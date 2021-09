Historiske Hauger sikret seg Formel 3-tittelen

Går videre med OL-sonderinger

Styret i Norges idrettsforbund har vedtatt at det skal undersøkes om det finnes vilje til å arrangere et tredje vinter-OL i Norge i framtiden.



Det opplyste idrettspresident Berit Kjøll da Idrettsforbundet arrangerte åpen time fredag. Idrettsstyret vedtok i 2019 at det skulle gjøres sonderinger internt i idretten og med myndighetene for å se på mulighetene.



Dette var en jobb som skulle startet i fjor, men koronapandemien ga andre utfordringer for idrettsforbundet.



– Det er veldig viktig at vi rammer dette arbeidet godt inn. Vi vil sette ned et utvalg som vi opprinnelig ville gjøre for et godt år siden, men som vi satte på vent fordi vi var midt i pandemien, sa Kjøll.