Derfor har Costa vært bedre enn Agüero

De er begge måljegere fra Sør-Amerika med fortid i Atlético Madrid. To av Europas desidert beste spisser møtes til dyst når Chelsea tar imot Manchester City på Stamford Bridge i kveld.

Hvem av dem er best? Ikke lett å si. I hvert fall ikke ved første øyekast.

De store tallene sier at Diego Costa har scoret 17 mål på 27 ligakamper denne sesongen. Sergio Agüero har 14 mål på 23, fem av dem som innbytter. Regner man antall mål per 90 minutter, gir det Costa et snitt på 0,60, og Agüero et på 0,66.

Ofte regnes Agüero som den beste. Den eksplosive argentineren har tross alt registrert det beste målsnittet i Premier Leagues historie siden han ankom City i 2011.

Men denne sesongen har Costa vært mer verdifull. Det skyldes hovedsakelig måten Chelsea-spissen har scoret målene sine på.

I rykk og napp

Alle scoringer er nemlig ikke verdt like mye. Målet i en 1–0-seier har en høyere verdi enn det siste i en enkel 5–0-triumf.

Og det er her Costa er så god: Han scorer med en ekstremt jevn frekvens.

Dette er ikke noe nytt. Da Costa førte Atlético til en av de mest sensasjonelle ligatitlene i nyere europeisk fotballhistorie, i La Liga i 2014, scoret han 27 mål fordelt på 22 kamper. Og siden de var spredd jevnt utover, var de også ofte avgjørende.

Mot slutten, da Atlético ga alt på oppløpssiden, scoret han ett mål per kamp seks ganger på rad. Atlético vant alle de seks kampene: 1–0, 2–0, 1–0, 2–1, 2–0, 2–0.

Agüero scorer mer i rykk og napp. Forrige sesong, for eksempel, leverte han 24 mål; disse var fordelt på 15 kamper. De første syv kampene scoret han kun én gang, men så smalt han inn fem mot Newcastle. Så kom et nytt mål, mot Liverpool, og så tre nye kamper uten nettkjenning.

SCORER OFTE: Diego Costa går sjelden lenge uten å score. Hans lengste måltørke denne sesongen er på tre kamper. Foto: Toby Melville / Reuters

Jevnlige bidrag

Disse trendene har til en viss grad gått igjen denne sesongen. Costa har aldri scoret bøttevis på én gang, men har som oftest bidratt med noe.

Han har scoret i 16 av sine 27 kamper, mens Agüero har scoret i 10 av sine 23.

Denne jevne frekvensen har gjort at Costas lengste måltørke denne sesongen kun har vært på tre kamper, fra slutten av januar til midten av februar. Utenom dét, og de siste to kampene nå, har han aldri spilt mer enn én ligakamp uten å finne nettet under Antonio Conte.

Costa har også scoret mer enn ett mål i kun én ligakamp denne sesongen; borte mot Swansea i september.

Til sammenligning har Agüero scoret to mål fire ganger, men også spilt fem strake kamper (tre av dem som innbytter) uten å finne nettet, fra midten av januar til midten av februar.

Målenes verdi

Dette har gitt Costas mål en høyere verdi, fordi de ofte har hatt en veldig direkte innvirkning på kampene. Tar man bort målene hans, taper Chelsea 13 poeng.

FEM PÅ RAD: Sergio Agüeros lengste måltørke denne sesongen er på fem kamper. Foto: Paul Ellis / AFP

Gjør man det samme med Agüero, mister City 11. Det bør også tas med at Agüero tar straffespark for City, mens Eden Hazard er førstevalg for Chelsea. Tar man bort straffene, har Agüero stått for syv poeng.

Er dette en perfekt metode for å kalkulere målenes verdi? Ikke helt. Agüero scoret for eksempel de to første i Citys 4–0-seier borte mot West Bromwich; tar man bort de to, vinner City likevel 2–0, men scoringene endret kampbildet totalt.

Likevel er det klart at topplag som City og Chelsea trenger målscorere som er så stabile som mulig, fordi de må vinne hver uke. Man tar heller tre 1–0-seiere enn 0–0, 0–0 og 5–0.

Så om Agüero hadde scoret i en høyere andel kamper, hadde nok City gjort det bedre.

Får ikke råd av Pep

Faktisk har det vært flere eksempler denne sesongen hvor Agüeros avslutninger har kostet dyrt.

Hjemme mot Tottenham og Chelsea fyrte han av 13 skudd totalt uten hell. Mot Liverpool scoret han ett, men burde stått for vinnermålet da han brente store sjanser mot slutten.

Guardiola har vært oppgitt over Citys ineffektivitet i begge ender av banen, men sier at Agüero må finne stabiliteten selv.

– Jeg spilte selv i 11 år og scoret 11 mål. Ett mål per år. Så kan du innbille deg hva slags råd jeg kan gi Sergio og de andre med hensyn til å score mål, har Guardiola sagt.

Alt i alt har Agüero hatt for mange kamper hvor han bommer og bommer. Syv ganger har han brent fem skudd eller mer; ofte har det kostet poeng. Det samme har skjedd Costa kun én gang, mot Crystal Palace lørdag, hvor han fyrte av ni skudd uten suksess.

Gull verdt

Og nettopp den Palace-kampen viste hva Chelsea hadde risikert tidligere i sesongen om de ikke hadde hatt en stødig spiss. De blåkledde skaper en del, men har generelt sett fått mer ut av sjansene sine enn noe annet lag i ligaen.

Costa fortjener noe av æren for dette. Han har scoret på 19,5 prosent av skuddene sine – en solid statistikk – mens Agüero ligger på 14,4. Tar man bort straffer, faller Agüero ned på 11,8.

Mot Palace var imidlertid Costa sløv, og Chelsea gikk dermed på et sjokktap som kan føre til spenning i tittelkampen. Så viktig er det å ha en spiss som leverer jevnt.

Det blir interessant å følge duoen de neste ukene. Costa har ikke vært like god siden januar, da han fikk et astronomisk tilbud fra en kinesisk klubb, og har kun to mål på syv ligakamper. Agüero har nå tre mål på fire, og har en tendens til å finne nettet mot slutten av sesongen. Kanskje vil Agüero gå forbi Costa på toppscorertabellen om litt.

Men inntil videre må Costa sies å ha vært mer verdifull. Det er ikke helt tilfeldig at han nå går mot sin tredje ligatittel på fire år, da hans stødige scoringsfrekvens er gull verdt.

Hadde Agüero vært like stabil denne sesongen, kunne tittelkampen fort vært jevnere enn det den er.