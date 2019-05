Denne tittelkampen bør bekymre rivalene

På dette tidspunktet skulle man tro at Liverpool var nervøse, bekymrede, desperate.

De er i ferd med å levere en av tidenes beste ligasesonger i England. Vinner de sine to siste ligakamper, får de 97 poeng. Det burde være nok til å ta tittelen de har ventet på i 29 år.

Men Manchester City har ett poeng mer. Det betyr at Liverpool er på vei mot en av tidenes bitreste andreplasser.

Dette til tross virker ikke trener Jürgen Klopp bekymret. Grunnen er at Liverpool har skapt et lag som kan slåss om tittelen i lang tid fremover.

– Dette er kun det første steget, sier Klopp.

I stedet for å være slutten for Liverpool, kan denne tittelkampen faktisk bli et startskudd.

Suárez-problemet

Situasjonen er helt ulik den i 2014, da Liverpool sist jaget tittelen. Også da var rivalen City, som vant med to poengs margin.

Men den gangen var Liverpools forutsetninger for å bygge videre på sesongen elendige.

Forsvaret var så råttent at det slapp inn 50 ligamål. Trener Brendan Rodgers kompenserte med et sylskarpt angrep drevet av Luis Suárez, som hadde ønsket seg bort, og en midtbane styrt av Steven Gerrard, som var 33 år.

BARE NESTEN: Her trøster Steven Gerrard en fortvilet Luis Suárez etter 3-3-kampen mot Crystal Palace 5. mai 2014. Foto: ADRIAN DENNIS / Afp

Ett år senere var Suárez i Barcelona, Gerrard var ett år eldre, og Liverpool var på sjetteplass med en målforskjell på pluss fire.

Den plasseringen virker meget usannsynlig for 2020.

Helter som blir

For nå har forsvaret sluppet inn 20 mål på 36 kamper. Angrepet har scoret 84, kun seks færre enn City. Og ikke minst: Lagbyggingen har vært timet til perfeksjon.

Alle stjernene er i ideell alder, med rom for å vokse sammen.

Blant dem finner vi Alisson (26), Virgil van Dijk (27), Andrew Robertson (25), Fabinho (25), Naby Keïta (24), Roberto Firmino (27), Sadio Mané (27) og Mohamed Salah (26).

De eneste som er over 30, er James Milner (33) og Adam Lallana (30), men ingen av dem er nøkkelspillere.

Liverpool har ikke bare kjøpt spillere i gunstig alder. De har også sørget for at de blir værende. Der hvor Anfields yndlinger pleide å dra til Spania – Suárez, Xabi Alonso, Philippe Coutinho – har dagens helter bundet seg opp til klubben for flere år.

I fjor forlenget Firmino, Mané og Salah sine kontrakter til 2023.

SUPERTRIO: Sadio Mané (f.v.), Mohamed Salah og Roberto Firmino er blitt en svært fryktet angrepsrekke for Liverpool. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Blant stjernene nevnt ovenfor er det kun Robertson (2021) som har en avtale som løper ut om mindre enn fire år.

Stol på at den blir fornyet snart.

Så høyt henger tittelen

Denne planleggingen bør bekymre rivalene når man ser på nivået Liverpool allerede ligger på. Om man justerer for årene hvor seiere var verdt to poeng, er dette de rødes beste ligasesong noensinne med hensyn til poeng.

De har tatt 2,53 poeng per kamp. De har flere seire i én sesong enn de noen gang har hatt i en ligasesong med 38 kamper.

Og likevel vil de røde neppe ta tittelen.

Årsaken til det er at City har lagt lista på et nytt nivå. De tok 100 poeng i fjor, og ligger an til 98 i år.

Vinner City og Liverpool sine resterende kamper, vil de i løpet av to år ha stått for de tre høyeste poengsummene siden Premier League startet i 1992.

Liverpool ser heller ikke ut til å bli noe dårligere med det første.

Det samme gjelder Manchester City.

Bygget for å vare

For i likhet med Klopp har Pep Guardiola bygget sitt lag på eksemplarisk vis, med hjelp fra de spanske direktørene Ferran Soriano og Txiki Begiristain.

Alderen på stjernene er ikke like gunstig som hos Liverpool. City trenger fortsatt Sergio Agüero (30), David Silva (33) og Fernandinho (33).

RINGREV: Fernandinho er blant Manchester Citys eldste og mest erfarne spillere. Foto: CARL RECINE / Reuters

Men City har råd til å erstatte dem. Samtidig har de Ederson (25), Aymeric Laporte (24), John Stones (24), Kyle Walker (28), Leroy Sané (23), Raheem Sterling (24), Bernardo Silva (24), Kevin De Bruyne (27) og Gabriel Jesus (22).

City har også pengene som skal til for å få stjernene til å bli. Viktigst av alt er imidlertid at Guardiola planlegger en fjerde sesong. På Anfield blir Klopp værende.

Det betyr at de to klubbene har trenerne, spillerne, pengene og stabiliteten som kreves for å opprettholde et skyhøyt nivå.

Hvordan i alle dager skal rivalene hamle opp med dette?

Ikke kjøp gamle spillere

Det er ingen åpenbare svar. Planleggingen til City og Liverpool kan virke enkel – ansett en god trener, kjøp unge spillere, gi dem tid – men ingen av rivalene kan for øyeblikket beskrives som realistiske utfordrere.

Det er en grunn til at det skiller 21 poeng mellom de to tetlagene og resten.

Tottenham leverer allerede over all forventning, men har neppe finansene til å tette gapet. Chelsea og Arsenal har nye trenere som allerede er under press. Spesielt Chelsea har mange spillere som går mot slutten, og kan miste Eden Hazard i sommer.

En oppbygging vil ta flere år for begge, slik som det gjorde for Klopp.

PÅ UTKIKK? Eden Hazard har lenge vært koblet bort fra Stamford Bridge, og belgieren har blant annet vært åpen om sin drøm om å spille for Real Madrid. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Manchester United har pengene, men har gjort det stikk motsatte av City og Liverpool. De har byttet trenere og hentet spillere som er i slutten av 20-årene. Flere av spillerne er på vei ut, noen på grunn av mislykkede kontraktsforhandlinger.

Selv om Ole Gunnar Solskjær treffer blink med kjøpene i sommer, vil det ta tid før United er tilbake.

Første sjanse

Om ikke annet er United i ferd med å ansette en direktør som kan bestemme den sportslige strategien. Det bør hjelpe, om de velger riktig mann. Men rollen er kun en del av en struktur som City og Liverpool har hatt på plass i mange år.

At United fortsatt leter etter en kandidat her, sier litt om hvor langt de ligger etter.

Disse faktorene bør gi City og Liverpool strålende forutsetninger for å gjenta tittelkampen i årene som kommer.

– Om vi ikke vinner noe i år, kommer vi bare til å fortsette å jobbe, sier Van Dijk.

Det bør oppmuntre en by og en fanbase som biter negler før helgens kamper. Dette er Klopps første sjanse til å ta ligatittelen med Liverpool.

Det blir neppe hans siste.