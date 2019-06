Derfor blir storlagene bekymret av årets mesterligafinale

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På overflaten virker det bemerkelsesverdig at fire engelske lag har nådd finalene i de to europeiske turneringene samme år. Chelsea slo Arsenal 4–1 i Europaligaen på onsdag. I kveld spiller Liverpool mot Tottenham i mesterligaen.

Aldri før har fire lag fra England nådd de to finalene samtidig.

Men det rare er egentlig at det ikke har skjedd før nå.

Liverpools møte med Tottenham i Madrid virker overraskende fordi vinnerne av turneringen de siste fem årene har vært Real Madrid eller Barcelona, de to spanske gigantene. Engelske lag har vunnet kun to ganger siden Ole Gunnar Solskjær avgjorde for Manchester United i 1999.

Men rivaler i Spania, Italia og Tyskland frykter nå at engelske lag skal begynne å dominere. Grunnen er at moderne toppfotball er en arena hvor de rikeste pleier å vinne.

Og ingen liga er rikere enn Premier League.

Huddersfield håver inn

Så ujevnt har det økonomiske landskapet blitt, at selv bunnlag i Premier League tjener mer enn stoltheter i andre land. Jo lenger engelske lag håver inn enorme summer i TV-penger, desto mer øker sjansene for at de lykkes i Europa.

Liverpool styrket for eksempel stallen sin ved å bruke 1,7 milliarder kroner på spillere i fjor sommer, noe som var basert på en svært lukrativ sesong i 2017/18.

Og mens Spurs ikke har kjøpt én spiller denne sesongen – noe som gjør deres plass i finalen ekstremt imponerende – er også de i ferd med å bygge en finansiell grunnmur som vil øke forutsetningene til å vinne titler.

Tottenham på trening på Wanda Metropolitano stadion i Madrid før mesterligafinalen. Foto: Armando Franca / AP

Hvorfor er Premier League rik? Fordi den er så populær. Økt popularitet gir verdifulle TV-rettigheter, og dermed penger som fordeles på klubbene. I 2017/18 tjente de 20 lagene i ligaen 53 milliarder kroner totalt. Ifølge The Guardian tjente lagene i Spanias to øverste divisjoner 42 milliarder kroner. De to øverste ligaene i Tyskland hadde omtrent samme tall.

Englands økonomiske overtak gjenspeiles i Deloittes årlige finansielle rapport. Den viser oversikten over de 20 klubbene i verden med høyest inntekt. I 2017/18 inkluderer den fire lag fra Italia, tre fra Spania, tre fra Tyskland, én fra Frankrike.

Og ni fra England.

Så ujevn er fordelingen at Huddersfield fikk mer TV-penger i år enn det Atlético Madrid fikk i fjor.

Så når Premier Leagues klart verste lag håver inn mer enn et av La Ligas beste lag, er det naturlig at skikkelser i spansk fotball begynner å svette.

Ingen rike onkler

Det er tross alt ikke mulig for rike onkler å kompensere for dette. UEFAs regler sier at klubber ikke kan bruke mer penger enn de tjener. Så for å få råd til stjerner, må man tjene mye.

Institusjoner som Real Madrid og Barcelona vil alltid stå sterkt uansett, men Spania har kun to slike storheter, pluss dyktige Atlético. England har seks som kan hevde seg i Europa om de bare planlegger lurt. Det inkluderer Spurs, som overpresterer enormt nå, men som har bygget et nytt stadion med plass til 62 000 tilskuere, som vil øke inntektene betraktelig.

Til sammenligning har toppligaene i Frankrike og Tyskland kun ett lag hver (henholdsvis Paris Saint-Germain og Bayern München) som tjener mer enn noen av de seks beste lagene i England.

Italia har ingen. Selv ikke Juventus, som har vunnet Serie A åtte år på rad.

Dette er ikke en ny utvikling, for TV-kontrakten som gjelder for Premier League har vært der siden 2016. Det rare er heller at lagene ikke har dominert i Europa før nå.

Faktisk vitner suksessen til de spanske lagene de siste årene om en enorm kollektiv underprestering fra Englands side.

Real Madrid har vunnet mesterligaen de tre siste sesongene, men i år har laget slitt. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

Valuta for penga

For selv om Barça og Real Madrid fortsatt har statusen til å lokke stjerner bort fra Premier League, har engelske lag hatt ressursene til å gjøre det langt bedre.

Først nå har imidlertid noen av dem begynt å høste fruktene av lur planlegging og dyktige trenere. Spurs har klart det uten å bruke stort med penger. City og Liverpool har utnyttet sine ressurser, og blitt to av Europas desidert beste lag.

Det samme potensialet ligger der også for United, som tjener mest i England.

Og mens Chelsea og Arsenal tjener mindre enn United, City og Liverpool for øyeblikket, håver de fortsatt inn langt mer enn de fleste topplag i andre ligaer.

Liverpool har en enorm fanskare. Her har fans av begge finalistene inntatt gatene i Madrid. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

Spansk fotball i Marokko

Sjefene i de andre landene har sett denne utviklingen lenge. Det er ikke rart de tar grep.

I Italia har eieren til Juventus, Andrea Agnelli, jobbet hardt for å få UEFA til å restrukturere mesterligaen slik at det spilles flere kamper mellom de store lagene. Også Bayern rapporteres å ønske dette.

En slik ordning, kalt en «europeisk superliga», vil gi større TV-inntekter til de beste klubbene fra de fem store ligaene, noe som vil tette gapet mellom storklubber som Juventus og City.

De aller mest drastiske tiltakene har imidlertid kommet fra presidenten i La Liga, Javier Tebas, som frykter at Spania skal miste sin prestisje og sine profiler.

Tebas har kritisert City for en pengebruk og rapportering av inntekter som han mener bryter UEFAs finansielle regler. (City etterforskes nå for å ha brutt disse reglene.)

Dette trofeet spiller lagene om å vinne i finalen. Foto: CURTO DE LA TORRE / AFP

Tebas vil også flytte spanske ligakamper til utlandet for å øke La Ligas internasjonale profil. Det samme ønsker Barças president Josep Maria Bartomeu. Den spanske supercupen ble i fjor spilt i Marokko, og også årets utgave skal spilles utenfor Spania.

Et av landene som skal være aktuelt, er Saudi-Arabia.

Premier League er rivalen

Detter er åpenbart ikke ideelt for fansen i Spania. I et intervju med The Guardian forrige måned ble Bartomeu spurt om han ikke tenkte på hva Barças hjemlige supportere ville mene om disse kampene i utlandet.

– Ikke glem at La Liga slåss mot Premier League. Det er vår store rival. Vi er nødt til å prøve ting som kan hjelpe oss med å konkurrere med dem, sa Bartomeu.

Det svaret oppsummerer tankegangen til de andre storlagene i Europa nå. Selv om Barça alltid vil ha muligheten til å slåss med topplagene i England, har de ikke lenger det finansielle overtaket de pleide å ha. Semifinalen mellom dem og Liverpool var en kamp mellom et lag som har bygget sin stall på en kaotisk måte, og et som har bygget sin strategisk og lurt.

For noen år siden hadde Barça vunnet likevel, fordi de var klart rikest.

Denne sesongens turnering indikerer at de tidene nå er forbi.