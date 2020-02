Det forteller Christian Zorzi, som jobber i det italienske smøreteamet, og sjef for det britiske landslaget, Jostein Vinjerui.

– Det er et sirkus. Det er kaos hver gang – også på andre steder, sier den tidligere italienske sprintlegenden til NRK.

Etter to etapper i Östersund forflyttet lagene seg mandag til Åre, der det tirsdag er motbakkesprint.

Vinjerui er ikke selv på plass i Åre, men ankommer tirsdag kveld. Men han mottok både rapport og video av sine egne smørere fra både de manglende smørefasilitetene og det improviserte krisemøtet mellom nasjonenen og FIS-ledelsen.

Vanligvis får de nasjonene som ikke har smøretrailer en slags container med god ventilasjon, vinduer og god plass.

Det er som regel minst 15 kvadratmeter stort. Det er også et krav i Det internasjonale skiforbundets regler (FIS).

Christian Bormolinio og Christian Zorzi stod frustrerte ikke langt fra skistadion i Åre. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Ikke holdbart i det hele tatt

Nå ble de heller tilbudt en garasje. Den var liten og var tiltenkt 16–17 forskjellige lag, ski- og smøreleverandører.

Mellom «avlukkene» som nasjonene skulle ordne ski, var det bare noen slags byggegjerder slik det er på byggeplasser. Vinjerui og de andre nasjonene var alvorlig bekymret for helsen og sikkerheten til smørerne med tanke på de luftforholdene som vil oppstå. For ventilasjonen var så godt som fraværende.

– Det blir som i gamle dager. Det er ikke holdbart i det hele tatt, sier Vinjerui.

KLAR TALE: Fra Jostein Vinjerui, her avbildet under et verdenscuprenn tidligere denne sesongen. Foto: Daily Skier

Han forteller at alle smørerne som inspiserte «garasjen» gikk helt i lås. Zorzi og hans kollega i det italienske smøreteamet, Nicolas Bormolinio, bekrefter at de og andre nasjoner var sinte.

Konsekvensen av hele situasjonen er at de små nasjonene ikke får jobbet for å preppe skiene til utøverne skikkelig.

De store nasjonene får et stort forsprang, slår Vinjerui fast.

– For smørerne våre er arbeidsforholdene krise. Med tanke på den jobben som skal gjøres til i morgen er det utfordrende.

DET JOBBES PÅ SPRENG: Arrangøren gjorde det de maktet for å fikse forholdene i garasjen mandag ettermiddag. Her for å bedre ventilasjonen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Umulig å jobbe

Vinjerui fortviler fordi FIS har godkjent forholdene i forkant. Det gjør arrangøren fortvilet, sier Vinjerui.

– Forstår du at det går an å godkjenne dette?

– Nei, dette er jo å gå mange år tilbake i tid. Det er folk i Åre som har vært på skirenn i årevis. En mann fra en skifabrikant har vært på verdenscuprenn siden 1994. Han sa det var dårligere enn han hadde sett noen gang, sier Vinjerui.

– Det er umulig å jobbe der. FIS har hele sesongen snakket om fluor og at de jobber for en bedre miljøfremtid. Så kommer du hit og får disse smørebodene. Det er dårlig, sier smøreren Bormolinio.

TAR KRITIKK: renndirektør Pierre Mignerey innrømmer at smøreområdet i Åre ikke holder mål. Foto: Terje Pedersen

Renndirektøren: – Ikke bra nok

Da NRK besøker garasjen, bærer Andorra som første nasjon inn litt utstyr. De vil ikke la seg intervjue, men bekrefter at de støtter opprøret.

Og renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, skjønner at ingen vil smøre ski i garasjen.

– Jeg er enig, det er ikke bra nok. Det er noe vi har prøvd å løse i et par år, fellessmøreområdet har aldri vært bra, og å bruke en garasje er alltid en utfordring, sier han til NRK.

– Følte du at lagene var sinte?

– Ja, det var de definitivt, og det forstår jeg, for det er jobben deres. Vi vet også om at det handler om helsespørsmål, og alle ønsker å jobbe i best mulige forhold.

– Ville det vært helsefarlig å jobbe der i dag?

– Etter all sannsynlighet ja. Hvis du ikke smører rett ved døra, ville det vært vanskelig å få tilstrekkelig lufting, sier Mignerey.

Tar skylda

Mignerey bekrefter at FIS var på inspeksjon sist sommer, og at alt ble godkjent, men uten at de hadde sett alle mulige løsninger på smøreproblematikken. Han har ingen problemer med å erkjenne at løsningen som møtte de små nasjonene mandag ikke holder mål.

– Er dette ditt ansvar eller de lokale arrangørenes ansvar?

– Det er en FIS-øvelse og jeg er renndirektør, så jeg tar skylda. Det er som når det er problemer med løypa, det er min jobb, så jeg skal ikke dytte ansvaret over på et annet bord, sier Mignerey.

Mandag ettermiddag jobbet han på spreng for å finne en levelig løsning til tirsdagens konkurranse. Italia, som er det største laget uten egen smøretrailer, har fått overta en bod som skulle disponeres av en utstyrsleverandør. Der kan de i det minste lufte gjennom vinduet.

Det jobbes også med å få installer bedre ventilasjon i garasjen der det fortsatt ligger an til at mange lag må smøre.