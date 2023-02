Denne situasjonen overrasket ekspertene – så ble Haaland byttet ut

Haaland kolliderte med Villa-keeper Emiliano Martínez i det 13. minutt. I etterkant tok nordmannen seg til låret, og etter halvspilt første omgang ble TV-seere vitne til at 22-åringen fikk behandling på sidelinjen.

Likevel er det flere som stusser over at Haaland ikke tok straffen på tampen av første omgang.

– Det er ingen sjanse for at jeg lar Mahrez ta fra meg straffen. Han pleide å være straffetakeren, men hvis jeg er nysigneringen og stjernemannen, er jeg overrasket over det. Jeg trodde han skulle ta ballen, sa den tidligere irske landslagsspissen Clinton Morrison, med 88 kamper i Premier League, på BBC Radio.

Og legger til:

– Med mindre det har vært en samtale, er det Haaland som er straffetaker.

BEHANDLING: Under et stopp i spillet fikk Erling Braut Haaland behandling av lagets lege på sidelinjen. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

En annen som reagerer på situasjonen er Viaplay-ekspert og tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft:

– Det er godt mulig at det var på grunn av det, men når stillingen er 2–0 så skal spissen ta straffen. Ferdig snakka.

– Om det er Pep som har bestemt, da mener jeg det er feil av Pep. For hva skal Mahrez med den scoringen? Det er spissen som skal scoringene, sa Fjørtoft i Viaplays pausestudio.

TV-bildene viste at Rodri, City-kaptein Ilkay Gündogan, Mahrez og Haaland hadde en «diskusjon» før straffen skulle tas.

Det bekreftet målscorer Rodri til Skysports etter kampslutt:

– Vi snakket om hvem som skulle ta straffen. Kapteinen bestemmer, og jeg godtok valget. Jeg ønsket å ta straffen da jeg følte meg i form.

Lekte seg med Villa

Det meste handlet om Haalands Manchester City i oppgjøret mot Aston Villa på Etihad Stadium søndag kveld.

Det var et revansjesugent City som kom ut fra start, etter tapet mot Tottenham forrige helg. De lyseblå lekte seg med Aston Villa i første omgang, og kom til sjanse etter sjanse.

Og det måtte kun fire minutter til før det sto 1–0 til hjemmelaget, da Rodri stanget City i ledelsen på corner fra Riyad Mahrez.

– Vi vet at hvis vi scorer et eller to mål tidlig i kampene på Etihad, da er vi i form. Vi er veldig fornøyd med kampen. Vi gikk for det i dag, sa Rodri i pressesonen etter kampslutt.

Etter flere sjanser og et annullert mål serverte Haaland Ilkay Gündogan en strøken målgivende. Tyskeren fant trygt nettmaskene.

– Det er veldig bra plukket av Haaland, som bare leverer elegant til Gündogan. Det er fotball i høyklasse, var dommen fra Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås.

FEIRER: Manchester City-spiller Ilkay Gündogan feiret etter å satt inn 2–0 etter målgivende fra Erling Braut Haaland. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

I pausen gjorde Guardiola to bytter. Ruben Dias og Haaland ble byttet ut. Inn kom Manuel Akanji og Julian Alvarez.

City fortsatte å trille ballen på herlig vis i andre omgang, men etter en time skulle endelig gjestene få noe å juble for.

Ollie Watkins smelte ballen ned i det lengste hjørnet etter pasning fra tidligere City-spiller Douglas Luiz.

Reduseringen så ut til å påvirke City-spillerne. Gjestene fikk flere muligheter til å redusere, etter dårlig forsvarsspill av Guardiolas menn, men det ble med det ene baklengsmålet for Haaland og co.