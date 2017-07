«Nå blir det vanskelig å ta fra ham sammenlagseieren», skriver tyske sport1. Da er det litt under en time siden Dennis Olsen (21) fra Våler i Østfold har smadret konkurransen i nok et løp.

Han var suveren i kvalifiseringen og startet i beste startspor. Den plassen ga han ikke fra seg i løpet av de 35 rundene løpet varte. I mål var han fire og et halvt sekund foran andremann, Nick Yelloly.

I stua hjemme sto pappa og manager Roy Espen Olsen rett opp og ned i samtlige 35 runder.

– Det er ingenting som slår følelsen av å høre norske nasjonalsangen i utlandet, den følelsen kan ikke beskrives, sier Olsen senior til NRK.

Det må han ha vent seg til i år, for sønnen leder den tyske Porsche Carrera-ligaen klart, med 161 poeng foran Nick Yelloly på 130. Olsen kjører også Mobil 1 Supercup, der ligger han på en andreplass. Serien er omtrent halvkjørt - og det kan peke mot at Olsen får rykke opp enda et hakk til neste år.

– Han koser seg. Han er i flytsonen, og han føler han mestrer nivået, det gjør noe med selvtilliten å vinne løp og være på topp. Ikke bare en gang, men hele tiden.

Håper på Le Mans

Det er et annet bilde enn i fjor, da han endte på en tredjeplass etter sesongen. Vinnerne fra i fjor ble hentet opp til større ligaer, og det kan fort bli skjebnen for Olsen også.

– Han jobber for å nå Le Mans 1. Vi har hatt delmål hele veien. Akkurat nå har han en Porsche junior-kontrakt, men han jobber for å komme inn som fullverdig fører hos Porsche. Da får han lønn, så det er neste steg på stigen.

Som junior-fører får Olsen dekket 80 prosent av utgiftene til å delta, men en seniorfører har en helt annen tilværelse. Målet er en konseptbil, en hybridbil med forbrenningsmotor og batterier.

Som seniorfører får man reise verden over og prøvd forskjellige biler. Vi håper han får delta i 24-timersløpet Le Mans neste år. Da putter de ham gjerne i en gt3-klasse, og går det bra, går han opp i LMP1, selve toppklassen, sier Olsen senior.

Feirer med reker og hvitvin

Etter målgang har Dennis vært gjennom en pressekonferanse og en debrief med teamet. I kveld sitter han på flyet hjem, og allerede neste helg er det ny konkurranse, denne gangen på Red Bull Ring i Østerrike.

Men først:

– Hvordan feirer fam Olsen?

– Nå har vi stått og hoppet. Stått hver eneste av de 35 rundene. Vi har brukt så mye energi, at vi nesten må sette oss ned litt. I kveld reiser vi til Son og tar et glass hvitvin og reker.