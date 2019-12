Denne gjengen gjør livet ekstra vanskelig for Solskjær

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

I en «normal» sesong hadde Ole Gunnar Solskjær nå vært to poeng unna fjerdeplassen som han og Manchester United trenger så sårt.

Men i stedet er avstanden åtte poeng. I praksis er den 14.

Og årsaken er Leicester.

Manchester United skal egentlig slåss mot de fem andre «storlagene» om fire plasser i den lukrative mesterligaen. Både Liverpool, Manchester City og Chelsea ligger langt foran.

Det etterlater én plass til de tre andre, men den har Leicester tatt, mot alle odds.

Skal Solskjær kapre den, må han sørge for at United finner rytmen – og krysse fingrene for at Leicester mister sin. Men kommer det til å skje?

Mye på spill

Spørsmålet er viktig for Solskjær, for rødtrøyene trenger billett til mesterligaen.

Europas gjeveste klubbturnering betaler flere hundre millioner kroner til lagene som deltar. Finalistene forrige sesong fikk mer enn én milliard. Pengene finansierer spillerkjøp, mens prestisjen lokker stjerner til klubbene.

Fans og sponsorer krever mesterligaen. Uniteds trøyesponsor har en klausul i kontrakten som gjør at de betaler 30 prosent mindre per sesong – altså 240 millioner kroner mindre – om laget går to strake sesonger uten spill i mesterligaen.

Det vil skje om United ikke klarer topp fire denne sesongen.

BAK SKJEMA: Ole Gunnar Solskjær og United ligger bak skjema til Mesterligaplass Foto: Andrew Yates / Reuters

Én god nyhet for Solskjær er den nylige historikken. De siste tre årene har de seks øverste alltid vært Liverpool, City, Chelsea, United, Arsenal og Tottenham.

Gapet ned til syvendeplass har vært på minst åtte poeng.

Skulle denne trenden fortsette, vil Leicester sakke akterut, før United tar opp kampen med Arsenal og Spurs om fjerdeplassen.

Men Leicester er et spesielt lag.

«Swansealona»

De fleste husker Leicester best for å ha vunnet ligaen under Claudio Ranieri i 2016. De fikk få skader, hadde litt hell, forsvarte seg klokt og kontret lag i senk.

Triumfen var en av de mest overraskende i fotballens historie.

Men få lag har suksess med en så defensiv spillestil over lang tid. Neste sesong ble Ranieri sparket og Leicester havnet på 12. plass.

Nå er laget forvandlet. De fleste av spillerne er byttet ut, og siden Brendan Rodgers ble ansatt i februar har spillestilen endret seg stort.

Rodgers er mannen som førte Swansea til Premier League i 2011, som nesten vant tittelen med Liverpool i 2014 og som tok Celtic til seks av seks mulige hjemlige troféer fra 2017 til 2018.

Nord-iren får selv mindre lag til å spille som topplag. Lille Swansea likte så godt å trille ball at de ble kalt «Swansealona».

På de siste 11 ligakampene forrige sesong tok Leicester 20 poeng, mer enn alle lag utenom City og Liverpool. Før denne sesongen ble de omtalt som et av lagene som kunne blande seg inn blant de seks store.

Få hadde imidlertid trodd at Leicester skulle ligge blant de fire beste etter 14 kamper.

Enda færre trodde at de skulle ligge på andreplass, foran City og Chelsea.

Og nesten ingen trodde de skulle ligge 14 poeng foran United.

Mørke tall

Leicester er sannsynligvis laget United må ta igjen. City og Liverpool er for gode, og Chelsea virker råsterke.

Det Solskjær kan håpe på, er at Leicester har vært heldige. I så fall vil lykken snu, og Leicester vil komme ned på jorden igjen.

Men Leicester spiller bra. De er kreative mot etablert forsvar og sylskarpe på kontringer, spesielt takket være den raske spissen Jamie Vardy. Leicester har scoret 31 mål, flere enn alle lag utenom City.

Toppscorer: Jamie Vardy står med 12 mål så langt denne sesongen. Foto: Nigel French / AP

Leicester har ligaens klart beste forsvar, med ni baklengsmål.

Før 2-1-seieren over Everton spilte de syv timer fotball uten å slippe inn mål.

Dette er mørke tall for Solskjær. Men det finnes grunner til å tro at Leicester kan snuble.

Bedre enn forventet

Antallet mål Leicester har scoret, lyver litt. Man skulle tro de har tatt sine seiere med klar margin, men ni av målene kom mot bunnlaget Southampton, som fikk en mann utvist etter 12 minutter og kollapset.

Dessuten har Leicester scoret mål med en effektivitet som nesten er umulig å opprettholde.

Ser man på «forventede mål», et begrep som beregner hvor mange mål et lag realistisk sett burde scoret basert på kvaliteten på sjansene, skulle Leicester stått med 19,2 mål, ifølge analysenettsiden FBref. Det er lavere enn United, som har 21,1.

Likevel har Leicester scoret 33 mål. United har scoret 21.

Leicester har vært ekstremt effektive.

Mye av grunnen er Vardy, som har scoret 13 mål med 35 skudd. Mer enn hvert tredje skudd han har fyrt av, har funnet nettet. Det er imponerende, men vanskelig å opprettholde.

Trenden er den samme bakover, hvor tallene sier at Leicester burde ha sluppet inn 14,2 mål. Det er igjen verre enn United, som har et snitt på 12,6 – det beste i ligaen.

Slår man tallene sammen, skulle Leicester hatt en målforskjell på syv eller åtte.

I stedet er målforskjellen 24.

Dette kan da umulig vare?

Tøff motstand

Sannsynligvis ikke, om Leicester ikke begynner å skape flere store sjanser.

Men sannsynligheten er stor for at Leicester vil gjøre nettopp det.

TØFF MOTSTAND: James Maddison og Leicester har møtt topplagene. Foto: Andrew Couldridge / Reuters

En av grunnene til at de underliggende statistikkene ikke er sterkere, er at Leicester har blitt ferdige med neste alle de tøffe kampene i denne halvdelen av sesongen. Av de 11 motstanderne som ligger øverst på tabellen, har de møtt 10.

Tre av lagets fire poengtap har vært borte mot Chelsea, United og Liverpool. Det eneste poengtapet hjemme var mot Wolves (0–0), et solid lag som slo City 2–0 borte.

De neste tre kampene er mot Watford, Villa og Norwich.

Trenger ikke noe mirakel

Det at Leicester er på andreplass selv etter å ha møtt alle disse lagene, gir dem en strålende plattform for å opprettholde avstanden ned til resten.

Og siden Leicester nå skal møte svakere lag, vil de sannsynligvis skape flere «forventede mål» og slippe til færre sjanser enn før.

Dermed trenger de ikke noe statistisk mirakel for å fortsette formen.

Dette betyr at Leicester har gode sjanser til å holde seg innenfor topp fire. Rivalene kan ikke stole på at de bare kommer til å snuble av seg selv. De må ta dem igjen med sterk form over lang tid.

Men ingen av dem viser en slik form for øyeblikket, inkludert United. På de siste åtte rundene har United vunnet to kamper – Leicester har vunnet åtte.

Skal Solskjær klare dette, må noe endre seg. Kjapt.

Leicester møter Watford hjemme onsdag 20.30, mens Solskjærs Manchester United møter Tottenham hjemme samtidig.