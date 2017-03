Denne tendensen må Klopp korrigere om Liverpool skal kjempe om tittelen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det har vært vanskelig å kritisere Liverpools prestasjoner mot storlagene denne sesongen. De røde har vist en merkelig tendens til å storspille mot de beste, og tape mot de små.

Den fartsfylte poengdelingen mot Manchester City søndag, som kunne gått begge veier, var nok en sterk prestasjon, og betyr at Jürgen Klopps mannskap har spilt alle sine 10 ligakamper mot topp seks-rivalene denne sesongen uten å tape. De har vunnet halvparten.

STRAFFESCORING: James Milner sendte Liverpool i ledelsen fra straffemerket. Foto: Dave Thompson / AP

Det er en imponerende statistikk som gjør problemene mot smålagene enda rarere.

Men dette er ikke den eneste trenden Klopp må korrigere. Liverpool har nemlig utviklet en tendens til å gi bort ledelser når de møter disse storlagene borte.

Spesielt den siste halvtimen pleier ting å gå skeis.

Sliter mot slutten

Ser man på Liverpools kamper borte mot topp seks-lagene denne sesongen, finner man et mønster. Det er som om de mister intensitet i siste halvdel av andre omgang.

I åpningskampen mot Arsenal ledet de for eksempel 4–1 etter 63 minutter, men slapp så inn to billige mål og måtte slåss for å dra i land seieren mot slutten.

Senere mot Tottenham ledet de 1–0 til pause, før Danny Rose utlignet etter 72 minutter. Mot Chelsea vant de 2–1, men Diego Costas redusering kom etter 61 minutter. Mot Manchester United ledet de 1–0, før Zlatan Ibrahimović scoret seks minutter før slutt.

Og mot City søndag utlignet Sergio Agüero etter 69 minutter.

Dette betyr at seks av de syv målene Liverpool har sluppet inn borte mot storlagene har kommet i løpet av de siste 30 minuttene.

Kostbare poeng

Det er heller ikke bare i storkampene at dette har skjedd. Siden Klopp tok jobben i oktober 2015, har Liverpool gått på flere bemerkelsesverdige kollapser.

Den mest dramatiske er kanskje finalen i Europaligaen mot Sevilla i fjor, hvor de burde ledet mer enn 1–0 til pause, og deretter mistet grepet totalt og tapte 3–1. Samme sesong ledet de 2–0 borte mot Southampton. De slapp så inn tre mål de siste 26 minuttene.

Denne sesongen ledet de 3–1 borte mot Bournemouth, for så å slippe inn tre mål det siste kvarteret.

Totalt hadde de hatt 11 poeng mer denne sesongen om de hadde beskyttet alle ledelsene de har hatt på bortebane. Slikt kan potensielt utgjøre forskjellen mellom tittelen og femteplass.

SCORET: Sergio Agüero utlignet for City 20 minutter før slutt. Foto: Andrew Yates / Reuters

Varierende intensitet

Finnes det en åpenbar årsak til dette? Vel, ikke helt.

Én faktor kan muligens være utholdenhet. Liverpool har løpt mest i Premier League denne sesongen, og åpner ofte kamper med intensivt press og høy intensitet. Dette fører gjerne til tidlige ledelser, men slitne bein mot slutten.

Oppgjøret mot City var et godt eksempel. Liverpool var lenge strålende og kunne fint ha ledet 2–0, men sank så sammen i en periode hvor City dominerte og utlignet.

– Vi hadde dem. Men vi kunne ikke avgjøre kampen, sa Klopp.

Spørsmålstegn kan muligens settes ved Liverpools defensive struktur når de ligger dypt. De står ikke imot press like godt som for eksempel Chelsea. Samtidig er det sant at Liverpool har beskyttet ledelser på effektivt vis hjemme mot lag som City, Tottenham og Arsenal denne sesongen.

Hva enn som er tilfellet, vil Klopp lete etter en løsning. Det er sant at problemene mot smålagene er viktigere å fikse, og man kan fint vinne tittelen med poengdelinger borte mot topplagene.

Men det ideelle er selvsagt å få full betaling når man leder slike nøkkelkamper. Dette blir en av utfordringene når Liverpool tar fatt på en ny tittelkamp neste sesong.