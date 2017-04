Denne mannen er hjernen bak Sarpsborg-suksessen: – Han er syk i hodet

Sarpsborg topper tabellen med tre strake seiere og ni mål i årets eliteserie. Og det med en tropp uten spesielt kjente fotballnavn.

NRKs fotballekspert Tom Nordlie mener laget endelig får betalt for innsatsen som sportssjef Thomas Berntsen og teamet hans har gjort med å lete etter spillere de siste årene.

– Han jobber knallhardt, han ser matcher og har full oversikt over de tre øverste divisjonene i Norge – og store deler av Norden. Der jobbes det hardt for pengene, og det får de igjen for, sier Nordlie om Berntsen.

– Han er syk i hodet på en positiv måte. Du får spørre kona hans om hun er fornøyd med det, sier Nordlie, og sikter til det store antallet fotballkamper Berntsen reiser på.

– En viss frustrasjon

Berntsen smiler når han får spørsmål om hvor populært det hektiske reiseprogrammet er hjemme.

– Det kan vel være en viss frustrasjon innimellom, sier sportssjefen.

– Vi er ute og ser mest mulig spillere. Vi er flere som jobber med det, fra styremedlemmer til meg og trenere. Vi bytter noen leasingbiler (i klubben) i løpet av sesongen. Vi reiser mest i Norden og ser kamper, sier Berntsen.

Mener konkurrentene har sovet i timen

Nordlie mener Bertnsen har vært spesielt god til å finne gull på nivå tre i norsk fotball.

– Vi kan ta et eksempel. Midtstopperen Sigurd Rosted hylles etter tre kamper. Han kommer fra Kjelsås i andredivisjon. Hvor var Vålerenga og Lillestrøm da Sarpsborg hentet han? Tenkte de at det var en hylle for lavt?

– Og hvor var Brann da Sarpsborg nå hentet Kristoffer Zachariassen fra Nest-Sotra? Selvfølgelig må du ha litt tur når det kommer til å hente spillere, men det viser samtidig god teft, sier Nordlie.

Midtstopperkometen Rosted stiller seg bak Nordlies uttalelser.

– Berntsen er veldig flink til å se på lavere divisjoner. Han så på meg mange ganger. Har hentet mange spillere fra 2. og 1. div. Beviset på det, er hvor klubben er nå.

IMPONERER: Sigurd Rosted (midten) er en av spillerne som har tatt steget fra 2. divisjon til toppen av eliteserien på kort tid. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Prioriterer annerledes

Sportssjefen mener den overraskende serielederen ser etter andre ting enn mange av konkurrentene.

– I Sarpsborg prioriterer vi litt annerledes. Gode holdninger er veldig viktig. Du må prioritere som en toppidrettsutøver, og tåle å trene mye. Vi må ha spillere som drar den kulturen videre, sier Berntsen.

– Vi må presse grensene helt på treningsmengde og kvalitet for å være med i det gjeve selskap.

– Hva er forskjellen fra i fjor?

– Vi har bygd treningskulturen enda råere. Vi hadde en liten revolusjon inn mot sesongen i fjor, og det har vi tatt videre.