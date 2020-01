Denne skaden er det verste som kunne skje Solskjær

Hva hadde ikke Ole Gunnar Solskjær gitt for å ha Erling Braut Haaland nå?

Tre uker etter at stortalentet vraket Manchester United for Borussia Dortmund, sliter Solskjær med en spisskrise.

Toppscoreren Marcus Rashford har fått en ryggskade som sannsynligvis vil sette ham ut av spill frem til april.

Så bra har Rashford spilt denne sesongen at Solskjær har sammenlignet ham med legendariske Cristiano Ronaldo. Han er i praksis umulig å erstatte.

Likevel må Solskjær nå prøve å gjøre akkurat det.

Og timingen kunne knapt vært verre.

Flere mål enn Cristiano

Utenom Paul Pogba, som er skadet uansett, kunne ikke Solskjær mistet en mer verdifull spiller enn Rashford.

Det 22-årige akademiproduktet har banket inn 14 mål på 22 ligakamper denne sesongen, enten som spiss eller venstrekant. Det gir ham seks mål mer enn noen annen spiller i United.

Kun Jamie Vardy og Sergio Agüero har scoret flere mål i Premier League denne sesongen.

Totalt har Rashford enten scoret eller lagt opp til halvparten av alle Uniteds ligamål.

Aldri har han vært i bedre form. I desember dro Solskjær en parallell til Ronaldo, som kom til United som 18-åring i 2003 og ble en av de største målmaskinene engelsk fotball har sett.

– Det er veldig lett å sammenligne dem, ja, sa Solskjær.

SATTE SPOR: Mange mener Marcus Rashford på sitt beste minner litt om det en ung Cristiano Ronaldo presterte i Manchester United-trøya. Foto: Jon Super / AP

Dette kunne virke som en sprø sammenligning, da Ronaldo er en av tidenes største målscorere. Men Solskjær hadde rett i at de begge er eksplosive og direkte angripere. Begge skyter harde frispark som dupper.

Samme dag som Solskjærs uttalelser kom det frem at Rashford hadde scoret flere mål på sine første 127 ligakamper for United enn det Ronaldo gjorde.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det skal sies at Ronaldo kun spilte som ving i United, mens Rashford også har spilt spiss. Poenget var uansett at Rashford har imponert.

Så hvorfor har Solskjær risikert helsen til en så viktig spiller?

Sjansespillet

Det er tross alt Solskjærs risikable avgjørelse som har ført til Rashfords skade.

Rashford startet på benken i FA-cupen mot Wolverhampton onsdag. Om han ikke var spilleklar, var det blant annet fordi han hadde slitt med skader.

Avisen The Times skriver at Rashford fikk et brudd i ankelen da han spilte mot Liverpool i februar i fjor, og at han har er løst bein der som kun kan fjernes med en operasjon.

Men det er ryggen som har vært Rashfords store plage. Han har hatt problemer med den siden han var liten, og bruker en maskin som skal hjelpe mot beinbrudd. Smerten i ryggen skal ha blitt verre de siste ukene.

Før kampen mot Wolves, skriver avisen The Independent, skal han ha opplevd smerter kun ved å sette seg ned.

Derfor var det logisk å benke Rashford fra start. Likevel kastet Solskjær ham innpå etter 64 minutter på stillingen 0–0. Rashford fikk så en trøkk av den irske forsvareren Matt Doherty og ble liggende på gresset.

Han haltet ut et kvarter etter at han hadde kommet innpå.

TOK SJANSEN: Solskjær lot Rashford kom inn i oppgjøret mot Wolverhampton. Det var kanskje ikke så lurt. Foto: Rui Vieira / AP

Solskjær innrømmet senere at han hadde tatt en sjanse ved å sette inn Rashford – og at det ikke hadde lønnet seg. United vant kampen 1–0.

Men prisen Solskjær betalte for seieren, kan bli høy.

Sekkeløpet

Hva prisen kommer på til slutt, vil bli klart de neste to-tre månedene.

United er involvert i et kappløp om en plass blant de fire beste i Premier League. Disse plassene gir billett til mesterligaen, turneringen som er så viktig for alle lag, både sportslig og økonomisk.

Uniteds mål for sesongen er å klare topp fire. Akkurat nå ligger de fem poeng bak.

PRESSET: Ole Gunnar Solskjær kjemper en knallhard kamp for å ende blant de fire beste i den engelske toppserien. Foto: Paul Ellis / AFP

Men de siste ukene har kappløpet virket mer som et klumsete sekkeløp. Leicester (3. plass) har vunnet to av sine siste syv ligakamper, mens Chelsea (4. plass) har vunnet fire av de siste 11.

Arsenal (10. plass) ligger langt bak, mens Tottenham (8. plass) har mister rytmen under José Mourinho og må klare seg uten toppscoreren Harry Kane, som er skadet frem til april.

Med brukbar form de neste ukene kan United ta igjen Chelsea eller Leicester. De neste åtte ligakampene skal de møte Chelsea, samt Spurs og Wolves.

Uniteds sesong kan stå og falle på disse åtte kampene.

Men hvordan skal de vinne dem uten Rashford?

Harmløst angrep

Selv da Rashford var i form, trengte United en ny spiss. De solgte Romelu Lukaku til Inter i fjor sommer, uten å få tak i en erstatter.

Nå som Rashford er ute, er situasjonen enda mer kritisk.

Presset vil øke på alenespissen Anthony Martial, som var ving forrige sesong. Franskmannen har bidratt med åtte ligamål denne sesongen. Det er ikke mye til å være spiss i United.

Men det er langt mer enn hva resten av de offensive profilene har fått til.

SCORER IKKE: Daniel James, som startet sesongen godt, har nå spilt 18 kamper uten å score. Foto: Oli Scarff / AFP

På høyrevingen har unge Daniel James gått 18 ligakamper uten å score.

Den offensive midtbanespilleren Jesse Lingard gikk hele 2019 uten å være involvert i et eneste ligamål.

I samme rolle spiller Andreas Pereira, som har ett mål på 20 ligakamper. Det kom mot Brighton i desember via et ufarlig skudd som kun gikk inn fordi det først traff en motspiller.

Vurderer å låne

Én god nyhet for Solskjær er at den 31-årige playmakeren Juan Mata har glimtet til i de siste to kampene han har startet. Han la opp til to mål mot Norwich for ni dager siden, og chippet inn vinnermålet mot Wolves onsdag.

Solskjær kan også gi mer spilletid til Mason Greenwood, den 18-årige spissen som han mener er klubbens beste avslutter. Greenwood har fire ligamål til tross for å ha blitt brukt nesten utelukkende som innbytter.

Samtidig kan ikke Greenwood erstatte Rashford. Solskjær vurderer nå å enten kjøpe en ny spiss i januar, eller å låne en ut sesongen.

Slike korttidsavtaler er vanskelige å få til, da den nye spilleren skal tilpasse seg laget på kort tid, men det kan argumenteres at Solskjær ikke har annet valg enn å prøve.

Uansett finnes det ingen målscorer på markedet i januar som er like god som Rashford.

Solskjærs kamp om topp fire har plutselig blitt enda tøffere.