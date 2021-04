Sky: Sterling utsatt for rasisme

Manchester Citys Raheem Sterling skal ha blitt utsatt for rasisme etter at Manchester City overraskende tapte 1-2 for Leeds lørdag. Det melder britiske Sky Sports.



Den siste tiden er flere spillere blitt utsatt for rasisme i sosiale medier, og flere har tatt til orde for at noe må gjøres for å få slutt på problemet.