling og Leroy Sané etter 4–0-seieren mot West Ham. Han har kalt den unge trioen «klubbens fremtid», og lagt til at Agüero hadde spilt om det ikke hadde vært for dem.

Agüero vet nok at han er fjerdemann i køen. Forrige uke virket han usikker på fremtiden.

– Jeg ønsker ikke å dra. Jeg skal hjelpe laget så mye jeg kan disse tre månedene, og så får vi se hva klubben ønsker å gjøre med meg.

Agüero blir neppe værende om han ikke spiller fast, men Jesus Gabriel passer City bedre. Og om det er noe denne situasjonen viser, så er det nettopp hvor høyt Guardiola verdsetter sine prinsipper. Alt handler om å finne spillertyper som kan fylle de spesifikke rollene systemet krever.

Selv om det betyr at en av verdens beste spisser må varme benken.