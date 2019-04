Derfor er fjerdeplassen livsviktig for Solskjær

Ole Gunnar Solskjær liker ikke å snakke om annet enn førsteplassen – det er kun titler en klubb som Manchester United skal bry seg om – men selv han vil være smertelig klar over konsekvensene om United taper mot Chelsea i dag.

Seier vil gi fornyet håp om en plass blant de fire beste, som nesten vil garantere spill i mesterligaen neste sesong.

Tap vil i praksis slukke håpet. Havner ikke United i den turneringen, vil de rammes av en negativ dominoeffekt. Prestisjen vil svekkes, kroner vil forsvinne, sponsorer vil klage og planer vil skrinlegges.

Kanskje vil også et par av Solskjærs beste spillere si takk for seg.

Ingen garantier

SEIER: Vinner Pogba og United mot Chelsea, er fjerdeplassen innen rekkevidde. Foto: Oli Scarff / AFP

Situasjonen i Premier League er denne: Med seier vil United ha like mange poeng som Chelsea (de har dårligere målforskjell), og tre mindre enn Tottenham. I de siste to rundene møter de røde Huddersfield og Cardiff, to av de tre svakeste lagene i ligaen.

Samtidig har både Chelsea og Spurs semifinaler i europeiske turneringer, mens Arsenal er ustabile.

Om United slår Chelsea, er sjansene for topp fire gode.

Uavgjort vil imidlertid gjøre målet svært vanskelig. Med tap er sjansene i praksis borte.

Det finnes også en ørliten mulighet for at United havner på fjerdeplass uten å nå mesterligaen. Det skjer hvis Spurs havner utenfor topp fire og vinner mesterligaen, mens Chelsea eller Arsenal vinner Europaligaen. Vinnerne av de to turneringene går nemlig direkte til mesterligaen, om det så er på bekostning av laget på fjerdeplass.

Altså bør United virkelig slå Chelsea. Hvis ikke kan problemene tårne seg opp.

Pengegaloppen

Mesterligaen er nemlig en pengegalopp. Enorme inntekter fra sponsorer og TV-avtaler strømmer inn til UEFA, som fordeler gevinsten på deltakerne. Summene er så store at selv de rikeste lagene er desperate etter å bli med.

SUKSESS: Jürgen Klopp og Liverpool gjør suksess i mesterligaen. Foto: Paul Harding / AP

Jürgen Klopp har sagt at Liverpool må kvalifisere seg hvert år, fordi de er avhengige av inntektene for å forbedre laget.

– Det er en turnering som kaster penger etter deg, sa Liverpool-sjefen.

Denne sesongen har attpåtil summene økt. Hver klubb får 145 millioner kroner kun for å være med i gruppespillet, og 26 millioner per seier. Man får 93 millioner for å nå åttedelsfinalen, og deretter minst 100 millioner for hver runde man når.

Klubbene som har høy rangering hos UEFA, tjener ekstra mye. Den respekterte finansbloggen Swiss Ramble kalkulerer at United tjente 900 millioner kroner i år – kun for å nå kvartfinalen.

Vinneren av turneringen får opp mot én milliard kroner totalt.

Sure sponsorer

Dette er enorme summer. Da United vant Europaligaen i 2017, fikk de mindre enn halvparten av dette. Forskjellen utgjør fort verdien av en klassespiller i sommer.

Men det er ikke bare kjøpene som påvirkes.

PENGEGALOPP: Sure sponsorer og tapte penger blir konsekvensen om man ikke kvalifiserer seg til mesterligaen. Foto: Oli Scarff / AFP

Sponsoravtaler vil rammes om United havner utenfor turneringen. Få i verden er like flinke til å melke sin egen merkevare som United – de rødes «offisielle partnere» inkluderer alt fra nudler til madrasser og rom – men disse vil se sine logoer i det gjeveste selskap.

Trøyesponsoren Adidas har for eksempel en klausul som gjør at United får 30 prosent mindre det året de ikke når mesterligaen, noe som i praksis er 245 millioner kroner.

Skulle United jakte nye sponsorer, vil verdien på en avtale synke om man ikke spiller blant de beste.

Det var sponsorene. Så har man spillerne som kan forsvinne.

Høye krav

Det hersker så mye usikkerhet rundt stjernene i United at spørsmålet om mesterligaen kan avgjøre deres fremtid. De største profilene ønsker alltid å spille i den beste turneringen.

I dette tilfellet handler det om David de Gea, Paul Pogba og Romelu Lukaku.

MINDRE LØNN: Paul Pogba kan tape 750.000 kroner i uka om United ikke får delta i mesterligaen. Foto: Carl Recine / Reuters

Den britiske avisen The Guardian skriver at trioen kan forlate Old Trafford om United ikke sikrer fjerdeplassen. En annen avis, The Mirror, skriver at De Gea og Pogba skal kreve lønnsøkninger som kompensasjon om United går glipp av turneringen.

Disse rapportene kan være knyttet opp mot kontrakten til Alexis Sánchez, den skadeskutte floppen som tjener mest i stallen, og som gjør at andre kan stille høyere krav.

Men de handler også om strukturen på Uniteds kontrakter. Spillerne går automatisk ned med opp til 25 % i lønn om laget havner utenfor mesterligaen. For Pogba betyr dette 750 000 kroner mindre per uke.

Det ironiske er at Pogba, De Gea og Lukaku har vært blant spillerne som har prestert dårligst i perioden hvor United har havnet bakpå i kampen om fjerdeplassen. Hadde de levert som de skulle, hadde kanskje ikke United vært i denne situasjonen.

Uansett vil det ikke se bra ut om de forsvinner. For hvem vil dra til en klubb hvor stjernene ikke blir værende?

Svekket prestisje

Dette er et annet problem for Solskjær. United trenger mesterligaen for å trekke til seg de beste spillerne.

Det har hendt før at stjerner har valgt klubb basert på hvem som er i turneringen. United er en så prestisjetung klubb, og betaler så godt, at de muligens kan hente gode spillere uansett.

SPILLERKJØP: Uten mesterliga blir det vanskelig for Solskjær å lokke til seg de beste spillerne. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Men alternativene vil bli færre, og prisene høyere.

Og det er ikke nødvendigvis noe United har råd til om de ikke er med i pengegaloppen.

Det siste toget

Til slutt har man smellen en plass utenfor topp fire vil være for Solskjær.

Da han tok over laget som midlertidig trener i desember, virket fjerdeplassen vanskelig. United lå elleve poeng bak. Men seier etter seier dro United inn i kampen. På ett tidspunkt var de favoritter til å klare det.

Derfor vil det nå være en skuffelse om de ikke klarer oppdraget. Med fire tap på seks kamper burde toget egentlig ha gått, men overraskende poengtap hos rivalene gjør at United fortsatt har en sjanse.

Noe som fører oss til kveldens kamp. Seier vil gi United et løft etter de nylige tapene, samt fornyet håp om fjerdeplassen.

Tap vil være katastrofe. Det var ille nok at Solskjær snublet til et syvende tap på ni kamper hjemme mot byrivalen Manchester City (2–0) onsdag. At håpet om mesterligaen skal ryke fire dager senere, på Old Trafford, vil være enda verre.

Det vil bety at sesongen i praksis er over. Og at en blytung sommer snart er i gang.