– United enig med Erik ten Hag

Britiske The Athletic skriver tirsdag kveld at Manchester United har kommet til muntlig enighet med Erik ten Hag om at han skal overta som klubbens nye manager.

Det skjer i kjølvannet av at en rekke britiske medier forrige uke meldte at den nåværende Ajax-manageren var innstilt som Uniteds førstevalg.

The Athletic skriver at Erik ten Hag vil undertegne en fireårskontrakt med Old Trafford-klubben så fort United kommer til enighet med Ajax.

Både Manchester United og ten Hags representanter skal ha takket nei til å kommentere opplysningene overfor The Athletic.

Også Fabrizio Romano, verdens mest anerkjente overgangsjournalist, melder at han har informasjon som er i tråd med The Athletic.