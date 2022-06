Dennis Hauger vant sitt andre Formel 2-løp: – Ubeskrivelig

Rosenborg setter trolig ny tilskuerrekord

Over 10.600 har kjøpt billett til søndagens oppgjør i Toppserien mellom Rosenborg og Brann på Lerkendal, skriver Aftenposten.

For en uke siden satte Brann rekord med 10.582 tilskuere i oppgjøret mot Vålerenga på Brann Stadion. Den rekorden slås når de gjester Trondheim og Lerkendal søndag ettermiddag.

Det sier administrasjons- og arrangementsansvarlig i RBK, Malin Engen, til Aftenposten.

– Jeg fikk melding fra billettkoordinatoren vår klokka ti over halv ett i natt om at rekorden var sikret, sier hun.

Billettsalget nærmer seg i skrivende stund 11.000. Engen gleder seg over løftet norsk kvinnefotball har fått den siste uken.

– At det for andre helg på rad er en så stor og godt besøkt kamp i Toppserien er ikke viktig bare for RBK. Det er viktig for damefotballen generelt.

– Det skal godt gjøres å slå den rekorden nå, men det er aldri for sent å komme på kamp. Billettsalget så langt viser at vi har noe på Lerkendal å gjøre, og vi kan drømme videre som den skandinavisk rekorden og et fullsatt Lerkendal til slutt, fortsetter hun. (NTB)