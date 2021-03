Det er ikkje mykje dei tener på fotballen sin, spelarane som Noreg møter. Nesten alle er amatørar og tener til salt i grauten på heilt andre arenaer.

To brør Casciaro, der ein er politimenn og ein er skipsmeklar, er blant dei som kan møte Erling Braut Haaland og dei andre norske spelarane i kveld. Og ein spelar frå nivå sju i England.

Elektrikar, advokat, lærar – det er eit breitt yrkesspekter ute på Victoria stadium i kveld.

HER GÅR GRENSA: Kaptein Roy Chipolina er tolloffiser til dagleg. I kveld skal han hindre Erling Braut Haaland i å passere Foto: Jorge Guerrero / AFP

– Dei som har jobb og studerer er likevel veldig dedikerte. Det er tøft å gå litt sliten frå jobb og rett på trening for å gje alt, seier venstreback Jayce Olivero, som er teke ut i Gibraltar-troppen.

Gibraltars bestemann spelar på nivå to i England, for Blackburns reservelag.

– Vi er eit veldig konkurransedyktig lag og vi er vanskelege å bryte ned. Vi er veldig godt drilla, seier høgreback John Iain Stephen Sergeant.

Han påpeikar at dei vann nasjonsliga-gruppa si, og han meiner dei er eit vanskeleg lag å spele mot.

– Éin ting er sikkert: Vi skal gjere vårt beste og dei må spele bra for å slå oss, seier Sergeant.

Dei er mest kjende for mange store tap i kvalifiseringskampane, og står utan poeng i EM- og VM-kvalik.

SKAL STOPPE NOREG: Jayce Olivero er teke ut i Gibraltar-troppen. Foto: Anselmo Albert Torres

Likevel har dei faktisk tapt berre to av sine seks siste kampar.

Bortesigeren over Armenia størst

Kaptein og midtstoppar Roy Chipolina er 38 år og har spela 46 av Gibraltars 52 offisielle landskampar. Han har heller ikkje prøvd seg utanfor Gibraltar som fleire av hans lagkameratar har. Han har spela for klubblaget Lincoln Red Imps heile karrieren. I kveld blir hans hovudoppgåve å stoppe Erling Braut Haaland.

Han vurderer 1-0-sigeren borte mot Armenia i nasjonsligaen i 2018 som det største han har vore med på. Det var Gibraltars første siger i ein konkurransekamp nokosinne.

Men det vanskelegaste var då han måtte sitje heime med ein liten kneskade under bortekampen mot Liechtenstein då Gibraltar var på veg mot gruppesiger og opprykk i nasjonsligaen i fjor.

– Det var det tøffaste eg har vore borti innan fotball, sa han i eit YouTube-intervju. – Å sjå på dei kampane utan å få vere med. Eg var nervevrak etterpå. Men gutane gjorde ein kjempejobb, sa midtstopparen etter 1-0-sigeren.

Største triumf: Opprykk i nasjonsligaen

I fjor kunne laget notere seg for sin største triumf nokosinne. To sigrar og to uavgjort mot Liechtenstein og San Marino gav gruppesiger i nasjonsligaen og opprykk til Divisjon C.

JUBEL: Miniputten Gibraltar har også kunna juble. I fjor rykka dei opp til Divisjon C i nasjonsligaen Foto: Jon Nazca / Reuters

Chipolina var også mannen som scora Gibraltars første offisielle mål i 1-4-tapet for Færøyane i 2014.

– Når eg ser tilbake på det, veit eg at det var historisk. Men eg hugsar det ikkje med glede, for vi tapte stort, seier kapteinen.

Men det er ikkje han som har flest landskampar. Det har midtbanemannen Kyle Walker, med 50. Han har proffbakgrunn frå Israel, og har også vore innom Portsmouth og Notts County i England.

Eldstemann er kontoristen Lee Casciaro. Han er 39 år og har spela 37 landskampar. Han er tidenes toppscorar for landslaget med 3 mål.

Det første av dei var også det første målet Gibraltar scora i ei kvalifisering. Det skjedde i Glasgow i Skottland i mars 2015. Amatørane heldt skottane til 1-1 ved pause, men tapte til slutt 1-6.

Berre tre i 40-mannstroppen spelar til dagleg utanfor lokale klubbar i Gibraltar. Keeper Dayle Coleing spelar for Glentoran i Nord-Irland, forsvarsspelar Louie Annesley er i Blackburn, og spissen Reeche Styche spelar for Buxton på nivå 7 i det engelske ligasystemet.

Medlemssøknad blei storpolitikk

Gibraltar er ung som fotballnasjon. Først i 2013 blei klippen ved inngangen til Middelhavet medlem i UEFA, tre år seinare i FIFA. 52 offisielle landskampar har dei spela.

HEIMEBANE: Her ved foten av den velkjende klippen ved inngangen til Middelhavet ligg Victoria Stadium. Men i førstinga måtte dei til Portugal for å spele heimekampane Foto: Peter Cziborra / Reuters

Men det var mykje bråk før dei kom så langt. I 2007 var den første søknaden deira til behandling i UEFA. Spania sa tvert nei. Dei ville ikkje at den britiske kolonien Gibraltar – som dei har vore i konflikt med britane om meir eller mindre sidan 1713 – skulle bli fullverdig medlem.

Dei gjekk så langt som til å true med å trekkje seg frå alle europeiske turneringar for både klubb og landslag om UEFA sa ja. Og UEFA våga ikkje anna enn å avslå.

Men seks år seinare hadde spanjolane roa seg, og Gibraltar fekk sitt ja.

Det har stort sett gått dårleg i landskampane. 28 kvalifiseringskampar til EM og VM har gitt 28 tap. Målskilnaden er 8–134. Det er nesten fem baklengs per kamp.

Tar vi med andre turneringar og privatlandskampar er målskilnaden 20–178.

Suksesstrenar frå Uruguay

SUKSESSTRENAR: Julio Cesar Ribas har fått skikk på amatørane frå klippen ved Middelhavet, og leia dei til opprykk i nasjonsligaen i fjor Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

Mykje av framgangen har skjedd etter at Julio César Ribas (64) blei landslagssjef i 2018. Han er frå Uruguay, har trenarbakgrunn frå mellom anna storklubben Penarol, og spela i si tid 15 landskampar. Han har leia Gibraltar i 22 kampar.

– Vi har fått betre og betre system sidan Julio tok over, og vi lærer heile tida og veks som eit lag, seier kaptein Roy Chipolina.

Han har teke ut heile 40 spelarar i troppen til kampane mot Noreg, Montenegro og Nederland. 15 av dei har ingen landskampar frå før.

Victoria Stadium, der Gibraltar møter Noreg i kveld, er også bana der alle kampane i den gibraltiske ligaen blir spela. Bana blei godkjend av UEFA i 2018. Fram til 2017 spela Gibraltar heimekampane sine på Estádio Algarve i Portugal.

Gibraltar har dessutan den tvilsame ære å vere laget som har sleppt inn det raskaste målet nokosinne i ei VM-kvalifisering. Belgias Christian Benteke scora etter berre 8,1 sekund i VM-kvalifiseringa i 2016. Belgia vann kampen 6–0.