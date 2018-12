Deppa etter EM-nedturen, men landslagslegen skapte latterkrampe

– Jeg har ikke så mange ord. Jeg er mer tom, sier Veronica Kristiansen til NRK.

Landslaget har kommet seg til Paris, men nådde ikke målet om medalje da hjelpen så vidt uteble i mellomrunden. Skuffelsen var til å ta og føle på da de møtte pressen på spillerhotellet i den franske hovedstaden etter halvannen times togtur fra Nancy.

– Jeg prøvde å forberede meg mentalt på at dette kunne skje, men man blir skuffa uansett, for det handler om ett mål. Det er tøft, men sånn er det når vi legger skjebnen vår i andres hender, forteller Camilla Herrem.

– Åpningskampen er viktig. Det har vi i hvert fall lært nå, understreker «Vikki», og viser til det skjebnesvangre ettmålstapet mot Tyskland.

TUNG DAG: Sanna Solberg, Kari Brattset, Veronica Kristiansen, og Silje Solberg ankommer et kaldt Paris med tog fra Nancy. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Får psykologhjelp

For i stedet for å spille om sin 28. mesterskapsmedalje, venter nå Sverige i kamp om femteplassen fredag. Kristiansen føler seg ikke helt kampklar.

SNART KAMP: Veronica Kristiansen er langt nede etter EM-nedturen, men Thorir Hergeirsson klarte å lokke frem et smil. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Men man må bare klare det. Tenke fremover med tanke på OL-seeding og for laget, sier 28-åringen, som vil ta i bruk lagets psykolog Tom Henning Øvrebø for å omstille seg.

– Personlig er jeg veldig deppa. Jeg er ikke trist over prestasjonene mine, men jeg føler jeg kunne gjort så mye mer, forteller Kristiansen, med et ansiktsuttrykk som viser akkurat det.

Utkledd lege skapte latter

For å omstille seg etter en ny nedtur er ikke bare lett, innrømmer også kapteinen.

– Jeg håper vi skal klare det, men jeg vet jo ikke helt ennå, for å være ærlig. Det er et annet type scenario enn vi så for oss. Vi har gått på et par skuffelser nå, og hver gang er det litt tøffere å dra seg opp, men jeg stoler på at gjengen takler det så bra vi kan og håper og tror vi skal være klare, sier Stine Bredal Oftedal.

HUMOR: Landslagslege Nils Ivar Leraand tar bilder av Henny Reistad og Emilie Hegh Arntzen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hva gjør dere for å få tilbake humøret?

– I går kveld og i dag har det vært litt galgenhumor, og vi har forsøkt å tulle litt med ting. Også tror jeg de vanlige rutinene vil hjelpe.

LEGE: Slik ser egentlig Nils Ivar Leraand ut. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Landslagets lege, Nils Ivar Leraand, bidro til latter på det 20 minutter lange pressetreffet. Utkledd med parykk og løstenner utgjorde han seg for å være fotograf.

– Han gjør så mye rart. Helt sinnssykt. Det får opp stemningen i hvert fall, bekrefter Herrem leende.

Og landslagssjef Thorir Hergeirsson maner til ny kampglød.

– Det man husker best er siste kampen. Alt man har gjort til nå er halvt, hvis man ikke fullfører jobben, sier han.