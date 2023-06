Denver Nuggets vant NBA-finalen for første gang

Medier: Mbappé forlenger ikke med PSG

Kylian Mbappé har bestemt seg for ikke å utløse opsjonen som gir ett års kontraktsforlengelse med PSG etter neste sommer, melder flere medier.

Både franske L'Equipe og New York Times hevder mandag kveld å ha kilder på at den franske stjernen trolig er tapt for Paris Saint-Germain når kontrakten hans utløper om ett år.

Ingen av mediene oppgir åpne kilder for opplysningene, men New York Times skriver at Mbappés rådgivere skal ha meddelt PSG-toppene beslutningen i et brev som ankom klubbkontorene i Paris mandag ettermiddag. Avisen hevder å ha opplysningene fra en leder som er tett på forhandlingene mellom spissen og klubbledelsen.

Mbappes kontrakt utløper i juni neste år. (NTB)