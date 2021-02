Derfor går Tandrevold alltid med tunga ute: – Eg slepp alt ut, som ein hund

Skiskyttar Ingrid Tandrevold veit å ta arbeidsoppgåvene sine på alvor. Blikket er retta mot VM i Pokljuka, og skal vi tru ho rett, vil det vere gode moglegheiter for å få eit nytt syn av tunga hennar i dei slovenske skogar.

For den siste tida har både TV-bilete og stillbilete vore pryda av tunga til Tandrevold. Det har blitt ei greie.

– Det er den nye stilen til Ingrid, seier lagvenninne Tiril Eckhoff til NRK.

Bileta i ettertid blir nok ikkje alltid dei flottaste, men det er heller ikkje poenget.

– Det viktigaste for meg er å prestere, så eg set det over forfengelegheit, seier Tandrevold.

Eit individuelt triks

Det er ikkje tilfeldig. No fortel hovudpersonen kvifor det er blitt slik.

– Då eg var på høgdesamling i haust, fann eg ut at eg fekk inn meir luft då eg hadde munnen meir open og tunga ut. Samstundes føler eg at eg slappar av meir i kjeven og skulderpartiet på den måten. Å berre sleppe alt ut, som ein hund, seier Tandrevold.

Ho syns at pusten går lettare og at fokuset blir ekstra skjerpa under sjølve rennet. Difor valte ho å ta med seg teknikken til konkurransane i låglandet.

– Måtte du tenkje ekstra over det i byrjinga?

– Nei. Det var jo slik det byrja. Eg såg på teknikkvideo og såg at «jøss, der var tunga veldig langt ute av kjeften». Særleg i høgda, der ein har fokus på å puste enda meir, så blei det tydelegare. Då fann eg ut at dette var ein naturleg ting eg gjorde for å ta inn meir luft, og tok det med meg vidare. For det er ein fordel å få inn så mykje luft som mogleg, seier ho.

At det kan sjå rart ut, er noko ho har sjølvironi på.

– Eg har byrja å ikkje bry meg så mykje om korleis eg ser ut. Det skulle eg kanskje gjort litt meir, når eg ser bileta av meg sjølv. Samstundes må eg berre ta konsekvensane av det i ettertid, for det er ikkje noko eg fokuserer på under skirenn.

Ukjent metode

Trine Stensrud, professor på NIH, har forska mykje på respirasjon- og arbeidsfysiologi, lungesjukdom og trening.

Ho har aldri høyrt om nokon som brukar denne metoden, og fortel at ingen forsking kan bekrefte at dette fungerer.

EKSPERT: Trine Stensrud jobbar til dagen på NIH med temaet. Foto: NIH

– Det vil ikkje ha noko å seie. Det har ikkje noko fysiologisk betyding. Vi får meir enn nok luft inn og ned i lungene ved normal pusting, seier ho.

Likevel forstår ho at Tandrevold har tatt i bruk ein slik metode, utelukkande på grunn av eit anna fenomen.

– Det fins ein tilstand der det lukkar seg i strupen, kalla eilo, før lufta skal ned i luftrøyret. Det er nokon som har problemer med at det lukkar seg litt. Ofte skjer dette hjå jenter, seier Stensrud.

Dersom utøvarar har det problemet, blir det ofte anbefalt å gjere geispe-bevegelsar for å få opna opp skikkeleg. Det meiner ho kan relaterast til skiskyttaren sin metode.

– Mange av desse jentene som driver med topp uthaldande idrettar på høgt nivå, kan ha denne avgrensinga i strupen. Då kan det kanskje hjelpe det Ingrid driv med.

Professoren er derimot ikkje i tvil. Fungerer dette for Tandrevold, så bør ho fortsette med det.

– Det er forskjellige måtar å gjere det på. Å trene på å automatisere eit pustemønster som fungerer, det trur eg veldig på, seier ho.

I KJEND STIL: Ingrid Landmark Tandrevold med tunga ut. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

«Zen» er viktig

Første konkurranse for Tandrevold er på laurdag. Då står 7,5 kilometer sprint på programmet.

Det kan du sjå og følge her: VM-studio – NRK Sport

Skiskyttaren har slite med hjartet. Under verdscupen i Oberstdorf kollapsa ho midt under konkurransen og måtte bryte.

No har ho vore heime på full hjartesjekk og kan legge det bak seg.

– Det var veldig godt å få ein tryggleik i korleis hjartet mitt fungerer og korleis det er. Og ikkje minst at det ikkje er noko farleg å konkurrere eller at det ikkje er noko skummelt. Eg er veldig glad for at eg gjorde det, for då eg er kvitt ei bekymring, seier ho.

Ho kallar seg sjølv DJ-Ingrid i eiga podkast. Det er fordi hjartet hennar bankar på same måte som dei høglydte basstonane ein ofte høyrer på utestadar og konsertar rundt omkring.

– Eg har nok eit hjarte som er disponert for stress, og det er noko eg prøver å jobbe med, for å få litt ekstra «zen», avsluttar ho.