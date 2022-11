Forrige uke bekreftet Dennis Hauger at han ikke ville fortsette i det italienske Prema-laget.

Manager Harald Huysman kunne samtidig fortelle NRK at de har hatt mange tilbud, og at de har jobbet mye med å ta det riktige valget.

– Det har vært en litt turbulent sesong, men det er veldig spennende mot neste sesong, da jeg skal kjøre for MP Motorsport, sier Hauger under en pressekonferanse fredag.

– Etter sesongen som har vært, så er det noe vi har pushet for og gått for. Det er et lag som virker til å se bra ut, sier Hauger.

STORT SMIL: Dennis Hauger kunne presentere lagvalget sitt for neste sesong under en pressekonferanse fredag. Foto: Cicilie Sigrid Andersen/NRK

Hauger forteller videre at de skal gjøre tester med laget i tre dager etter sesongavslutningen i Abu Dhabi.

– En spennende 2023-sesong tror jeg det blir, og en viktig sesong hvor mesterskapet er målet, sier Hauger.

Hauger om MP: Sesongens åpenbaring

Det nederlandske laget har denne sesongen hatt en strålende sesong takket være Felipe Drugovich, som allerede har vunnet Formel 2-mesterskapet. Drugovich har i høst blitt klar som reservefører for Aston Martin.

Lagets andre nåværende fører er franske Clément Novalak. MP topper også konstruktørmesterskapet, med like mange poeng som ART Grand Prix.

BEST I ÅR: Felipe Drugovich har vært best i Formel 2 denne sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I pressemeldingen fra MP Motorsport, sier Hauger at MP har vært «sesongens åpenbaring».

MP har kjørt i Formel 2 siden starten i 2017 og i forløperen GP2 siden 2013. Årets sesong er første gang de har hatt en fører blant de åtte beste i sammendraget. Den nåværende Formel 1-føreren Nicholas Latifi kjørte for MP i 2015.

Vunnet to løp

Både i 2020 og 2021 var Prema-laget det beste laget i Formel 2, med seier i både konstruktørmesterskapet og seier til førerne Mick Schumacher (2020) og Oscar Piastri (2021).

Dennis Hauger startet i rekkene til Prema Racing i 2021, da i sitt andre år i Formel 3 vant Formel 3-mesterskapet for det italienske laget.

Nordmannen gikk opp til Formel 2 før årets sesong. Der har Hauger tidvis vist frem et høyt nivå, som ved seieren i sprintløpet i Monaco og seieren i hovedløpet i Aserbajdsjan.

VANT I MONACO: Hauger tok sin første Formel 2-seier da han vant sprintløpet i Monaco. Foto: Grand Prix Photo / NTB

Samtidig har også debutsesongen i Formel 2 bydd på en del utfordringer. Hauger hadde i sommer en rekke på seks løp uten poeng. Før sesongavslutningen i Abu Dhabi om to uker ligger han på en ellevteplass i Formel 2-mesterskapet.

Som lag ligger Prema nede på en fjerdeplass i konstruktørmesterskapet. Haugers lagkompis, indiske Jehan Daruvala, ligger på en femteplass i sammendraget.

– Det har kanskje vært en faktor at det har vært vanskelig å gå videre og finne noe som har funket for meg. De siste løpene har det vært forbedring, men det har dessverre kommet litt sent. Det er en av faktorene til at man ønsker å gå videre, utvikle seg selv videre og finne noe som funker for deg, sier Hauger på pressekonferansen om valget om å forlate Perma.

Hauger er en del av Red Bulls akademi, og på spørsmål om hvilken faktor de har hatt på lagvalget, svarer manager Huysman:

– Vi har stått ganske fritt med tanke på teamvalg. Red Bull kommer med sin avgjørelse på støtten etter Abu Dhabi. Vi vil komme i gang med MP, og Dennis skal teste for de etter det løpet.